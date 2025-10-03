En Directo
DIRECTO GAZA | Última hora tras el abordaje de Israel a la Flotilla y las manifestaciones
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo y Netanyahu va quedando paulatinamente aislado. La Flotilla de la Libertad es interceptada, los tripulantes detenidos y siguen las muertes en la Franja de Gaza.
Miles de personas protestan en Europa tras la interceptación de la flotilla para Gaza
Miles de personas se manifestaron el jueves en diversas ciudades europeas para condenar la interceptación por parte de las fuerzas navales israelíes de la flotilla que transporta ayuda humanitaria a Gaza. La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona a finales de agosto para "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino", en medio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. La operación, que duró cerca de doce horas, culminó con la detención a bordo de 41 embarcaciones de más de 400 activistas, varios de ellos latinoamericanos y a quienes Israel anunció que deportará a Europa. En Barcelona, numerosos manifestantes, muchos de ellos con banderas palestinas, se congregaron en la céntrica plaza de Les Drassanes, coreando consignas como "Gaza, no estás sola", "Boicot a Israel" y "Libertad para Palestina".
La manifestación por la Flotilla en Barcelona se salda con 2 detenidos y 14 mossos con contusiones
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas este jueves por la tarde en Barcelona en el marco de la manifestación en señal de rechazo a la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el Ejército israelí, a la que han asistido 15.000 personas en el momento de mayor afluencia, ha informado el cuerpo policial en un comunicado. Según el balance provisional, a estas dos personas arrestadas por desórdenes públicos, daños, tenencia de artefactos incendiarios y atentado contra los agentes de la autoridad se les suma un investigado por los mismos motivos. Además, 14 agentes de los Mossos han sufrido contusiones de diversa consideración, en principio leves, a causa del lanzamiento "masivo" de objetos y dos de ellos han tenido que ser trasladados al CUAP de Manso, donde se les ha realizado una valoración.
Los activistas pro Palestina convocan una acampada indefinida en Barcelona
Los activistas pro Palestina que se han manifestado este jueves por la tarde en Barcelona han anunciado el inicio de una acampada indefinida en la plaza de la Carbonera, epicentro de la protesta que ha congregado a 15.000 personas, con el objetivo de reiterar su mensaje y exigir la liberación de los miembros de la Global Smud Flotilla, así como denunciar la guerra y la hambruna en Gaza.
Restablecido el tráfico
Restablecido el tráfico de la zona de la Carbonera, exceptuando la salida 21 de la Ronda Litoral sentido Llobregat por objetos lanzados por los manifestantes.
Irene Benedicto
“Me han pegado por todas partes”
“Me han pegado por todas partes, en los brazos, en las piernas, en el culo”, cuenta Andrea a EL PERIÓDICO. Estaba con dos amigas en la terraza delante de la cual la policía secreta ha pegado, placado y detenido a tres chicos jóvenes en Nou de la Rambla, en el cruce con Paral•lel. “Eran tres chicos muy jóvenes, iban caminando y les han parado sin venir a cuento", explica.
Les han pegado delante de nosotras y nos hemos asustado y les hemos dicho qué hacen, y nos han empezado a increpar. “Que te pires o te doy a ti también”, ha sido lo último que le han dicho a Andrea y sus amigas antes de empezar a pegarlas también a ella, y las han empujado contra una valla de metal de la calle, como ha podido ver este diario.
Irene Benedicto
Más cargas policiales en Paral·lel
Continúan las cargas policiales en Paral·lel y las calles adyacentes. Un grupo de cinco hombres vestidos de calle, presumiblemente policía secreta que estaban sentados en un bar de Nou de la Rambla tomando una cerveza, se han levantado de golpe para salir al paso de unos viandantes que venían de la manifestación y arrestarlos, tirándolos con fuerza contra el suelo para esposarlos, ante los gritos de las demás personas que tomaban algo en la terraza, en la que no había manifestación.
Irene Benedicto
Los manifestantes propalestinos pasarán la noche en la plaza de la Carbonera
Algunos manifestantes ya se están organizando para acampar y alargar la protesta desde un campamento en la plaza de la Carbonera. En torno a un centenar de personas se han congregado en una sentada colectiva mientras los organizadores daban instrucciones de ir a por sacos y colchonetas para dormir incluso al raso. Las dos carpas que han estado dando información durante la manifestación se han convertido en las zonas de reparto de comida y bebida para los que han decidido pasar la noche.
Irene Benedicto
Los manifestantes propalestinos preparan la acampada
La Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza han hecho un llamamiento este jueves por la tarde para que los manifestantes que se concentran en Barcelona tras la interceptación de la misión humanitaria por el Ejército Israelí el miércoles acampen en la plaza de la Carbonera. Se han levantado carpas para dar apoyo logístico a los que monten sus tiendas. La acampada ha sido comunicada al Ayuntamiento de Barcelona y junto a Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza, se han sumado entidades sociales y sindicales. Los organizadores han repartido folletos informativos en las que animan a los manifestantes a organizarse en "turnos" según las necesidades que vayan surgiendo.
La movilización propalestina de Barcelona se mantendrá al menos hasta el sábado
A pesar de las cargas de los Mossos, finalmente los manifestantes han logrado acceder a la Ronda Litoral, que ha quedado cortada en ambos sentidos, lo que ha empeorado la habitual congestión de tráfico de la salida de Barcelona. La Guardia Urbana ha calculado que la protesta ha concentrado a unas 15.000 personas. Al acabar el acto de protesta, mientras la mayoría de manifestantes han comenzado a abandonar el lugar, unas 200 personas han iniciado una asamblea para debatir la posibilidad de iniciar una acampada en la plaza de la Carbonera, situada al final de la avenida Paral.lel y que da acceso a la terminal de cruceros, donde se encuentra el World Trade Center de Barcelona.
Egipto confirma que Hamás no tendrá "ningún papel" en el futuro de Gaza
Hamás "no tiene ningún papel" en el futuro de Gaza, afirmó el jueves el canciller egipcio, Badr Abdelatty, cuyo país interviene como mediador en la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino. "Hay un acuerdo total entre nosotros, como árabes, como musulmanes, e incluso entre los propios miembros de Hamás. Ellos entienden muy bien que no tendrán ningún papel el día después, y eso es un hecho", declaró durante una conferencia en París del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). Hamás no ha dado ninguna respuesta al plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto, una propuesta que sí cuenta con el aval del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el de los países árabes, empezando por Qatar y Egipto (mediadores). El plan de Trump prevé un alto al fuego en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada progresiva de Israel a Gaza.
