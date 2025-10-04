DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania devuelve a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas
Ucrania logró devolver a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en territorios ocupados por Rusia, dentro de la iniciativa “Bring Kids Back UA”. Según Andrí Yermak, jefe de gabinete de Zelenski, algunos menores habían sido obligados a estudiar bajo programas rusos, amenazados con traslados forzosos o perseguidos por negarse a adoptar pasaportes rusos.
Finlandia inaugura un mando que acogerá fuerzas terrestres de la OTAN para defender el flanco norte
El Ejército de Finlandia ha establecido este viernes un nuevo mando terrestre en Mikkeli, al norte de Helsinki, que acogerá próximamente fuerzas de la OTAN en los esfuerzos por defender el flanco norte de la alianza, toda vez el ingreso de Finlandia en la organización en 2023 multiplicó la frontera terrestre de la OTAN con Rusia. El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, ha inaugurado esta subestructura de la OTAN, bautizada como Mando de Componentes Terrestres Multicuerpo (MCLCC, por sus siglas en inglés), que tendrá el mando y control de las fuerzas terrestres de la Alianza y sincronizará las operaciones de las fuerzas terrestres nacionales en la zona norte. "Nos unimos a la OTAN debido al ataque de Rusia a Ucrania. Rusia será una amenaza a largo plazo para Europa y Finlandia", ha señalado el titular de Defensa finlandés sobre el paso dado por Helsinki para tener un mando propio, que podrá acoger tropas de otros aliados, tan solo dos años después de ingresar en la alianza.
Rusia descarta prohibir la exportación de diésel
Rusia no tiene previsto prohibir a los productores de diésel la exportación de combustible, pese al déficit ocasionado por los ataques ucranianos de los últimos meses contra refinerías rusas, informó hoy el Ministerio de Energía ruso. "El Ministerio de Energía de la Federación Rusa en la actualidad no estudia la posibilidad de prohibir la exportación de diésel para sus productores", indicó la dependencia en su canal de Telegram, al señalar que el tema no se abordó durante la reunión celebrada la víspera sobre el mercado interno de combustible. Añadió que en estos momentos "se toman todas las medidas necesarias para apoyar la estabilidad y el abastecimiento ininterrumpido de la economía y la población del país con todos los tipos y marcas de combustible".
Muere un fotoperiodista francés en un ataque con un dron en el este de Ucrania
Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas han informado este viernes de la muerte de un fotoperiodista francés, Antoni Lallican, en un bombardeo con un dron en el este de Ucrania, convirtiéndose así en el primer periodista que fallece en un ataque perpetrado por una aeronave no tripulada en el marco de la invasión rusa. El ataque ha tenido lugar sobre las 9.20 horas (hora local), cuando Lallican --que trabajaba para la agencia de fotoperiodismo Hans Lucas-- se encontraba junto al periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que ha resultado herido. Ambos llevaban equipo de protección y chalecos antibalas con la inscripción 'Prensa'.
Contraataques ucranianos en Donetsk ponen en aprietos a tropas rusas cerca de Dobropillia
Los contraataques de sus tropas cerca de Dobropilia son uno de los primeros grandes logros en el frente en los últimos dos años por parte de Ucrania, que ha conseguido con ellos reforzar su posición ante Washington, pese a que las fuerzas rusas continúan intentando revertir la situación, en una batalla que implica a miles de soldados de los dos bandos. Esta operación exitosa mencionada frecuentemente por el presidente Volodímir Zelenski en sus intervenciones públicas tiene su origen en lo que hace dos meses parecía una ruptura del frente por parte de Rusia en el norte de la ciudad de Pokrovsk.
Rusia lanza su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde 2022
Rusia llevó a cabo el jueves por la noche su mayor ataque contra la red gasística de Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022, informó este viernes en Kiev la empresa estatal de gas. El ejército ruso atacó de forma implacable la red eléctrica de Ucrania en una serie de ofensivas nocturnas que llegó a dejar a millones de personas a oscuras y sin calefacción en algunos momentos, y con el termómetro bajo cero. En Telegram, la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, acusó a Rusia de "aterrorizar a la población civil". El presidente de Naftogaz, Serguéi Koretski, afirmó que el ataque dañó "una parte significativa de nuestras instalaciones". "Algunos de los daños son importantes", indicó.
Un bombardeo en el este de Ucrania mata a 13.000 cerdos
Un bombardeo ruso con dron mató a unos 13.000 cerdos tras provocar un incendio en una granja del noreste de Ucrania, informaron los servicios de rescate este viernes. "Cerca de 13.000 cerdos murieron tras un ataque con drones rusos contra una granja en la localidad de Novovodolazka", en la región de Járkov, en el noreste del país, informó el servicio de emergencias de Ucrania, y señaló que un empleado resultó herido. Fotos difundidas por los rescatistas mostraron cadáveres de cerdos amontonados, parcialmente carbonizados por las llamas, bajo el techo destrozado de su establo.
Ucrania asegura que la paralización del Gobierno de EEUU no afectará a sus acuerdos sobre drones
El Gobierno de Ucrania ha asegurado que la actual parálisis administrativa que afecta a Estados Unidos no tendrá repercusión alguna en la negociación que ambos países están llevando a cabo sobre la compra por parte de Washington de aviones no tripulados de fabricación ucraniana.
Merz y Macron instan a Europa a asumir retos en el aniversario de la reunificación alemana
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, instaron este viernes a Europa a asumir los retos que tiene por delante, en sendos discursos en el acto conmemorativo de los 35 años de la reunificación alemana, para mostrar ahora la misma determinación de aquellos que hicieron la revolución pacífica entre 1989 y 1990. Merz subrayó que esa nueva unidad tenía que darse dentro de Europa para hacer frente como continente liberal y democrático a los retos procedentes de las autocracias y ante la situación económica internacional.
Detenido un alto cargo del Ministerio de Justicia de Ucrania por facilitar la evasión del servicio militar
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha informado este viernes de la detención de un funcionario del Ministerio de Justicia involucrado en una trama para facilitar la evasión del servicio militar a cambio de 20.000 dólares (17.000 euros), en un contexto en el que Kiev ya ha alertado de la falta de efectivos. El detenido era responsable del Departamento Interregional del Ministerio de Justicia y utilizaba sus contactos en instituciones médicas y otras oficinas de reclutamiento de la capital para elaborar informes fraudulentos sobre la supuesta mala salud de quienes recurrían a él para eximirles del servicio militar.
