DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Última hora sobre el conflicto armado y reacciones al plan de paz de Trump

La radiotelevisión turca anuncia la muerte de uno de sus periodistas en un bombardeo israelí sobre Gaza

La Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) ha afirmado este martes que el fotoperiodista Yahia Barzaq, que trabajaba para la empresa pública en la Franja de Gaza, ha muerto a causa de un ataque del Ejército de Israel sobre el enclave palestino. "El periodista independiente Yahia Barzaq, quien informó al mundo sobre el genocidio que Israel perpetra en Gaza en nombre de TRT, ha sido asesinado en un bombardeo aéreo de los perpetradores del genocidio", ha anunciado el director de comunicación de la corporación, Burhanettin Duran, en un mensaje difundido por la propia empresa. Duran ha descrito al reportero palestino como "una voz valiente que buscaba la verdad bajo la sombra de la ocupación y la opresión". Por su parte, el director general de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, ha afirmado que en la radiotelevisión turca se encuentran "consternados" por la muerte del fotoperiodista "en un ataque de la asesina Israel", y ha subrayado en la red social X que "Israel no podrá ocultar sus crímenes contra la humanidad asesinando periodistas, y tarde o temprano tendrá que rendir cuentas por cada gota de sangre derramada".