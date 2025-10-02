En Directo
Inestabilidad en el país magrebí
Última hora de las protestas juveniles en Marruecos para reclamar mejoras sociales y poner fin a la corrupción en las élites del país
Disturbios y enfrentamientos con la policía en Marruecos tras cuatro días de manifestaciones juveniles
Dos muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas
Marruecos está siendo escenario de una ola de protestas que están protagonizando mayoritariamente los jóvenes del país, desencantados con las expectativas de futuro que tienen, para pedir reformas en educación y la sanidad, y alzar la voz contra la corrupción, que se ha normalizado entre las élites políticas y económicas del régimen alaui.
En varias ciudades del país, se están produciendo enfrentamientos de jóvenes con la policía, además de asaltos y quema de numerosos edificios públicos y privados.
Siga en este directo la última hora sobre las protestas en el país magrebí.
Investigadas 193 personas por vandalismo en las protestas por la mejora de servicios públicos en Marruecos
La Fiscalía marroquí ha abierto este miércoles una investigación contra un total de 193 personas por supuestos actos de violencia y vandalismo durante las protestas que en los últimos días han sacudido el país norteafricano contra el deterioro de las condiciones de vida y para reclamar al Gobierno reformas en los sectores educativo y sanitario. Así lo ha confirmado el magistrado Zakaria Laroussi en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias estatal MAP en las que ha indicado que los actos atribuidos a los acusados incluyen apedreamientos contra las fuerzas del orden, daños a vehículos y tiendas, robos, incendio de vehículos estatales, vandalismo contra bienes públicos, violencia y obstrucción del tráfico en la vía pública.
Marc Ferrà
Dos muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas
Dos personas han muerto este miércoles por la noche en el sur de Marruecos después de que agentes de la Gendarmería Real abrieran fuego para intentar repeler un intento de asalto en su comisaria de la población de Laqliaa, según ha informado la televisión estatal. Un grupo de personas intentó tomar el edificio, primero con piedras y después con armas blancas. En un primer momento los gendarmes usaron gases lacrimógenos, pero finalmente "se vieron obligados a utilizar sus armas reglamentarias, en legítima defensa" y para proteger las armas y munición que había en el edificio, según reza el comunicado oficial. Estos incidentes se han producido en medio de una oleada de protestas insólitas en el país, que ha derivado en importantes disturbios por segundo día consecutivo. Lea aquí la información de Marc Ferrà.
