Los activistas pro Palestina convocan una acampada indefinida en Barcelona

Los activistas pro Palestina que se han manifestado este jueves por la tarde en Barcelona han anunciado el inicio de una acampada indefinida en la plaza de la Carbonera, epicentro de la protesta que ha congregado a 15.000 personas, con el objetivo de reiterar su mensaje y exigir la liberación de los miembros de la Global Smud Flotilla, así como denunciar la guerra y la hambruna en Gaza.

Allí se han levantado una decena de carpas -algunas de cocina- y un miembro de la organización ha explicado a Europa Press que la intención es acampar "al menos" hasta el sábado, cuando está convocada una manifestación unitaria por Palestina. "Hay cena preparada para unas 500 personas" y se hará una asamblea para explicar la iniciativa, ha añadido este miembro de la organización, que ha dicho que la acampada ha sido comunicada al Ayuntamiento de Barcelona y junto a Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza, se han sumado entidades sociales y sindicales.

Sobre las 20.30 horas los manifestantes han comenzado a levantar las primeras tiendas de campaña en el paseo que une la plaza con el World Trade Center para pasar la noche. Y, en una de las carpas, los organizadores han repartido folletos informativos en las que animan a los manifestantes a organizarse en "turnos" según las necesidades que vayan surgiendo.

Los organizadores han asegurado que el campamento no se levantará hasta que se atiendan sus reivindicaciones: poner fin al bloqueo en Gaza, garantizar la liberación inmediata de los miembros de la flotilla, decretar un embargo total de armas a Israel y romper las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas con el Estado israelí.

Más movilizaciones convocadas

Tras los incidentes de esta tarde, para este viernes están previstas varias concentraciones, dos de ellas con final en la plaza de la Carbonera. Además, el sábado a mediodía saldrá otra manifestación desde los Jardinets de Gràcia, en el marco de una jornada de protestas coordinadas en distintas ciudades del mundo.

Esta misma noche los organizadores también han convocado una asamblea para definir la organización de la acampada. A la iniciativa ya se ha sumado el Sindicat de Llogateres, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar tanto en la acampada como en las movilizaciones de los próximos días.