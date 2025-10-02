DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

La OIEA alerta de que el sarcófago de Chernóbil funciona con generadores diésel tras un corte del suministro

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado este miércoles de que el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia está funcionando con "generadores diésel de emergencia" después de una interrupción del suministro eléctrico tras el que no ha podido reconectarse. "Esta mañana, la central nuclear de Chernóbil en Ucrania ha sufrido fluctuaciones de energía tras la interrupción del suministro eléctrico desde la subestación de Slavutich (línea de 330 kV)", ha alertado el OIEA en la red social X. "La planta se ha reconectado rápidamente a líneas de suministro alternativas y el suministro eléctrico se ha restablecido, excepto en el Nuevo Sarcófago de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés)", ha relatado la entidad.