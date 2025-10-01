DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
El Parlamento de Venezuela aprueba un proyecto de asociación estratégica con Rusia
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este martes un proyecto de asociación estratégica y cooperación entre el país suramericano y Rusia que, de acuerdo al presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, es la expresión de una persistente "condición de amistad". "Es la expresión de la hermandad, la expresión de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los Gobiernos, la expresión de la cada vez más sólida y persistente condición de amistad, hermandad y de cooperación entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", indicó Rodríguez en la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal ANTV. A su juicio, las relaciones entre ambos países son cada vez más sólidas y fructíferas para los ciudadanos.
Zelenski denuncia que la central nuclear de Zaporiyia sufre el "apagón" más prolongado hasta la fecha
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes que la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa, lleva siete días consecutivos sin suministro eléctrico externo". "Actualmente, sufre el apagón más prolongado hasta la fecha: siete días sin suministro eléctrico y las redes eléctricas destruidas por los bombardeos. Es importante que el mundo sea consciente de las posibles consecuencias. Esperamos una respuesta adecuada", ha señalado a través de su perfil en la red social X. Zelenski ha hecho hincapié en que "esto es una amenaza para absolutamente todos" y ha asegurado que "ningún terrorista en el mundo se ha atrevido jamás a hacerle a una central nuclear lo que Rusia está haciendo ahora mismo".
Bruselas pide a Rusia el fin de los ataques a la central nuclear de Zaporiyia
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) pidió este martes a Rusia el "cese inmediato" de las operaciones militares en torno a la central nuclear de Zaporiyia, "para permitir la "restauración urgente de las líneas eléctricas" en aras de garantizar la seguridad. Según recuerda un comunicado de un portavoz del SEAE, esta central nuclear volvió a perder la semana pasada su última fuente de alimentación externa. Aunque es la décima vez que esto sucede desde la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, "este es el corte de energía más prolongado y grave, en particular porque la actividad militar sigue impidiendo la reparación y reconexión de las líneas eléctricas".
Estonia dice que las incursiones aéreas de Rusia buscan "distraer" a la UE de Ucrania
El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, aseguró el martes que las recientes incursiones aéreas de Rusia son un intento de "distraer" a Europa de su apoyo a Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere que hablemos de nosotros mismos, no de Ucrania, no de ayudar a Ucrania, no de frenar a Rusia en Ucrania", declaró Michal a la AFP en una entrevista en Copenhague. Los dirigentes de la Unión Europea se reúnen esta semana en Dinamarca para abordar el refuerzo de sus defensas y el apoyo a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.
Rusia quiere agilizar los trámites para llamar a filas a los reservistas
Los reclutas de los ciclos semestrales de reclutamiento ruso se convierten en reservistas tras 12 meses de servicio, y Rusia puede llamar a reservistas en el futuro. Rusia ha estado contando desde julio de 2025 con soldados que han firmado contratos con el Ministerio de Defensa ruso. Múltiples fuentes apuntan a que las autoridades rusas siguen engañando y coaccionando a los reclutas de leva para que firmen contratos militares con el Ministerio de Defensa ruso con el fin de aumentar el número de militares desplegados para combatir en Ucrania o para la reserva estratégica activa. Rusia parece estar tomando medidas para mitigar los obstáculos burocráticos que podrían ralentizar los llamados a filas involuntarios de reservistas rusos en el futuro, incluyendo la ampliación de los procesos administrativos de reclutamiento para que sean anuales. No hay signos de que la guerra vaya a terminar a corto plazo salvo algún factor inesperado.
Pedro Sánchez participa en la cumbre de Dinamarca
En el encuentro informal de Copenhague se presentarán por primera vez las orientaciones generales de la hoja de ruta de preparación para 2030, que tiene que ver con el desarrollo completo del Libro Blanco sobre la defensa en Europa, que los distintos líderes conocieron el pasado mes de marzo.
El número de heridos en Dnipro aumenta a 28
El Ejército de Rusia lanzó este martes un nuevo bombardeo sobre la ciudad ucraniana de Dnipro, dejando 28 heridos y al menos un muerto. Zelenski señaló que este "ataque descarado, a plena luz del día" y contra infraestructura civil refleja la necesidad de que los aliados de Ucrania intensifiquen las sanciones económicas para forzar a Rusia a pactar un alto el fuego.
EEUU se suma a la reunión de Copenhague
EEUU se ha sumado a la cumbre de líderes de la Unión Europea de este miércoles y la reunión de la Comunidad Política Europea del jueves en Copenhague, en el contexto de los incidentes provocados por varios drones en aeropuertos e instalaciones militares la última semana.
Préstamo sin intereses a Ucrania con fondos rusos
Europa discutirá este miércoles la posibilidad de usar los activos soberanos rusos congelados por las sanciones de la UE para conceder un préstamo sin intereses de unos 140.000 millones de euros a Kiev, que sólo debería devolverlo si Moscú indemniza al país tras acabar la guerra.
Reunión en Dinamarca para el muro antidrones
Europa quiere crear un muro antidrones en el espacio aéreo en Polonia, Rumanía y Dinamarca. El muro antidrones forma parte de 'Centinela Oriental', el gran proyecto pensado para reforzar la defensa del flanco este frente a la incursión de drones, buques en el Báltico o riesgo de una agresión armada terrestre.
