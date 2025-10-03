Miles de manifestantes vuelven a las calles de Barcelona en defensa de Palestina y la Flotilla

Barcelona vive este viernes una nueva jornada de movilizaciones en apoyo a la Global Sumud Flotilla y en rechazo al asalto israelí contra la expedición humanitaria que partió de la ciudad con rumbo a Gaza. La protesta comienza a las 18.30 horas en la plaza de Urquinaona y avanzará hasta la plaza de la Carbonera, al final de las Ramblas, cerca del puerto de Barcelona, donde decenas de manifestantes han pasado la noche tras la concentración del día anterior. La cabecera de la manifestación ha entrado en la Via Laietana hacia el puerto con la proclama 'Desde el río hasta el mar Palestina vencerá'.

Esta segunda jornada, que apuesta por una marcha (la del jueves fue una concentración en la Plaça de la Carbonera) busca aumentar la visibilidad de las movilizaciones y prolongar la presión en las calles de la ciudad. La convocatoria llega después de dos días seguidos de protestas estudiantiles, que han convocado parón universitario y se han manifestado por las mañanas en Plaça Universitat.

Pese al carácter pacífico de la protesta, el jueves ya se vivieron momentos tensos con choques con los Mossos d’Esquadra en la entrada de la ronda del Litoral, cuando parte de los manifestantes intentó romper el cordón policial. Además, los antidisturbios golpearon a múltiples manifestantes y viandantes que no se encararon de manera alguna a las fuerzas del orden, con tal de disuadir la protesta, que ya languidecía en las calles adyacentes a Paralel al final de la jornada, según pudo ver este diario.

473 tripulantes detenidos

Si bien Barcelona, como otras ciudades europeas, lleva meses manifestándose en contra de la invasión israelí, ha sido la detención de la Flotilla de la Libertad lo que ha detonado esta nueva oleada de manifestaciones en toda Europa. Los 473 tripulantes de la flotilla fueron detenidos en la noche del miércoles al jueves y en la mañana del viernes fueron trasladados al puerto israelí de Ashdod tras el abordaje militar en aguas internacionales.

El ministro israelí Itamar Ben Gvir calificó a los activistas de "terroristas" y negó que transportaban ayuda humanitaria, que también fue retenida, como parte del bloqueo de comida y fármacos que está siendo usado como arma de guerra. Los detenidos han sido trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, un centro usado en el pasado para solicitantes de asilo africanos y señalado por sus duras condiciones climáticas. Un último barco, el Marinette, logró avanzar unas horas más hasta ser finalmente interceptado a las 8:29 hora local del jueves.

Manifestación en Barcelona contra la intercepción de la flotilla por parte de Israel y el genocidio de Gaza / Zowy Voeten / EPC

Movilización universitaria

En paralelo, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) impulsó este jueves una jornada de huelga universitaria que tuvo amplio seguimiento. Según la organización, entre el 90% y el 100% del alumnado secundó la protesta en varios campus catalanes. En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se bloquearon accesos en Bellaterra durante tres horas, mientras que en la Universitat de Barcelona (UB) se realizaron encierros para paralizar la actividad. En la UPC, estudiantes impidieron la entrada a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial, logrando paralizar el centro por primera vez en casi una década.

Más convocatorias

La marcha de este viernes será el segundo gran acto consecutivo en la capital catalana. Además, se ha convocado una manifestación el sábado en Jardinets de Gràcia, que se prevé que sea la más multitudinaria.

El SEPC y otras entidades sociales llaman a mantener la presión en las calles. También han anunciado paros laborales el 15 de octubre, en un calendario de movilizaciones que busca visibilizar la situación en Gaza y exigir la liberación inmediata de los activistas detenidos por Israel.