DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Dinamarca denuncia en la ONU las "violaciones del espacio aéreo europeo" por parte de Rusia
El Gobierno de Dinamarca ha denunciado este lunes ante la Asamblea General de la ONU "las reiteradas violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia", un día después de que Copenhague haya ordenado el cierre del espacio aéreo nacional para drones civiles tras detectar de nuevo aparatos no tripulados cerca de instalaciones militares en una semana en la que varios de sus aeropuertos han sufrido incidentes por avistamientos similares.
"Nunca olvidemos que Rusia es el agresor. Las reiteradas violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia, con aviones y drones, demuestran su insistencia en seguir el camino de la guerra", ha afirmado en su discurso la representante permanente de Dinamarca ante Naciones Unidas, Christina Markus Lassen, que ha preguntado a los demás Estados miembros si esas son "las acciones de un país verdaderamente comprometido con la paz".
Alerta en la central de Zaporiyia por riesgo de incidente radiactivo
La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia, lleva ya seis días sin acceso a energía externa, un récord que vuelve a generar preocupación por el riesgo de un incidente radiactivo, que vuelve a llevar a Ucrania a pedir al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que actúe contra Rusia, país al que también acusa de pretender conectar la planta a su propia red eléctrica.
Moscú denuncia la injerencia abierta de Bruselas en las elecciones parlamentarias de Moldavia
Bruselas se entrometió abiertamente en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en Moldavia mientras acusaba a Rusia de injerencia en los comicios, denunció hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. "Los políticos y funcionarios europeos durante sus numerosas visitas a Chisinau de cara a las elecciones, sin tapujo alguno y abiertamente arengaban a favor del Partido Acción y Solidaridad, vinculando su victoria al futuro del apoyo financiero a la república", afirmó en un comunicado publicado en el portal oficial de Exteriores. Zajárova señaló que esto es un "evidente y grosero chantaje financiero a los electores moldavos, una injerencia abierta en los asuntos internos de Moldavia por parte de Bruselas".
La UE debe inspirarse en Ucrania para tener 'un muro antidrones' sostenible,según Francia
Francia se mostró a favor de que los países de la UE se inspiren en Ucrania para la puesta en marcha de 'un muro antidrones' contra las incursiones rusas, pues el modelo ucraniano es "financieramente sostenible", defendieron este lunes fuentes del Elíseo. "La reflexión nos debe de llevar hacia cómo podemos ser eficaces y financieramente sostenibles. Estos son los puntos principales de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente entre los aliados y socios en Europa", señalaron las mismas fuentes. El pasado viernes, la Comisión Europea anunció que los países europeos del flanco oriental de la OTAN acordaron que el 'muro antidrones' sea una prioridad inmediata a la vista de las provocaciones rusas y que forme parte de una arquitectura de defensa más amplia a la que se podrán sumar otros estados miembros.
Rusia planea desestabilizar la zona de los Balcanes desde el seno de la ONU
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que Rusia aprovechará su próxima presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) a partir de octubre de este año para revisar los Acuerdos de Dayton de 1995, probablemente con el objetivo de desestabilizar los Balcanes y "dividir y distraer a Europa". Lavrov afirmó el 28 de septiembre que la presidencia rusa del CSNU servirá para revisar la implementación de los Acuerdos de Dayton (que pusieron fin a la guerra de Bosnia de 1992-1995), afirmando que estos acuerdos han fracasado, ya que vulneran los derechos del pueblo serbio. Lavrov afirmó además que existen flagrantes violaciones de los Acuerdos de Dayton y que el reconocimiento de la independencia de Kosovo por parte de Occidente se convirtió en un ataque a la condición de Estado de Serbia. Lavrov acusó a Occidente de intentar desintegrar la condición de Estado de Bosnia y Herzegovina y afirmó que se está atacando a los intereses vitales del pueblo serbio, incluyendo un ataque a la ortodoxia serbia, tanto en Kosovo como en Bosnia y Herzegovina.
