Trump ve a Hamás “listo para una paz duradera" y dice que “Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la bienvenida al comunicado de Hamás aceptando su plan de paz de 20 puntos y pidiendo negociar. En un mensaje en Truth Social, el mandatario estadounidense se ha mostrado convencido de que el grupo está "listo para una paz duradera" y ha escrito que “Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza".

Horas después de haber lanzado este mismo viernes un ultimátum que daba hasta el domingo a Hamás para responder a su plan de 20 puntos, el presidente de EEUU ha colgado una versión en inglés del comunicado de Hamás accediendo al acuerdo de paz y a la negociación.

Su petición a Israel de detener los ataques en Gaza la ha argumentado diciendo que es necesaria para "poder sacar a los rehenes rápidamente y con seguridad. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo”, ha continuado, asegurando que ya están en marcha “conversaciones” para ultimar “los detalles”.

“Esto no trata sobre Gaza, es sobre una paz largamente buscada en Oriente Próximo”, ha escrito el presidente estadounidense, que ha grabado un mensaje en vídeo que a la hora de escribir estas líneas aún no se ha emitido.