La Casa Blanca difunde fotos de la llamada de disculpa de Netanyahu a Qatar (mientras Trump le sujetaba el teléfono)

Durante su reunión en la Casa Blanca del pasado lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó por teléfono a su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a la delegación negociadora de Hamás en Doha del pasado 9 de septiembre, en el que murieron seis personas. La disculpa se produjo a iniciativa del anfitrión, Donald Trump, durante "una llamada telefónica conjunta" de la que este miércoles la Casa Blanca ha difundido una serie de imágenes.

Una de las fotografías, en blanco y negro, muestra el momento en el que Netanyahu conversa con el mandatario catarí a través de un teléfono fijo que sostiene en la oreja y cuya base le está sujetando Trump sobre sus piernas después de haber marcado el número para que se inicie la llamada y pasárselo al primer ministro israelí. Sentados junto a ellos, observan la conversación el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

Disculpas aceptadas

"El primer ministro Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar, que causó la muerte accidental de un militar catarí", detalló la Casa Blanca el lunes en un comunicado. Netanyahu lamentó, además, que "Israel violara la soberanía catarí y afirmó que no volverá a realizar un ataque similar en el futuro". La nota añadía que el líder de Catar "acogió con satisfacción" las palabras de Netanyahu y "enfatizó la disposición de Catar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales". Asimismo, ambos aceptaron la propuesta de Trump de "establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, la comunicación y resolver agravios mutuos".

Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás. Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad catarí murieron.