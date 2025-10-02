Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión en el norte de Europa

Polonia denuncia un incidente con un buque ruso cerca de un gasoducto en el mar Báltico

El primer ministro polaco, Donald Tusk

El primer ministro polaco, Donald Tusk / -/Ukraine Presidency/dpa

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Polonia informó este jueves de un incidente con un buque ruso que permaneció en las inmediaciones de un gasoducto en las aguas del mar Báltico, cerca del puerto de Szczecin, en el norte de Polonia. Karolina Gałecka, portavoz del Ministerio del Interior, informó en una rueda de prensa en Varsovia de que "la Guardia Fronteriza, utilizando sus sistemas de vigilancia, detectó un barco ruso", que "permaneció sin rumbo fijo, durante unos 20 minutos, a aproximadamente 300 metros del gasoducto conectado con la plataforma del puerto".

Según la portavoz, que no especificó la ubicación exacta, la Guardia Fronteriza contactó al buque por radio y le ordenó "abandonar inmediatamente la zona del oleoducto", orden que fue acatada por el buque ruso. El primer ministro polaco, Donald Tusk, también hizo referencia al incidente desde Copenhague, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) acogida por la capital danesa. "He recibido un mensaje de Varsovia. Tenemos otro incidente cerca de Szczecin, en el puerto" dijo Tusk. "Tenemos nuevos incidentes en nuestra región y en el mar Báltico cada semana, casi a diario", enfatizó.

El jefe del Gobierno polaco añadió que "hace dos días hubo un incidente cerca de nuestra plataforma Petrobaltic y nuestro gasoducto", y comparó estas acciones con "las provocaciones en la frontera con Bielorrusia". Por su parte, la portavoz de la Autoridad Portuaria de Szczecin y Świnoujście, Weronika Gocłowska, aseguró que los puertos "están protegidos y monitoreados las 24 horas del día". "En el terreno del puerto en Szczecin o en Świnoujście no se han registrado incidentes en los últimos días", subrayó Gocłowska. En Świnoujście está la mayor terminal de gas natural licuado (GNL) de Polonia, dedicada a importar y regasificar GNL para reforzar la seguridad energética del país y la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
  2. Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
  3. Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
  4. Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con dos muertos y una 'amenaza de bomba' verificada
  5. La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde
  6. Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones
  7. Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza
  8. La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están a 85 kilómetros de Gaza

Cientos de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla

Cientos de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla

DIRECTO GAZA | Petro pide a La Haya que convoque una "huelga general mundial" por Gaza y la Flotilla

DIRECTO GAZA | Petro pide a La Haya que convoque una "huelga general mundial" por Gaza y la Flotilla

España desconoce por el momento la cifra exacta de españoles de la Flotilla a Gaza retenidos por Israel

España desconoce por el momento la cifra exacta de españoles de la Flotilla a Gaza retenidos por Israel

Al menos tres muertos y cuatro heridos graves en un ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

Al menos tres muertos y cuatro heridos graves en un ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

¿Por qué protestan los jóvenes de Marruecos? Las claves de la movilización de Generación Z

¿Por qué protestan los jóvenes de Marruecos? Las claves de la movilización de Generación Z

Tres muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas

Tres muertos en Marruecos tras intentar tomar un puesto de la Gendarmería Real en plena ola de protestas

DIRECTO UCRANIA | Occidente prepara medidas para cercar más la economía rusa

DIRECTO UCRANIA | Occidente prepara medidas para cercar más la economía rusa

La zona de exclusión marítima de Israel: una medida que desafía la legalidad internacional

La zona de exclusión marítima de Israel: una medida que desafía la legalidad internacional