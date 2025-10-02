Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo

En Directo
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado. La tensión en torno a la Flotilla de la Libertad aumenta.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
"Continuamos con nuestra misión"
Desde que empezaron las retenciones de la Flotilla el miércoles a unas 80 millas náuticas de Gaza, todavía en aguas internacionales, la organización denunció que el Ejército israelí embistió una de sus embarcaciones y que atacó a otras con cañones de agua. Los buques interceptados son el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara, a bordo de los cuales viajaban unas 200 personas cuyo paradero y estado, según la iniciativa, es desconocido. Entre los detenidos por Israel se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras. Previamente, el Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos habían sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí.
La Global Flotilla Sumud, diezmada por las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de Israel, sigue su travesía para llevar ayuda humanitaria a Gaza mientras Gobiernos alrededor del mundo siguen de cerca la misión y varias ciudades convocan protestas contra la intervención israelí. Según el último reporte de la Flotilla, 13 embarcaciones han sido interceptadas por las fuerzas marítimas de Israel mientras que 30 las han evadido. A las 00:20 GMT del jueves, las naves todavía en marcha se encontraban a 46 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 85 kilómetros).
La flotilla denuncia que Israel ha "embestido deliberadamente" uno de los barcos
La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones, ha denunciado que las tropas israelíes han "embestido deliberadamente" una de las embarcaciones durante las operaciones de interceptación, si bien ha confirmado que no ha habido heridos.
"Las fuerzas de ocupación israelíes están utilizando una agresión activa contra la Global Sumud Flotilla. El buque 'Florida' ha sido embestido deliberadamente en el mar. El 'Yulara', el 'Meteque' y otros han sido atacados con cañones de agua. Todos los pasajeros a bordo están ilesos", reza un comunicado publicado por la iniciativa humanitaria en su canal de Telegram.
El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En los que viajaban la activista sueca Greta Thunberg, el brasileño Thiago de Avila o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como más de una decena de ciudadanos españoles, según ha confirmado la flotilla. Los detenidos están siendo trasladados al puerto de Asdod.
El Gobierno ofrece protección diplomática y consular a los españoles de la flotilla
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que pone a disposición de los españoles que participaban en la flotilla de Gaza toda la protección diplomática y consular. El departamento que dirige José Manuel Albares ha creado una unidad de seguimiento permanente que está en contacto con las autoridades israelíes para garantizar esa cobertura.
"España exige que la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles sean respetados. La Global Sumud Flotilla es una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria. España va a seguir exigiendo el fin de la guerra en Gaza, la entrada masiva de ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes israelíes y la aplicación de la solución de dos Estados, Palestina e Israel, que convivan en paz y seguridad", defiende Exteriores.
Petro expulsa a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en el país tras el asalto a la flotilla, en la que participaban dos mujeres colombianas que habrían sido detenidas. "Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato y sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia", ha afirmado.
Los socialistas europeos dicen a Israel que la flotilla "no es una amenaza"
La líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, la eurodiputada española Iratxe García, ha asegurado que la flotilla humanitaria internacional es "una misión humanitaria que no representa ningún peligro ni amenaza para Israel" y que el Estado israelí "debe respetar el derecho internacional y garantizar la seguridad de toda la flotilla".
Israel intercepta otras tres embarcaciones
Israel ha interceptado ya otras tres embarcaciones ('Dir Yassine', 'Huga' y 'Spectre'), lo que eleva a seis el total de barcos abordados por la Armada hebrea.
Von der Leyen y Costa evitan pronunciarse sobre el asalto
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han dicho no tener información de la intercepción de al menos tres barcos de la Global Sumud Flotilla para evitar responder en una rueda de prensa a si consideran que la actuación del Ejército israelí es proporcionada.
"Lo siento, pero durante el Consejo (Europeo) no he recibido ninguna información, por lo que no puedo comentarlo en este momento", ha dicho Costa al término de la cumbre informal de líderes de la UE que ha tenido lugar este miércoles en Copenhague. "Lo mismo por mi parte", ha respondido la jefa del Ejecutivo comunitario, que comparecía junto a Costa y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al término de la cumbre informal de líderes de la UE que este miércoles se ha celebrado en Copenhague.
¿Qué ha pasado hasta ahora con la flotilla?
- La Armada israelí ha comenzado a interceptar este miércoles en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza, adonde intentaban llegar para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.
- El Ministerio de Exteriores israelí ha informado de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. "Greta (Thunberg) y sus amigos se encuentran sanos y salvos", añadió en un mensaje publicado en su cuenta de X sobre la conocida activista sueca, integrante de la misión.
- El primer barco interceptado ha sido el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navegaba en una de las embarcaciones, hasta que, minutos después, fue detenido.
- Todos los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según ha avanzado el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.
- España ha creado una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de la Global Sumud Flotilla, en la que viajan varios activistas españoles. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que la integridad física y derechos de los activistas españoles que viajan en la Global Sumud Flotilla deben ser respetados.
- Por su parte, Francia ha instado a Israel a garantizar la seguridad de los integrantes de las embarcaciones de la Flotilla, así como su seguridad consular y su regreso "lo antes posible".
- Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha exigido al Gobierno israelí respetar la labor de los periodistas que viajan en flotilla y urgió a garantizar la integridad de todos sus pasajeros y tripulación.
- Las principales ciudades de Italia, como Roma, Milán (norte) o Nápoles (sur), registraron protestas por la interceptación, y el principal sindicato del país, la CGIL, convocó una huelga general para este viernes por lo que considera "una agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos".
- En virtud de la ley israelí, una vez que los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen; la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.
Protestas en varias capitales europeas
Manifestaciones en apoyo a la flotilla y en contra del asalto de Israel recorren en estos momentos las calles de varias ciudades europeas, entre ellas Berlín, Roma, París y Bruselas. En Italia, además, las protestas se multiplican en varias ciudades del país, en algunos casos con bloqueos de estaciones de tren. En Nápoles, por ejemplo, los manifestantes han llegado a ocupar las vías.
El principal sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), ha anunciado una convocatoria de huelga general para este viernes.
