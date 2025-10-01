Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Misión humanitaria

La Flotilla Sumud, interceptada en "zona de alto riesgo" en su travesía hacia Gaza

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Última hora sobre el conflicto armado y reacciones al plan de paz de Trump

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha alertado esta madrugada de que la Armada de Israel la ha interceptado en su entrada en la "zona de alto riesgo" en su travesía hacia Gaza.

A las 5.07 de la madrugada, el barco Sirius, donde se encuentra buena parte de los 50 españoles, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha sido "rodeado de fragatas y un submarino", según explica un miembro de la tripulación. 

recorrido flotilla gaza global sumud 1 octubre

recorrido flotilla gaza global sumud 1 octubre / EP

