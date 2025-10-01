Los Mossos cargan contra la protesta ante el Consulado de Israel en Barcelona por el asalto a la Flotilla

Los Mossos d'Esquadra han realizado cargas policiales durante la protesta que ha concentrado a centenares de personas ante el Consulado de Israel en Barcelona después que la Global Sumud Flotilla haya sido interceptada por el país hebreo este miércoles por la noche.

Las cargas se han producido cuando los manifestantes han intentado avanzar hacia el consulado, custodiado por varias unidades de la brigada móvil (Brimo) de la policía catalana.

Además de la concentración de esta noche, la organización de la Flotilla también ha convocado una manifestación este jueves a las 18 horas en la plaza de la Carbonera de Barcelona para exigir la liberación de sus integrantes y el boicot a Israel.

La Flotilla ha confirmado que dos de sus barcos han sido abordados por tropas israelíes este miércoles alrededor de las 20.10 horas, entre ellos el que iba a bordo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Los manifestantes que han acudido a la protesta han cortado cortada en ambos sentidos del tráfico la Ronda del Mig de Barcelona sobre las 22 horas, mientras ondean banderas de Palestina y muestran pancartas de apoyo a la Flotilla.