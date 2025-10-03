Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO GAZA | Última hora tras el abordaje de Israel a la Flotilla y las manifestaciones

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Momento en el que el Ejército de Israel entra en uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud

Momento en el que el Ejército de Israel entra en uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud

Momento en el que el Ejército de Israel entra en el barco Florida, de bandera polaca, de la Flotilla Global Sumud /

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo y Netanyahu va quedando paulatinamente aislado. La Flotilla de la Libertad es interceptada, los tripulantes detenidos y siguen las muertes en la Franja de Gaza.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

