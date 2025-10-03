Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inestabilidad en el país magrebí

Última hora de las protestas juveniles en Marruecos para reclamar mejoras sociales y poner fin a la corrupción en las élites del país

Disturbios y enfrentamientos con la policía en Marruecos tras cuatro días de manifestaciones juveniles

Dos muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas

Dos muertos en Marruecos en un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios del quinto día de protestas juveniles

Dos muertos en Marruecos en un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios del quinto día de protestas juveniles

Montse Martínez

Montse Martínez

Marruecos está siendo escenario de una ola de protestas que están protagonizando mayoritariamente los jóvenes del país, desencantados con las expectativas de futuro que tienen, para pedir reformas en educación y la sanidad, y alzar la voz contra la corrupción, que se ha normalizado entre las élites políticas y económicas del régimen alaui.  

En varias ciudades del país, se están produciendo enfrentamientos de jóvenes con la policía, además de asaltos y quema de numerosos edificios públicos y privados.

Siga en este directo la última hora sobre las protestas en el país magrebí.

