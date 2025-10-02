DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
La OIEA alerta de que el sarcófago de Chernóbil funciona con generadores diésel tras un corte del suministro
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado este miércoles de que el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia está funcionando con "generadores diésel de emergencia" después de una interrupción del suministro eléctrico tras el que no ha podido reconectarse. "Esta mañana, la central nuclear de Chernóbil en Ucrania ha sufrido fluctuaciones de energía tras la interrupción del suministro eléctrico desde la subestación de Slavutich (línea de 330 kV)", ha alertado el OIEA en la red social X. "La planta se ha reconectado rápidamente a líneas de suministro alternativas y el suministro eléctrico se ha restablecido, excepto en el Nuevo Sarcófago de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés)", ha relatado la entidad.
Ucrania afirma que un ataque ruso ha dejado sin electricidad las instalaciones de Chernóbil
Un ataque de artillería rusa dejó sin electricidad a la estructura que protege parte de la planta nuclear de Chernóbil, parcialmente destruida en el accidente nuclear de 1986, informó el miércoles el Ministerio de Energía de Ucrania. "Como resultado de las sobretensiones, el Nuevo Confinamiento Seguro, una instalación clave que aísla la cuarta unidad destruida de la central nuclear de Chernóbil y evita la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente, quedó sin electricidad", dijo el ministerio en Telegram.
Rusia elabora plan para nacionalizar activos extranjeros si la UE incauta fondos congelados
Rusia podría nacionalizar y vender rápidamente activos de propiedad extranjera en virtud de un nuevo mecanismo de privatización como represalia por cualquier medida europea destinada a confiscar los activos rusos en el extranjero, según una persona cercana al Gobierno. El decreto tiene por objeto acelerar la venta de diversas empresas, tanto rusas como extranjeras, según dijo la persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. Si la Unión Europea comienza a confiscar activos rusos, Moscú podría responder con medidas simétricas, dijo la persona.
Ucrania alecciona al resto de Europa en tácticas antidrones
Funcionarios europeos han informado durante toda la semana de vuelos de drones no identificados cerca de instalaciones militares y económicas europeas, mientras Ucrania inicia esfuerzos para entrenar a sus aliados europeos en tácticas antidrones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el 30 de septiembre que un grupo de especialistas ucranianos viajó a Dinamarca para entrenar a tropas danesas en tácticas antidrones como parte del ejercicio conjunto 'Alas de Defensa', tras incidentes similares con drones en Europa en las últimas semanas.
La UE teme el recrudecimiento de las campañas de desinformación rusas
El Kremlin está incrementando las estrategias para desestabilizar la UE. Fuentes comunitarias apuntan a que se están difundiendo acusaciones falsas de ataques inminentes como parte de campañas de desinformación diseñadas para debilitar el apoyo a Ucrania y sembrar dudas sobre la naturaleza de las provocaciones de Rusia contra los estados miembros de la OTAN. La UE constata que el Kremlin esté creando condiciones informativas para culpar a Ucrania de futuros ataques que Rusia pueda llevar a cabo contra Polonia u otros estados de la OTAN.
Crimea raciona aún más la gasolina tras ataques ucranianos contra refinerías rusas
Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, redujeron este miércoles aún más el racionamiento de la gasolina en las gasolineras locales, de 30 a 20 litros por persona, en vistas al déficit de combustible provocado por los ataques ucranianos contra refinerías rusas. "Se tomó la decisión de limitar la venta de combustible, no más de 20 litros por persona", informó en Telegram el líder crimeo, Serguéi Axiónov.
Líderes de casi 50 países abordarán las tensiones con Rusia y el apoyo a Kiev
Los líderes de la Comunidad Política Europea (CPE), que incluye a la Unión Europea (UE) y a otra veintena países del continente, celebrarán este jueves una cumbre en Copenhague que sigue a una reunión de mandatarios de los Veintisiete y en la que se abordarán las provocaciones e injerencias de Rusia y su negativa a aceptar un alto el fuego con Ucrania.
Leticia Fuentes
El "muro antidrones" de la UE: 4 claves
Los líderes de la Unión Europea (UE) se reunieron este miércoles en una cumbre informal en Copenhague para discutir sobre nuevas vías defensivas ante la reciente escalada de incidentes con drones y cazas rusos MiG-31 que ha obligado a cerrar el espacio aéreo de Dinamarca causando importantes incidencias en los aeropuertos del país. Más información, aquí.
Explosiones en Donetsk tras un ataque ruso contra un depósito de municiones.
Algunas fuentes apuntan a que se han registrado explosiones en Donetsk, como resultado de un ataque con drones a un depósito de municiones. Este es el mapa de. frente a día de hoy (oscurecida la zona conquistada por Rusia).
Ucrania reitera la petición de misiles a EEUU para contrarrestar la presión rusa en el frente
Estados Unidos está considerando la solicitud de Ucrania de misiles de crucero Tomahawk, que podrían mejorar significativamente las capacidades de ataque de largo alcance de Kiev para presionar a Moscú a que ponga fin a su agresión, aunque persisten desafíos técnicos y políticos. Los misiles Tomahawk son capaces de viajar 1.600 kilómetros a 800 km/h con una carga explosiva de 450 kilos. España también ha encargado estos misiles a EEUU, pero no recibe el pedido por haberse reservado para Ucrania.
