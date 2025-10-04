Barcelona acoge este sábado al mediodía una manifestación unitaria por Palestina

Barcelona acoge este sábado a partir de las 12 horas una manifestación unitaria por Palestina y contra el "genocidio" de Israel, convocada por más de 600 entidades, sindicatos y organizaciones, que recorrerá las calles del centro de la capital catalana.

El punto de partida serán los Jardinets de Gràcia, entre Diagonal y Passeig de Gràcia, y la marcha avanzará con un recorrido que atravesará la Plaça Catalunya y la Ronda Sant Pere hasta llegar al Arc de Triomf, donde está previsto un acto central con lectura de manifiestos y música palestina.

Las entidades organizadoras, entre ellas 'Prou Complicitat amb Israel' y la Comunitat Palestina en Catalunya, han pedido a los participantes acudir vestidos de negro como gesto de luto.

En redes sociales también se ha llamado a una concentración final desde Arc de Triomf en dirección al Carrefour de las Ramblas.

En paralelo a las manifestaciones, también se prevén actuaciones musicales y gastronómicas, como la propuesta preparada por Gazzawi Cuisine.

Cortes de tráfico

La manifestación, que los organizadores prevén multitudinaria, obligará a realizar cortes de tráfico en arterias principales como Passeig de Gràcia,por lo que el Ayuntamiento de Barcelona aconseja utilizar transporte público.

En el manifiesto de la manifestación, al que se han adherido más de 600 organizaciones de la sociedad civil catalana, se reclama el fin del "genocidio" en Palestina, un embargo de armas integral, la ruptura de las relaciones y el fin del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

La manifestación tiene lugar justo tres días después de que Israel haya asaltado a la Global Sumud Flotilla y detenido a sus tripulantes, una acción que han respondido en la capital catalana varias manifestaciones de estudiantes y de la sociedad civil en las últimas 48 horas, de las que se ha derivado una acampada en la plaza Drassanes con medio centenar de personas. También se produce después de que Hamás haya aceptado la entrega de rehenes y negociar el plan de paz propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Barcelona se une así a otras protestas previstas en toda España durante este fin de semana. Ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Granada o Murcia también acogerán movilizaciones.