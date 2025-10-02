Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Respuesta de Israel

Vídeo | Momento del abordaje de uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por parte de soldados israelíes

Directo | Última hora de las detenciones a activistas de la Flotilla y de la guerra en Gaza

Deportación exprés o prisión: ¿qué puede pasar con los detenidos de la flotilla de Gaza?

Momento en el que el Ejército de Israel entra en uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud

Momento en el que el Ejército de Israel entra en uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud

Momento en el que el Ejército de Israel entra en el barco Florida, de bandera polaca, de la Flotilla Global Sumud /

El Ejército de Israel ha interceptado y detenido a los activistas de casi una veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla que pretendían llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ante el bloqueo por tierra que ejerce el Gobierno de Binyamín Netanyahu.

En el vídeo que acompaña estas líneas se puede ver el momento en que soldados israelíes entran armados con fusiles de asalto en el interior del barco 'Florida', de bandera polaca, mientras los activistas vestidos con chalecos salvavidas permanecen sentados con los brazos en alto.

"Es un ataque ilegal contra activistas desarmados. Pedimos a todos los gobiernos e instituciones internacionales que reclamen que se garantice su seguridad y su liberación inmediata", ha afirmado en su cuenta en Instagram la Global Sumud Flotilla, donde ha abogado por "desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil". "Detengan el genocidio", ha zanjado.

