Cientos de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla

Barcelona se suma a la oleada de manifestaciones convocadas por todo el mundo contra la interceptación por parte de las fuerzas israelíes de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. La manifestación ha arrancado este jueves a las 18 horas en la plaça de la Carbonera, al final de la avenida del Paral·lel de Barcelona, y tiene previsto recorrer las calles de la ciudad exigiendo la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla y denunciar la guerra y la hambruna provocada en Gaza.

"Israel asesina, Europa patrocina" o "Dónde están no se ven, las sanciones a Israel" son algunos de los lemas que han empezado a corear los manifestantes en el inicio de la marcha, junto a los ya habituales de "No es una guerra, es un genocidio" o "Del río hasta el mar, Palestina vencerá". Tras los primeros compases, los manifestantes han intentado accedera a la Ronda Litoral con clara intención de cortarla, pero se han topado con unidades de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que se lo han impedido.

Decenas de concentraciones similares tienen lugar en distintas ciudades de España y de Europa, en contra del "genocidio de Israel en Gaza", según se lee en su llamamiento.

Entre los detenidos por Israel se encuentra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que viajaba en la flotilla. La expedición humanitaria, salida de Barcelona, fue interceptada el 1 de octubre de 2025 por la Marina israelí en aguas internacionales cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.

Protesta de estudiantes

Durante la mañana de este jueves, centenares de estudiantes ya se han manifestado en Barcelona bajo el lema "Paremos el genocidio contra el pueblo palestino". Convocados por el Sindicato de Estudiantes, los participantes partieron de la plaza Universitat y marcharon hasta la plaza Sant Jaume, en una acción apoyada por diversas entidades sociales. La protesta tuvo como doble objetivo denunciar las operaciones militares israelíes en Gaza y mostrar apoyo a la flotilla tras su interceptación.

Las movilizaciones en Italia ya tomaron fuerza en la noche del martes. En Roma, unas 10.000 personas se concentraron la noche del miércoles en el centro de la ciudad para condenar la actuación de Israel contra la flotilla. Hubo también manifestaciones en Nápoles, Milán y Turín, según la prensa local.

En España, colectivos sociales y plataformas de solidaridad con Palestina han anunciado nuevas convocatorias para los próximos días, con el fin de mantener la presión internacional sobre Israel y reclamar la puesta en libertad de los integrantes de la expedición humanitaria.