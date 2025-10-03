DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Putin califica de "piratería" la detención de un petrolero ruso frente a las costas francesas
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado este jueves de "piratería" la detención de un petrolero ruso frente a las costas francesas, alegando que la interceptación tuvo lugar en aguas neutrales y sin razones aparentes para hacerlo. "Esto es piratería. Porque --sí, conozco este caso-- el petrolero fue capturado en aguas neutrales, sin ningún motivo. Probablemente buscaban material bélico, drones, algo más. No hay nada de eso. No había nada allí y no puede estar allí", ha declarado durante una intervención en una sesión de un 'think tank'. Para Putin, este incidente es un intento de París por "desviar la atención de la población" por la crisis política y social que está viviendo el país. "Honestamente, desconozco hasta qué punto está relacionado con Rusia (...) Sobre la grave situación política interna de los líderes que gobiernan Francia, no tienen otra forma de desviar la atención de los complejos problemas", ha dicho.
El aeropuerto de Múnich suspende vuelos tras avistamiento de drones
El aeropuerto la ciudad alemana de Múnich suspendió sus vuelos tras varios avistamientos de drones, informó la madrugada del viernes la policía a la AFP, en el último de una serie de incidentes similares que han afectado al tráfico aéreo en toda Europa. La terminal aérea indicó que el jueves por la noche fueron cancelados 17 vuelos con salida desde Múnich, lo que afectó a casi 3.000 pasajeros, y que 15 más que debían aterrizar allí fueron desviados a otras ciudades. El comunicado no aclaró cuándo se reanudará la operación. Los pasajeros afectados en Múnich fueron atendidos con camas plegables, mantas, bebidas y aperitivos, según la nota. Varias personas avistaron drones alrededor del aeropuerto alrededor de las 19H30 GMT del jueves y de nuevo minutos más tarde, lo que provocó el cierre de ambas pistas durante una hora, informó un portavoz de la policía a la AFP.
Putin muestra los temores ante los Tomahawk y amenaza a EEUU
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alertó este jueves de que los misiles Tomahawk que Washington planea entregar a Kiev son un arma "poderosa" y advirtió de que su uso provocará una escalada de relaciones entre Moscú y Washington. "Es un arma poderosa. Ya no es tan moderna pero es potente, y representa una amenaza (...) ¿Los Tomahawk pueden causarnos daños? Pueden. Pero nosotros desarrollaremos nuestros sistemas de defensa antiaérea. ¿Dañará esto nuestras relaciones (con EEUU) en las que se perfiló la luz al final del túnel? Por supuesto que sí", dijo Putin durante su intervención en el Club de debate Valdái celebrado en Sochi.
Moscú considera "ilegal" la detención de un petrolero ruso frente a las costas francesas
El Gobierno de Rusia ha señalado que el "ilegal" bloqueo al que fue sometido este miércoles un petrolero ruso frente a las costas francesas forma parte de ese "frenesí sancionador" de la Unión Europea con el que "pretenden obligar al mundo entero" a imponer lo que ha denominado como "sanciones secundarias". "Han inventado esa categoría de 'flota en la sombra', inexistente en el derecho marítimo internacional y pretenden obligar al mundo entero a cumplir con sus 'sanciones secundarias', tan ilegales como las principales", ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova.
Putin acusa a Kiev de "juego peligroso" con ataques a la central nuclear de Zaporiyia
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó este jueves a Ucrania de practicar un "juego peligroso" con ataques a las infraestructuras de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada desde marzo de 2022 por las fuerzas rusas. Según dijo Putin en el Club de Debate Valdái, en la ciudad rusa de Sochi, las fuerzas ucranianas "intentan atacar la zona que rodea la central", y han golpeado el centro de entrenamiento de la instalación. "Es un juego peligroso, y la gente del otro bando también debería entenderlo. Si juegan tan arriesgadamente, aún tienen centrales nucleares en funcionamiento de su lado. ¿Qué nos impide responder de la misma manera?", advirtió.
Putin amenaza con responder la "insensata" militarización de Europa: "Rusia ha demostrado que responde con rapidez"
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha criticado este jueves la "creciente militarización" de Europa, una "insensatez", ha subrayado, ante la que responderán con "rapidez" y "rotundidad" en caso de que ponga en riesgo la seguridad del país. "Si surge una amenaza, se tomarán medidas de respuesta rápidas", ha advertido el presidente ruso en un foro celebrado este jueves en Moscú, desde donde ha reprochado a los líderes europeos que hayan emprendido este "absurdo" intento de confrontación. "Si alguien quiere competir en el ámbito militar, que lo intente", ha invitado.
Putin llama a la UE a no insistir en la "amenaza rusa" y solucionar sus propios problemas
El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este jueves a los líderes de la Unión Europea (UE) a no insistir más en la "amenaza rusa" y dedicarse a resolver los problemas de sus propios países, durante su intervención en el Club de debate Valdái celebrado en la ciudad balneario rusa de Sochi. "Sinceramente me entran ganas de decirle (a los líderes europeos): cálmense, duerman en paz, ocúpense finalmente de sus propios problemas", dijo. Putin llamó la atención de los políticos europeos a "lo que sucede en las calles de las ciudades europeas, en qué estado está la economía, la industria, la cultura europea y su identidad, las enormes deudas y la creciente crisis de las garantías sociales, la migración incontrolada".
Los líderes de 47 países europeos cierran filas con Ucrania y señalan a Moscú como enemigo común
Los líderes de la Unión Europea (UE) y de otra veintena de países del continente trataron de enviar este jueves un mensaje de unidad en torno a Ucrania señalando a Moscú como enemigo común, y pese a que Hungría continúa bloqueando el proceso de adhesión de Kiev al club comunitario. En una cumbre celebrada en Copenhague (Dinamarca) , los jefes de Estado y de Gobierno de los 47 integrantes de la Comunidad Política Europea (CPE) abordaron un amplio elenco de temas que iban desde la guerra "híbrida" de Moscú y el rearme de la UE hasta la lucha contra el narcotráfico y la mitigación de riesgos climáticos. Este foro es una especie de versión extendida de la Unión Europea al incluir al exmiembro Reino Unido y a países balcánicos y del este que se encuentran en distintas etapas de un proceso de adhesión a la UE.
Putin responde a Trump que Rusia no es un "tigre de papel" y enumera logros en el frente
El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Rusia no es un "tigre de papel", ya que avanza en toda la línea del frente pese a la ayuda de países de la OTAN a Ucrania. "Todos estos años Rusia combate no con las Fuerzas Armadas, sino prácticamente con todos los países de la OTAN", dijo el jefe del Kremlin al intervenir en el Club de Debate Valdái que tiene lugar en el balneario de Sochi (mar Negro).
Rusia acusa a Europa de estar saboteando los planes de paz de Trump para Ucrania
El Kremlin ha acusado a Europa de estar buscando el fracaso de los planes de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania. "Ha caído en una histeria militarista y antirrusa", ha dicho el portavoz, Dimitri Peskov. "Esta postura obstaculiza gravemente una solución pacífica para Ucrania", ha afirmado Peskov este jueves ante el diario 'Izvestia', desde donde ha acusado a los europeos de "incitar al régimen de Kiev a mantenerse inflexible" ante el diálogo e insistir incluso en la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia.
