Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo

La flotilla denuncia que Israel ha "embestido deliberadamente" uno de los barcos

La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones, ha denunciado que las tropas israelíes han "embestido deliberadamente" una de las embarcaciones durante las operaciones de interceptación, si bien ha confirmado que no ha habido heridos.

"Las fuerzas de ocupación israelíes están utilizando una agresión activa contra la Global Sumud Flotilla. El buque 'Florida' ha sido embestido deliberadamente en el mar. El 'Yulara', el 'Meteque' y otros han sido atacados con cañones de agua. Todos los pasajeros a bordo están ilesos", reza un comunicado publicado por la iniciativa humanitaria en su canal de Telegram.

El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En los que viajaban la activista sueca Greta Thunberg, el brasileño Thiago de Avila o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como más de una decena de ciudadanos españoles, según ha confirmado la flotilla. Los detenidos están siendo trasladados al puerto de Asdod.