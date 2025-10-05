Ada Colau y Jordi Coronas, junto con una veintena de activistas españoles, aterrizan en Barajas

Entre vítores y cánticos de "Flotilla escucha tu lucha es nuestra lucha", "la Flotilla no se toca" y "boicot a Israel" un centenar de personas ha recibido a los 21 tripulantes españoles de la Global Sumud Flotilla que han regresado este domingo a España, tras haber sido encarcelados por intentar romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre Gaza. Entre ellos se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Esquerra Republicana, Jordi Coronas, que han aterrizado este domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde Tel Aviv y han cogido un vuelo para regresar a Barcelona esta misma noche.

"Cuando llegamos al puerto nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados nos robaron prácticamente todas nuestros objetos personales", han denunciado los activistas. “El foco tiene que estar en Palestina. Lo que hemos vivido no tiene nada que ver con el continuo sufrimiento que padecen nuestros hermanos palestinos en Gaza e Israel. No normalizamos la violencia que hemos sufrido, pero el foco tiene que estar en Palestina”, ha añadido una integrante de la Flotilla.

Miembros de la Flotilla llegan al aeropuerto de Madrid. / AFP

En la lista de activistas catalanes que regresan a El Prat desde Madrid figuran Ada Colau, Jordi Coronas, Guillem Esteban, Sofía Peris, Laia Rosell y Cèlia Vélez, de acuerdo con una lista provisional facilitada por fuentes del Govern a este diario. La delegada en Madrid, Núria Marín, se ha trasladado al aeropuerto de la capital para recibirlos, según las mismas fuentes. Asimismo, el president, Salvador Illa, coordina la llegada de los ciudadanos catalanes a Barcelona junto al conseller de la UE y Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Exteriores, a través del cónsul español en Tel Aviv, Fernando López de Castro, ha mantenido contacto directo diario con los integrantes de la Flotilla que han llegado ya a España y con los que permanecen todavía en Israel. También ha entablado conversaciones con la abogada de la organización que represetanta a los activistas, Adalah, durante las visitas al puerto de Ashdod y la prisión de Ktzi’ot.

Violaciones a sus derechos

A su llegada a Madrid, los activistas deportados han denunciado haber sufrido malos tratos por parte de las tropas israelíes. “Nos han golpeado, nos han arrastrado por el suelo, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado asistencia médica”, ha afirmado el periodista Néstor Prieto, integrante de la Flotilla, ante los medios. Los activistas también han denunciado que no se les proporcionó agua potable ni alimentos durante su estancia en prisión y que se les negaron los medicamentos. “Un soldado nos dijo que no tenían médicos para animales”, ha comentado Prieto.

Los activistas que viajaban a bordo de una veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla fueron asaltados y detenidos por Israel en aguas internacionales antes de lograr su objetivo, el de romper el bloqueo naval sobre Gaza, el pasado jueves. Buques militares impidieron el paso de la Flotilla cuando se encontraban apenas a 70 millas náuticas, unos 130 kilómetros, de la Franja sitiada.

Desde entonces, los 473 tripulantes han estado retenidos en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en la localidad sureña de Ktzi’ot, concebida para retener a trabajadores inmigrantes ilegales. Las audiencias judiciales previas a las deportaciones han tenido lugar en este polémico centro de detención, el más grande del país hebreo, inaugurado tras la primera Intifada para recluir a palestinos. En estas instalaciones, Adalah, la organización que representa legalmente a los activistas, ha denunciado que “las personas detenidas fueron sometidas a condiciones que constituyen violaciones claras de sus derechos conforme al derecho internacional”.

Los abogados de la entidad sostienen que los tripulantes de la Flotilla han sufrido privación de agua, comida y medicamentos, además de abusos por parte de las autoridades penitenciarias, condiciones a las que suelen estar expuestos los palestinos arrestados en Gaza. El ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, elogió la actuación del Servicio de Prisiones de Israel (IPS). “Visité la prisión de Ktzi’ot y me enorgullece que tratemos a los ‘activistas de la flotilla’ como partidarios del terrorismo. Quien apoya el terrorismo es un terrorista y merece las condiciones de un terrorista”, declaró.

28 activistas permanecen en Israel

Los activistas han tenido la opción de aceptar una deportación inmediata o enfrentarse a un proceso judicial que previsiblemente concluirá también con su expulsión. Según el Ministerio de Exteriores israelí, este domingo fueron deportadas 29 personas de la Flotilla procedentes de España, Portugal y Países Bajos, tras firmar una declaración en la que reconocían haber entrado en el país de forma ilegal y acceder a una “deportación exprés”. “Israel desea que todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible, pero algunos de ellos optaron deliberadamente por prolongar el proceso legal de deportación, prefiriendo permanecer en Israel”, señaló el ministerio en un mensaje en X.

Aparte de los integrantes que llegan este domingo a Barajas, 28 tripulantes españoles permanecen aún en la prisión israelí tras escoger la segunda opción. Entre ellos se encuentran tres representantes de Podemos (Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez), Pilar Castillejo, presidenta del grupo parlamentario de la CUP, y Adrià Plazas, miembro del Secretariado Nacional del mismo partido. En un comunicado, la CUP ha explicado que aceptar una deportación exprés “implicaba asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en el Estado sionista de Israel, lo cual es del todo incorrecto, ya que fueron las fuerzas de ocupación israelíes quienes los secuestraron y forzaron a ir, en contra de su voluntad, a tierras ocupadas”.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno está velando por la integridad física y los derechos de los españoles detenidos en Israel, aunque ha preferido no ofrecer detalles hasta que todos sean liberados.

Reacciones

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha publicado en redes sociales un mensaje en el que celebra que parte de los integrantes de la Flotilla regresen este domingo a España. "Continuamos trabajando con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que el resto de miembros puedan volver sanos y salvos lo antes posible". Asimismo, el líder del PSC reclama un alto el fuego inmediato para "iniciar conversaciones para conseguir la paz".

A su vez, el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha celebrado la noticia a través de una publicación de Instagram en la que ha hecho un llamamiento a recibir a los activistas "con un abrazo que rompa el silencio cómplice".