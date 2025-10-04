Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Miles de personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Gaza y la Flotilla humanitaria / Jordi Otix

Germán González

Germán González

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad.

Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

