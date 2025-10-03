DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Putin califica de "piratería" la detención de un petrolero ruso frente a las costas francesas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado este jueves de "piratería" la detención de un petrolero ruso frente a las costas francesas, alegando que la interceptación tuvo lugar en aguas neutrales y sin razones aparentes para hacerlo. "Esto es piratería. Porque --sí, conozco este caso-- el petrolero fue capturado en aguas neutrales, sin ningún motivo. Probablemente buscaban material bélico, drones, algo más. No hay nada de eso. No había nada allí y no puede estar allí", ha declarado durante una intervención en una sesión de un 'think tank'. Para Putin, este incidente es un intento de París por "desviar la atención de la población" por la crisis política y social que está viviendo el país. "Honestamente, desconozco hasta qué punto está relacionado con Rusia (...) Sobre la grave situación política interna de los líderes que gobiernan Francia, no tienen otra forma de desviar la atención de los complejos problemas", ha dicho.