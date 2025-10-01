DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Rusia quiere agilizar los trámites para llamar a filas a los reservistas

Los reclutas de los ciclos semestrales de reclutamiento ruso se convierten en reservistas tras 12 meses de servicio, y Rusia puede llamar a reservistas en el futuro. Rusia ha estado contando desde julio de 2025 con soldados que han firmado contratos con el Ministerio de Defensa ruso. Múltiples fuentes apuntan a que las autoridades rusas siguen engañando y coaccionando a los reclutas de leva para que firmen contratos militares con el Ministerio de Defensa ruso con el fin de aumentar el número de militares desplegados para combatir en Ucrania o para la reserva estratégica activa. Rusia parece estar tomando medidas para mitigar los obstáculos burocráticos que podrían ralentizar los llamados a filas involuntarios de reservistas rusos en el futuro, incluyendo la ampliación de los procesos administrativos de reclutamiento para que sean anuales. No hay signos de que la guerra vaya a terminar a corto plazo salvo algún factor inesperado.