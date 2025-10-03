Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte antes del domingo su plan de paz para Gaza y amenaza con desatar "un infierno"

"Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", sentencia el presidente estadounidense, que marca la medianoche del domingo en DC como límite

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Alex Brandon / AP

Idoya Noain

Idoya Noain

Nueva York
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Hamás un ultimátum para que acepte el plan de paz que el mandatario presentó el lunes. El republicano ha fijado como límite para alcanzar un acuerdo el domingo a las seis de la tarde hora de Washington (la una de la madrugada del lunes en Gaza y Tel Aviv, una hora menos en la España peninsular).

El anuncio de Trump ha llegado en un mensaje en Truth Social colgado poco después de las 10 de la mañana en la capital, que está sacudida por un cierre operativo de gobierno. Y se trata de un ultimátum llega acompañado de una amenaza. “Si no se alcanza este acuerdo última oportunidad, se desatará contra Hamás todo el infierno, como nadie ha visto nunca antes”. “Habrá paz en Oriente Próximo de una manera u otra”, ha escrito también en un par de ocasiones en el mensaje el mandatario.

Hamás justo había pasado las últimas horas pidiendo más tiempo para dar respuesta al plan de Trump, en cuya elaboración han jugado un papel fundamental Steve Witkoff y Jared Kushner y que el lunes aceptó públicamente el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, en una comparecencia ante la prensa tras su reunión con Trump en la Casa Blanca.

“Hamás sigue con las consultas respecto al plan de Trump, y ha informado a los mediadores que las discusiones siguen y necesitan más tiempo”, había dicho un oficial anónimo a la Agence France-Presse antes del anuncio del republicano de este viernes.

