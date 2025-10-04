DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad.

Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

Pancarta "Aturem el genocidi a Palestina" A la cabeza de la manifestación, que ha arrancado a las 12.00 horas del mediodía desde Jardinets de Gràcia, una pancarta roja recoge el siguiente mensaje: "Aturem el genocidi a Palestina". Por debajo, también se puede leer "Prou comerç d'armes amb Israel".

Las facciones armadas palestinas respaldan la respuesta de Hamás al plan de Trump para Gaza Las facciones palestinas apoyaron la respuesta de Hamás al plan de EE. UU. para Gaza y reclamaron una reunión nacional urgente. Destacaron que la postura de Hamás surge de un consenso interno para frenar la guerra y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino. Lee más aquí.

Italia anuncia la salida de un primer grupo de 26 activistas de la Flotilla Italia anunció la salida de un primer grupo de 26 activistas retenidos en Israel tras participar en la Sumud Global Flotilla, interceptada cuando intentaba llegar a Gaza. Los activistas firmaron su expulsión voluntaria y serán trasladados en un vuelo chárter desde Eilat a Estambul. Otros 15 italianos rechazaron este acuerdo y deberán esperar una expulsión judicial la próxima semana. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, aseguró que la embajada italiana en Tel Aviv garantizará el respeto de sus derechos. Las autoridades israelíes mantienen detenidos en la prisión de Saharonim, en condiciones precarias según el consulado italiano, a unos 450 activistas de la flotilla. Entre ellos había también políticos de izquierdas italianos, como Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti y Benedetta Scuderi, quienes ya regresaron a Roma el viernes tras ser liberados.

Pep Guardiola, Jordi Évole y otras personalidades denuncian el "genocidio" en Gaza Diversas personalidades catalanas, entre ellas Pep Guardiola, Jordi Évole, Mònica Terribas y Eduard Fernández, han difundido un vídeo en el que denuncian el “genocidio” en Gaza y llaman a movilizarse en solidaridad con Palestina. Reclaman sanciones, embargo de armas y presión al Gobierno español.

Manifestación por Palestina en Barcelona Barcelona acoge este sábado una manifestación unitaria por Palestina y contra el "genocidio" de Israel. Convocada por más de 600 entidades, sindicatos y organizaciones, la marcha dará comienzo a las 12.00 horas, cuando comenzará un recorrido por las calles del centro de la capital catalana, desde Jardinets de Gràcia hasta Arc de Triomf, donde se desarrollará el acto central de la movilización. De esta manera, Barcelona se une a otras protestas previstas en toda España durante este fin de semana; ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Granada o Murcia también acogerán movilizaciones. Lee más aquí.

Las familias de los rehenes israelíes piden unión al país para lograr su vuelta a casa Las familias de los rehenes israelíes en Gaza subrayaron este sábado que se está en una etapa decisiva del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señalaron que todo Israel debe unirse para conseguir que sus familiares vuelvan a casa. "Este es el momento en que todo Israel debe unirse y exigir con fuerza: hacer todo lo posible para traer a nuestros hermanos y hermanas a casa", afirmó en un comunicado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

El portavoz del PP en Parlament niega que haya un genocidio en Gaza El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha negado que en Gaza se esté cometiendo un "genocidio" y ha afirmado que se trata de una "guerra" en la que "un país, Israel, está luchando contra un grupo terrorista, Hamás". En una entrevista con EFE, Fernández ha opinado que hablar de "genocidio" es "un relato totalmente tendencioso", que "la izquierda está trabajando muy duro e intensamente para colar a la ciudadanía".

La acampada pro Palestina de Barcelona alcanza las 300 personas La acampada pro Palestina ubicada en la plaza de la Carbonera ha reunido a hasta 300 personas, según la organización, en su segunda noche de protesta. Se trata de un emplazamiento donde constantemente pasan turistas, que miran sorprendidos el despliegue de tiendas, unas 80, por todo el paseo que une el World Trade Center con la plaza de las Drassanes. Los integrantes aseguran que de cara a la noche del sábado al domingo prevén doblar los participantes de la acampada y rozar las 600 personas, después de una jornada grande, señalan, por la manifestación convocada al mediodía y que seguirá por el centro de la capital catalana.