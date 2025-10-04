Los puntos pendientes del plan de Trump en Gaza: ¿Qué ha aceptado Hamás y qué queda por negociar?

El anuncio del grupo islamista palestino Hamás de que acepta liberar a los rehenes de la Franja de Gaza conforme a lo establecido por el presidente estadounidense, Donald Trump, acompañado de su reclamo de negociar otros puntos del plan de paz, anticipa un intenso diálogo sobre esa hoja de ruta antes de su implementación.

¿Qué ha aceptado Hamás?

La milicia palestina difundió este viernes un comunicado en el que dijo estar de acuerdo con liberar a todos los rehenes, vivos y muertos, si las condiciones sobre el terreno permiten ese intercambio. Pero no dio por aceptado el plan de Trump, sino que señaló estar dispuesta a entrar en negociaciones inmediatas, a través de los mediadores, para discutir los detalles del mismo.

También se mostró conforme con que un gobierno tecnocrático administre el enclave, pero precisó que otras cuestiones relativas al futuro de Gaza y a los derechos "inalienables" del pueblo palestino están ligadas a "una postura nacional palestina unificada, sustentada en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes". En ese sentido, la milicia palestina ha rechazado la existencia de una tutela occidental liderada por Tony Blair, tal como propone punto 9 del plan.

Así, Hamás accedió a ceder el control de Gaza, pero pidió la creación de un marco nacional integral "en el que Hamás participará de manera activa y responsable".

Los puntos pendientes

Entre las cuestiones que están todavía en el aire y deberán ser negociadas en las reuniones entre las delegaciones se encuentra el punto 6, una amnistía para los miembros de Hamás que se comprometan a la convivencia pacífica y a entregar sus armas, y el punto 13, la eliminación total de la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las fábricas de armamento. En cuanto al proceso de desarme, Hamás no ha ofrecido ninguna respuesta.

En el comunicado, el grupo palestino tampoco menciona el despliegue inmediato de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), previsto en el punto 15 del documento.

Asimismo, el plan de Trump no aborda cómo ni cuándo debería llevarse a cabo la retirada de Israel de la Franja, un asunto que, previsiblemente, será uno de los más difíciles de concretar.

¿Qué países están implicados en las negociaciones?

Catar y Egipto son los mediadores entre Hamás e Israel junto con Estados Unidos. En sendos comunicados, los dos países han celebrado el anuncio de Hamás y han expresado su confianza en que esa declaración, según Egipto, "lleve a todas las partes a estar al nivel de responsabilidad necesario comprometiéndose a implementar el plan".

El portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari, dijo en la madrugada del sábado que Catar ha empezado ya a trabajar con sus socios en la mediación "para continuar las discusiones sobre el plan con el fin de garantizar un camino hacia el fin de la guerra".

Distintos medios israelíes afirmaron este sábado que el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, va a viajar a la región para participar en persona en el diálogo previsto. Según el canal N12, irá a Egipto.

¿Qué puede pasar si el plan fracasa?

El presidente estadounidense ha sido categórico. Antes de que Hamás anunciara su respuesta, Trump había dado de plazo al grupo islamista hasta el domingo para que se pronunciara y había señalado que si no aceptaba su plan se desataría "un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás".

Netanyahu insistió esta semana a su vez en que, si Hamás rechazaba la propuesta, Israel mantendría el asedio en Gaza "hasta terminar el trabajo", lo que según dijo "se puede hacer por las buenas o por las malas".