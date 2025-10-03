Abordaje en alta mar
Llegan a Italia los primeros miembros de la flotilla expulsados por Israel
Este movimiento supone el arranque del procedimiento de expulsiones de las más de 400 personas detenidas desde el miércoles por la noche
EP
Cuatro diputados italianos que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla interceptada por las fuerzas israelíes han aterrizado este viernes en el aeropuerto Fiumicino de Roma, en lo que supone el arranque del procedimiento de expulsiones de las más de 400 personas detenidas desde el miércoles por la noche.
En concreto, se trata del senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas, el diputado Arturo Scotto y la eurodiputada Annalisa Corrado, del Partido Democrático (PD), y la también eurodiputada Benedetta Scuderi, representante de la formación Europa Verde.
La líder del PD, Elly Schlein, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que abraza a Scotto y Corrado a su llegada, junto a un mensaje en el que ha llamado a los gobiernos internacionales a hacer "todo lo posible" para "agilizar la liberación y el regreso de los activistas".
"Todos los activistas de la Flotilla deben ser liberados de inmediato y se les debe permitir regresar, ya que su detención por parte del Gobierno israelí es ilegal, al igual que su interceptación en aguas internacionales", ha reclamado Schlein.
Un mensaje similar al que ha compartido el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, que ha llamado a Croatti para mostrarse "orgulloso" de lo que ha hecho. Conte ha subrayado que la flotilla ha enviado "una señal contundente" y ha cargado contra "la hipocresía de quienes encubren el genocidio en curso en Gaza".
