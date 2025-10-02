EL AUTOR HA SIDO ABATIDO
Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester
La Policía ha abatido al autor del suceso
EFE
Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).
La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que "ya no existe peligro inmediato".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con dos muertos y una 'amenaza de bomba' verificada
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde
- Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones
- Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza
- La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están a 85 kilómetros de Gaza