Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Inestabilidad en el país magrebí

Última hora de las protestas juveniles en Marruecos para reclamar mejoras sociales y poner fin a la corrupción en las élites del país

Disturbios y enfrentamientos con la policía en Marruecos tras cuatro días de manifestaciones juveniles

Dos muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas

Dos muertos en Marruecos en un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios del quinto día de protestas juveniles

Dos muertos en Marruecos en un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios del quinto día de protestas juveniles / LA PRESSE / AP

Montse Martínez

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Marruecos está siendo escenario de una ola de protestas que están protagonizando mayoritariamente los jóvenes del país, desencantados con las expectativas de futuro que tienen, para pedir reformas en educación y la sanidad, y alzar la voz contra la corrupción, que se ha normalizado entre las élites políticas y económicas del régimen alaui.  

En varias ciudades del país, se están produciendo enfrentamientos de jóvenes con la policía, además de asaltos y quema de numerosos edificios públicos y privados.

Siga en este directo la última hora sobre las protestas en el país magrebí.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
  2. Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
  3. Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con dos muertos y una 'amenaza de bomba' verificada
  4. La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde
  5. Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones
  6. Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza
  7. Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
  8. EEUU se aboca a un cierre de Gobierno sin un presupuesto aprobado para operar los servicios públicos

Israel intercepta 19 barcos de la flotilla mientras que una veintena siguen su camino hacia Gaza

Israel intercepta 19 barcos de la flotilla mientras que una veintena siguen su camino hacia Gaza

España protesta ante Israel por la detención de los "65 españoles" de la Flotilla y rechaza toda acusación formal

Última hora de la flotilla, en directo: una treintena de barcos siguen su camino hacia Gaza tras el asalto de Israel

Última hora de la flotilla, en directo: una treintena de barcos siguen su camino hacia Gaza tras el asalto de Israel

Dos muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas

Dos muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas

DIRECTO | Última hora de las protestas juveniles en Marruecos para reclamar mejoras sociales y poner fin a la corrupción

DIRECTO | Última hora de las protestas juveniles en Marruecos para reclamar mejoras sociales y poner fin a la corrupción

Terremotos hoy, 2 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 2 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Dos aviones colisionan "a escasa velocidad" en un aeropuerto en Nueva York

Dos aviones colisionan "a escasa velocidad" en un aeropuerto en Nueva York

DIRECTO UCRANIA | Ucrania afirma que un ataque ruso ha dejado sin electricidad las instalaciones de Chernóbil

DIRECTO UCRANIA | Ucrania afirma que un ataque ruso ha dejado sin electricidad las instalaciones de Chernóbil