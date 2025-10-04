DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Finlandia inaugura un mando que acogerá fuerzas terrestres de la OTAN para defender el flanco norte

El Ejército de Finlandia ha establecido este viernes un nuevo mando terrestre en Mikkeli, al norte de Helsinki, que acogerá próximamente fuerzas de la OTAN en los esfuerzos por defender el flanco norte de la alianza, toda vez el ingreso de Finlandia en la organización en 2023 multiplicó la frontera terrestre de la OTAN con Rusia. El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, ha inaugurado esta subestructura de la OTAN, bautizada como Mando de Componentes Terrestres Multicuerpo (MCLCC, por sus siglas en inglés), que tendrá el mando y control de las fuerzas terrestres de la Alianza y sincronizará las operaciones de las fuerzas terrestres nacionales en la zona norte. "Nos unimos a la OTAN debido al ataque de Rusia a Ucrania. Rusia será una amenaza a largo plazo para Europa y Finlandia", ha señalado el titular de Defensa finlandés sobre el paso dado por Helsinki para tener un mando propio, que podrá acoger tropas de otros aliados, tan solo dos años después de ingresar en la alianza.