Rusia anuncia la toma de segunda localidad en un día en dirección al bastión de Sloviansk
Las fuerzas rusas tomaron este lunes la localidad de Zarichne, a unos 25 kilómetros al nordeste de Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk, la segunda conquista anunciada este lunes por el Ministerio de Defensa de Rusia. "En el sector del frente de Krani Liman las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) liberaron la localidad de Kírovsk (nombre ruso de Zarichne) de la república popular de Donetsk", indicó el mando ruso en Telegram. Horas antes Defensa había informado de la captura de Shandryholovo, unos veinte kilómetros al norte de Sloviansk, en un mensaje en el que publicó un vídeo donde se muestran soldados rusos en esta localidad alzando la bandera tricolor rusa. Las fuerzas rusas avanzan en este sector del frente, donde también amenazan a la ciudades de Limán y Síversk, con el fin de abrirse paso hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país.
El ministro de Defensa noruego llama "imprudentes" las violaciones rusas del espacio aéreo
El ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, calificó este lunes de "imprudente" el comportamiento de Rusia por las recientes y reiteradas violaciones del espacio aéreo de varios países de la OTAN, en un momento en que la nación nórdica investiga avistamientos de drones en su territorio. "Hemos tenido violaciones del espacio aéreo de Rusia en el norte, pero tenemos una larga tradición de permanecer tranquilos y con gran determinación. Esto es un comportamiento imprudente", dijo el noruego en el Foro de Seguridad de Varsovia sobre la experiencia de su país en situaciones como la vivida recientemente en Polonia, Estonia y Rumanía.
Bruselas fija el muro antidrones como la prioridad más urgente para reforzar la defensa de la UE para 2030
La Comisión Europea se fija el muro antidrones en el flanco este de la Unión Europea como la prioridad más urgente de la 'hoja de ruta' para reforzar la Defensa europea con el horizonte de 2030, momento en el que la Inteligencia europea ha advertido de que Rusia podría atacar suelo europeo. En su 'hoja de ruta para la preparación de la Defensa 2030', documento que el Ejecutivo europeo ha circulado entre los Estados miembros de cara a la cumbre informal de líderes de este miércoles en Copenhague, Bruselas señala que a finales de la década, Europa "necesitará una postura de defensa europea lo suficientemente fuerte como para disuadir de forma creíble a sus adversarios y para responder a cualquier agresión".
Cuerpo asegura que se colabora con EEUU para "evitar" el paso de armas por Rota y Morón
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha precisado que el uso de las bases de Morón y Rota se rige por el tratado hispano-norteamericano, si bien ha asegurado que el Gobierno se "esfuerza" en colaborar con las autoridades norteamericanas para "evitar" el paso de aviones de Estados Unidos con armas para Israel. Cuerpo respondía así en RNE a una información según la cual España habría vetado el tránsito por las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel. Sin desmentir ni confirmar la información, el ministro ha insistido en que España va a seguir respetando el acuerdo con Estados Unidos sobre el uso de las bases pero, además, va a seguir manteniendo un contacto continuado con las autoridades norteamericanas respecto de la utilización de las mismas.
Zelenski propone la creación de un escudo para proteger el espacio aéreo de la OTAN de la amenaza rusa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propone a sus socios de la OTAN la creación de un escudo para frenar las "amenazas aéreas" de Moscú, en respuesta a la reciente intromisión de drones y aeronaves de combate rusas en territorio de algunos de ellos. "Rusia está poniendo a prueba vuestras capacidades", ha dicho. "Ucrania puede contrarrestar todo tipo de drones y misiles rusos, y si actuamos juntos en la región, tendremos suficiente armamento y capacidad de producción. Si Rusia pierde la capacidad de atacar el cielo, no podrá continuar la guerra y tendrá que buscar otras formas de coexistir", ha afirmado Zelenski. "Rusia está probando hasta dónde puede llegar, quiere desviar el foco de la brutal guerra en Ucrania", ha avisado el presidente Zelenski a través de videoconferencia en un foro sobre seguridad, celebrado en Varsovia.
