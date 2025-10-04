Miles de personas llaman en Israel a poner fin a la guerra en un aniversario cargado de esperanza

Miles de personas salieron a las calles de varias ciudades israelíes cargadas de "esperanza" sobre un posible fin de la guerra en Gaza que suponga la liberación de los rehenes que siguen allí cautivos, tres días antes del segundo aniversario de los ataques de Hamás en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 secuestrados.

En la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv se congregaron, como cada sábado, miles de personas para escuchar a los familiares de los 48 rehenes (unos 20 vivos) que siguen en el enclave palestino, así como a israelíes que fueron liberados por Hamás en una de las dos treguas pactadas en estos dos años.

La concentración de este sábado se produjo después de que Hamás aceptara este viernes negociar el plan de fin de la guerra planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aceptado por Israel.

"Sé que el camino aún es largo y está plagado de obstáculos, pero hoy puedo decir que, por primera vez desde mi liberación, he escuchado declaraciones que podrían darnos algo de esperanza. Es hora de cesar el fuego y centrarnos en devolver a todos los rehenes y poner fin a la guerra", dijo ante los concentrados el exrehén Gadi Moses, en un discurso compartido por el Foro de Familias de Rehenes.

Sheva Yahalomi, viuda de Ohad Yahalomi y madre del exrehén Eitan, afirmó que es necesario cerrar este "terrible capítulo" de la historia de Israel para "sanar juntos", y que eso solo llegará con la liberación de los rehenes.

"(Benjamín) Netanyahu, el pueblo de Israel quiere este acuerdo. No destruyas la esperanza de traer a los rehenes a casa. Para ti, puede que solo sean rehenes, pero para mí, este es mi hijo, mi vida", le dijo al primer ministro israelí Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker.

También hubo manifestaciones en otras ciudades como Haifa (norte) y Jerusalén, de acuerdo a las imágenes compartidas por los organizadores, en las que se pudo ver a gente disfrazada de Trump y a manifestantes llevando carteles con frases como "¿Cuánta sangre se va a derramar?", "Todos los ojos en Trump", "Ya es suficiente" o "Paren la guerra".