Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de paz

Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.

“El alto el fuego será inmediatamente efectivo cuando Hamás confirme el acuerdo”, escribió Trump, quien añadió que, en ese momento, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros. Asimismo, afirmó que se establecerán “las condiciones para la siguiente fase de retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años”.

El mapa difundido junto al mensaje de Donald Trump, separa con una línea amarilla que atraviesa la Franja de Gaza desde Beit Hanun, en el norte, hasta Rafah, en el extremo sur, la zona hasta donde se retiraría el Ejército israelí. El trazado incluye algunas de las áreas más densamente pobladas del enclave, incluidas la Ciudad de Gaza, Deir el-Balah y Khan Yunis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
  2. Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
  3. 15.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla y contra la guerra en Gaza: 'Ves a los niños y ves a tus hijos
  4. Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
  5. Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con dos muertos y una 'amenaza de bomba' verificada
  6. Hamás acepta liberar a los rehenes y negociar el plan de paz de Trump
  7. Israel inicia la expulsión de los miembros de la flotilla tras recluirlos en una prisión en el desierto
  8. Israel interroga y recluye a los activistas de la Flotilla antes de proceder a su deportación

Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla

Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla

Directo | Incidentes y enfrentamientos en la manifestación propalestina a su paso por Ciutat Vella

Directo | Incidentes y enfrentamientos en la manifestación propalestina a su paso por Ciutat Vella

Netanyahu manda un equipo negociador a El Cairo, mientras continúan los bombardeos en Gaza

Netanyahu manda un equipo negociador a El Cairo, mientras continúan los bombardeos en Gaza

Miles de personas llaman en Israel a poner fin a la guerra en un aniversario cargado de esperanza

Miles de personas llaman en Israel a poner fin a la guerra en un aniversario cargado de esperanza

El aeropuerto de Múnich cierra de nuevo por avistamiento de drones y enciende el debate sobre la intervención del Ejército

El aeropuerto de Múnich cierra de nuevo por avistamiento de drones y enciende el debate sobre la intervención del Ejército

"Que se pare el mundo": decenas de miles de personas claman en Barcelona por la paz en Gaza

"Que se pare el mundo": decenas de miles de personas claman en Barcelona por la paz en Gaza

Los puntos pendientes del plan de Trump en Gaza: ¿Qué ha aceptado Hamás y qué queda por negociar?

Los puntos pendientes del plan de Trump en Gaza: ¿Qué ha aceptado Hamás y qué queda por negociar?

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos