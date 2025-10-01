Misión humanitaria
La Flotilla Sumud, interceptada en "zona de alto riesgo" en su travesía hacia Gaza
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha alertado esta madrugada de que la Armada de Israel la ha interceptado en su entrada en la "zona de alto riesgo" en su travesía hacia Gaza.
A las 5.07 de la madrugada, el barco Sirius, donde se encuentra buena parte de los 50 españoles, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha sido "rodeado de fragatas y un submarino", según explica un miembro de la tripulación.
