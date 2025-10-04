Plan de paz
Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla
Redacción
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.
“El alto el fuego será inmediatamente efectivo cuando Hamás confirme el acuerdo”, escribió Trump, quien añadió que, en ese momento, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros. Asimismo, afirmó que se establecerán “las condiciones para la siguiente fase de retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años”.
El mapa difundido junto al mensaje de Donald Trump, separa con una línea amarilla que atraviesa la Franja de Gaza desde Beit Hanun, en el norte, hasta Rafah, en el extremo sur, la zona hasta donde se retiraría el Ejército israelí. El trazado incluye algunas de las áreas más densamente pobladas del enclave, incluidas la Ciudad de Gaza, Deir el-Balah y Khan Yunis.
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- 15.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla y contra la guerra en Gaza: 'Ves a los niños y ves a tus hijos
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con dos muertos y una 'amenaza de bomba' verificada
- Hamás acepta liberar a los rehenes y negociar el plan de paz de Trump
- Israel inicia la expulsión de los miembros de la flotilla tras recluirlos en una prisión en el desierto
- Israel interroga y recluye a los activistas de la Flotilla antes de proceder a su deportación