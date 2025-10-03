Última hora de las protestas juveniles en Marruecos para reclamar mejoras sociales y poner fin a la corrupción en las élites del país

Marruecos está siendo escenario de una ola de protestas que están protagonizando mayoritariamente los jóvenes del país, desencantados con las expectativas de futuro que tienen, para pedir reformas en educación y la sanidad, y alzar la voz contra la corrupción, que se ha normalizado entre las élites políticas y económicas del régimen alaui.

En varias ciudades del país, se están produciendo enfrentamientos de jóvenes con la policía, además de asaltos y quema de numerosos edificios públicos y privados.

Convocadas nuevas protestas en Marruecos tras la muerte de manifestantes El recién creado colectivo de jóvenes marroquíes GenZ 212 convocó el jueves nuevas manifestaciones "pacíficas" para exigir mejores servicios de salud y de educación, al día siguiente de una noche de violencias que dejó tres muertos. Las protestas están convocadas entre las 17H00 y 20H00 locales en 13 ciudades del reino, detalló el movimiento que nació en la plataforma Discord y del que no se conocen los fundadores. El grupo GenZ 212, que hace referencia al indicativo telefónico de Marruecos, se describe a sí mismo como un "espacio de debate" sobre "cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción". El colectivo también afirma actuar por "amor a la patria y al rey" Mohamed VI. Antes de su sexta noche de movilización, GenZ 212 subrayó que rechaza "cualquier forma de violencia, de vandalismo o de disturbio" y pidió a los manifestantes "respetar el carácter pacífico" del movimiento.

Grupo de jóvenes que lidera protestas en Marruecos exige la dimisión del gobierno El recién creado colectivo de jóvenes marroquíes GenZ 212 pidió el jueves la dimisión del gobierno, tras una sexta noche consecutiva de manifestaciones para exigir mejores servicios sanitarios y educativos, que dejan tres muertos. La demanda se produjo después de que el jueves se celebraran nuevas protestas convocadas por ese movimiento, que nació en la plataforma Discord y del que no se conocen los fundadores. El grupo GenZ 212, que hace referencia al indicativo telefónico de Marruecos, se describe como un "espacio de debate" sobre "cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción". Afirma actuar por "amor a la patria y al rey" Mohamed VI. "Exigimos la destitución del actual gobierno por su incapacidad para proteger los derechos constitucionales de los marroquíes y responder a sus demandas sociales", aseguró GenZ 212.

El Gobierno de Marruecos está dispuesto a responder a las demandas de los manifestantes El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, afirmó este jueves la disposición de su Gobierno a responder a las demandas expresadas por los jóvenes durante las protestas desatadas en los pasados cinco días en diferentes localidades del país, y lamentó la "escalada de violencia" que se saldó con la muerte de tres personas. "El Gobierno anuncia su disposición a responder a las demandas de la sociedad y también al diálogo y al debate dentro de las instituciones y los espacios públicos", dijo Ajanuch en una declaración leída durante el reunión semanal del Consejo del Gobierno. Ajanuch insistió en su llamamiento al diálogo como "la única manera de abordar" los problemas que enfrenta el país y también para "acelerar la implementación de políticas públicas que respondan a las demandas sociales", al tiempo que lamentó los disturbios ocurridos en los pasados dos días.

La Fiscalía de Marruecos advierte penas de hasta cadena perpetua por los disturbios La Fiscalía de Marruecos advirtió de que los implicados en los disturbios en varias ciudades del país pueden enfrentarse a penas de hasta cadena perpetua, tras los incidentes que dejaron tres muertos, cientos de heridos y graves daños materiales en protestas juveniles que derivaron en violencia. El jefe del Departamento de la Acción Pública en la Fiscalía marroquí, Ahmed Wali Alami, afirmó este jueves en declaraciones a la agencia oficial MAP que estas acciones no están amparadas por la libertad de expresión y constituyen delitos sancionados con severas penas de prisión. Explicó que las condenas para delitos de violencia, vandalismo e incendios oscilan entre 10 y 20 años de cárcel, pero pueden alcanzar los 30 años e incluso la cadena perpetua en casos con circunstancias agravantes.

Ya son tres los muertos en las protestas juveniles en Marruecos El número de fallecidos en los actos de violencia vinculados a protestas juveniles en Marruecos aumentó a tres, mientras que otras 354 personas, entre ellas 326 agentes de seguridad, resultaron heridas en las últimas 24 horas. Según el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, los disturbios, protagonizados en más de dos tercios por menores, se registraron en 23 provincias y provocaron daños en 446 vehículos, incluidos 271 coches policiales, así como la destrucción de 80 instalaciones privadas y publicas. Las tres víctimas mortales se produjeron en la localidad de Laqliaa, en el sur del país, donde agentes de la Gendarmería abrieron fuego este miércoles después de que un grupo intentara apoderarse de sus armas y municiones.

Balance de las protestas en Marruecos | Al menos dos muertos y 300 heridos Las manifestaciones juveniles en Marruecos cumplieron ayer su quinto día consecutivo con nuevos disturbios, agravados por la muerte de dos personas que intentaron asaltar un puesto de la Gendarmería, mientras el colectivo anónimo autodenominado 'GENZ212' lanza una nueva convocatoria de protestas pacíficas para este jueves en demanda de mejoras en los servicios públicos. El balance de los distrubios es hasta ahora de dos muertos, 300 heridos y 400 detenidos.

El movimiento GenZ212 convoca protestas "pacíficas" para hoy El movimiento GenZ212 acaba de anunciar que se convocarán de nuevo protestas a lo largo del jueves en diferentes puntos del país. Una decisión que han tomado a través de una votación en Discord. Han aprovechado para desmarcarse de los altercados: "Nuestras manifestaciones serán completamente pacíficas y rechazamos cualquier forma de violencia, vandalismo o disturbios", han matizado. También aseguran que "han tomado medidas" para evitar incidentes, como convocarlas de 17 a 20 horas y elegir lugares "seguros" que sean "inaccesibles para quienes buscan el caos".

Marc Ferrà La generación Z marroquí levanta la voz ante la falta de inversiones sociales y la precariedad laboral La generación Z marroquí levanta la voz ante la falta de inversiones sociales y la precariedad laboral, por Marc Ferrà.

Quinto día de manifestaciones en Marruecos Las manifestaciones convocadas por jóvenes en Marruecos entran en su quinto día consecutivo, agravadas después de que dos personas fallecieran el miércoles en un poblado del sur del país al ser reprimidas durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería real.