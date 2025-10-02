Respuesta de Israel
Vídeo | Momento del abordaje de uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por parte de soldados israelíes
Directo | Última hora de las detenciones a activistas de la Flotilla y de la guerra en Gaza
Deportación exprés o prisión: ¿qué puede pasar con los detenidos de la flotilla de Gaza?
El Ejército de Israel ha interceptado y detenido a los activistas de casi una veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla que pretendían llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ante el bloqueo por tierra que ejerce el Gobierno de Binyamín Netanyahu.
En el vídeo que acompaña estas líneas se puede ver el momento en que soldados israelíes entran armados con fusiles de asalto en el interior del barco 'Florida', de bandera polaca, mientras los activistas vestidos con chalecos salvavidas permanecen sentados con los brazos en alto.
"Es un ataque ilegal contra activistas desarmados. Pedimos a todos los gobiernos e instituciones internacionales que reclamen que se garantice su seguridad y su liberación inmediata", ha afirmado en su cuenta en Instagram la Global Sumud Flotilla, donde ha abogado por "desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil". "Detengan el genocidio", ha zanjado.
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con dos muertos y una 'amenaza de bomba' verificada
- La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones
- Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza
- EEUU se aboca a un cierre de Gobierno sin un presupuesto aprobado para operar los servicios públicos