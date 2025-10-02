Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado. La tensión en torno a la Flotilla de la Libertad aumenta.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

