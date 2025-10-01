En Directo
Guerra de Gaza, hoy | Última hora sobre el conflicto armado y reacciones al plan de paz de Trump
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
La radiotelevisión turca anuncia la muerte de uno de sus periodistas en un bombardeo israelí sobre Gaza
La Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) ha afirmado este martes que el fotoperiodista Yahia Barzaq, que trabajaba para la empresa pública en la Franja de Gaza, ha muerto a causa de un ataque del Ejército de Israel sobre el enclave palestino. "El periodista independiente Yahia Barzaq, quien informó al mundo sobre el genocidio que Israel perpetra en Gaza en nombre de TRT, ha sido asesinado en un bombardeo aéreo de los perpetradores del genocidio", ha anunciado el director de comunicación de la corporación, Burhanettin Duran, en un mensaje difundido por la propia empresa. Duran ha descrito al reportero palestino como "una voz valiente que buscaba la verdad bajo la sombra de la ocupación y la opresión". Por su parte, el director general de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, ha afirmado que en la radiotelevisión turca se encuentran "consternados" por la muerte del fotoperiodista "en un ataque de la asesina Israel", y ha subrayado en la red social X que "Israel no podrá ocultar sus crímenes contra la humanidad asesinando periodistas, y tarde o temprano tendrá que rendir cuentas por cada gota de sangre derramada".
Los hutíes reivindican el ataque de este lunes contra un buque neerlandés frente a las costas de Yemen
Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este martes el ataque de la víspera contra el buque 'MV Minervagracht' --con bandera de Países Bajos y cuyos 19 tripulantes ya han sido evacuados según la misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo-- en señal de protesta por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 66.000 palestinos. Así lo ha anunciado el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, en un comunicado en su canal de Telegram, donde ha confirmado el lanzamiento de un misil de crucero contra la embarcación en el golfo de Adén. Además, ha justificado el ataque por "la violación de la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada por parte de la empresa propietaria del buque", Spliethoff, con sede en Ámsterdam.
Petro pide "respeto" por los tripulantes de la Flotilla Sumud, ya en "zona de alto riesgo"
El presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió este martes "respeto absoluto" por la vida de las más de 500 personas que participan en la Global Sumud Flotilla, que esta madrugada alertó de su entrada en la "zona de alto riesgo" de aguas internacionales del Mediterráneo en su travesía hacia Gaza. "La Global Sumud Flotilla ha entrado en zona de alto riesgo en el Mediterráneo. Aumenta la actividad de drones y se han detectado embarcaciones desconocidas en el radar", escribió el mandatario en X, donde advirtió que "un ataque contra esta misión civil, humanitaria y no violenta sería una violación flagrante del derecho internacional y un crimen contra la humanidad". Petro, que es un férreo defensor de Palestina, recordó además que en la flotilla viajan dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, voluntarias en esta misión humanitaria que partió desde España, Túnez, Italia y Grecia con ayuda para la población de la Franja de Gaza.
El Papa califica de "propuesta realista" el plan de Trump y espera que Hamás lo acepte
El Papa León XIV consideró este martes que el plan de paz para Oriente Próximo presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "contiene elementos muy interesantes" y parece una "propuesta realista" y expresó su deseo de que el grupo islamista palestino Hamás, lo acepte en el plazo establecido. En una comparecencia ante la prensa en su residencia de Castel Gandolfo (en las cercanías de Roma), el Papa también afirmó que sobre la misión de la Global Sumud Flotilla, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, y que quieren romper el bloqueo naval impuesto por Israel, "se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria". 'Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas", agregó el pontífice ante la probable intervención de Israel para evitar que lleguen a las costas de Gaza.
Los hutís advierten de que atacarán barcos vinculados a empresas petroleras de EEUU pese a la tregua vigente
Los rebeldes hutís de Yemen han advertido este martes de que barcos vinculados a empresas petroleras de Estados Unidos, incluyendo Exxon Mobil y Chevron, serán objeto de ataque en caso de navegar por el mar Rojo pese a una tregua acordada con la Administración Trump. El llamado Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias (COCH), establecido por el Consejo Político Supremo, ha afirmado en un comunicado que "empleará todos los medios e instrumentos disponibles para hacer frente a cualquier medida hostil adoptada por cualquier Estado o grupo contra la República del Yemen".
Meloni pide a la Flotilla que detenga su avance hacia Gaza tras el plan de Trump
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha instado este martes a la Global Sumud Flotilla a detener su avance hacia la Franja de Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un plan de paz de 20 puntos que da "esperanza" para que las partes lleguen a un acuerdo para "poner fin a la guerra". "Creo que la Flotilla debería detenerse ahora y aceptar alguna de las diversas propuestas presentadas para la entrega segura de la ayuda", ha dicho en redes sociales, agregando que el intento de los barcos de romper el bloqueo naval sobre Gaza "puede servir de pretexto" para descarrilar los esfuerzos de paz.
La Flotilla avisa de que el buque de la Armada española puede llegar "tarde"
La Global Sumud Flotilla ha informado este martes de que ha llegado a la zona de aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza y ha avisado de que el buque de la Armada enviado por el Gobierno español puede llegar "tarde".
Israel se prepara para interceptar a la flotilla y hundir sus naves, según prensa local
Según la radio pública israelí Kan, Israel reunirá en buques de su Armada a los más de 500 activistas que viajan en los 40 barcos de la Flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (centro de Israel), donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores. "El hecho de que haya alrededor de 50 buques no permitirá remolcarlos a todos, por lo que algunos serán hundidos en el mar", informó Kan.
El Gobierno palestino dice estar listo para asumir responsabilidades en Gaza y Cisjordania
El primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, afirmó este martes estar dispuesto a asumir sus responsabilidades en el futuro de Gaza y Cisjordania, ya sea en las labores de socorro y reconstrucción de la Franja o en la continuación de las reformas nacionales.
Israel anuncia la muerte en Gaza de un comandante de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre
El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte tras un reciente bombardeo llevado a cabo en la Franja de Gaza de un comandante del Batallón Beit Hanun perteneciente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023. Se trata de Momahed Rashid Mohamed Masri, comandante de un pelotón de la Fuerza Nujba en el Batallón Beit Hanun. Murió el pasado 9 de septiembre en un ataque llevado a cabo con la ayuda del Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel.
