El principal sindicato de Italia convoca huelga general en protesta por la intercepción israelí de la flotilla

El principal sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), ha anunciado este miércoles una convocatoria de huelga general en protesta por la intercepción del Ejército de Israel a la Global Summud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

"El ataque a barcos civiles que transportaban ciudadanos italianos constituye un acto extremadamente grave. Es un golpe al propio orden constitucional que impide la acción humanitaria y la solidaridad con la población palestina, sometida por el Gobierno israelí a un verdadero genocidio", ha manifestado el sindicato.

La CGIL ha considerado que se trata de "un ataque directo a la seguridad de los trabajadores y voluntarios a bordo". "No solo es un crimen contra personas indefensas, sino que también es grave que el Gobierno italiano haya abandonando a trabajadores italianos en aguas internacionales abiertas, violando nuestros principios constitucionales", ha denunciado.

La Unión Sindical de Base (USB) también ha hecho un llamamiento a la "movilización inmediata a una huelga general el 3 de octubre" después de que la flotilla "fuera abordada y atacada en alta mar por el Estado genocida de Israel, mientras realizaba una misión civil y pacífica para levantar el asedio a la Franja de Gaza y entregar ayuda a la población", según ha recogido la agencia AdnKronos.

El ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, ha reaccionado a la movilización alegando que "los sindicatos de izquierda son irresponsables", puesto que "incitan protestas en las calles y perjudican a los italianos". "La flotilla es irrespetuosa y opta por la provocación en un momento crucial para la diplomacia internacional", ha dicho en su perfil de la red social X.

El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En los que viajaban la activista sueca Greta Thunberg, el brasileño Thiago de Avila o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como más de una decena de ciudadanos españoles, según ha confirmado la flotilla. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

La iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino. También han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía, que se ha ido a negro reiteradas verdes.