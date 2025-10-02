Última hora de las protestas juveniles en Marruecos para reclamar mejoras sociales y poner fin a la corrupción en las élites del país

Marruecos está siendo escenario de una ola de protestas que están protagonizando mayoritariamente los jóvenes del país, desencantados con las expectativas de futuro que tienen, para pedir reformas en educación y la sanidad, y alzar la voz contra la corrupción, que se ha normalizado entre las élites políticas y económicas del régimen alaui.

En varias ciudades del país, se están produciendo enfrentamientos de jóvenes con la policía, además de asaltos y quema de numerosos edificios públicos y privados.

Siga en este directo la última hora sobre las protestas en el país magrebí.

Investigadas 193 personas por vandalismo en las protestas por la mejora de servicios públicos en Marruecos La Fiscalía marroquí ha abierto este miércoles una investigación contra un total de 193 personas por supuestos actos de violencia y vandalismo durante las protestas que en los últimos días han sacudido el país norteafricano contra el deterioro de las condiciones de vida y para reclamar al Gobierno reformas en los sectores educativo y sanitario. Así lo ha confirmado el magistrado Zakaria Laroussi en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias estatal MAP en las que ha indicado que los actos atribuidos a los acusados incluyen apedreamientos contra las fuerzas del orden, daños a vehículos y tiendas, robos, incendio de vehículos estatales, vandalismo contra bienes públicos, violencia y obstrucción del tráfico en la vía pública.