DIRECTO GAZA | Última hora tras el abordaje de Israel a la Flotilla y las manifestaciones

“Me han pegado por todas partes”

“Me han pegado por todas partes, en los brazos, en las piernas, en el culo”, cuenta Andrea a EL PERIÓDICO. Estaba con dos amigas en la terraza delante de la cual la policía secreta ha pegado, placado y detenido a tres chicos jóvenes en Nou de la Rambla, en el cruce con Paral•lel. “Eran tres chicos muy jóvenes, iban caminando y les han parado sin venir a cuento", explica.

Les han pegado delante de nosotras y nos hemos asustado y les hemos dicho qué hacen, y nos han empezado a increpar. “Que te pires o te doy a ti también”, ha sido lo último que le han dicho a Andrea y sus amigas antes de empezar a pegarlas también a ella, y las han empujado contra una valla de metal de la calle, como ha podido ver este diario.