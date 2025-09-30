DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Dinamarca denuncia en la ONU las "violaciones del espacio aéreo europeo" por parte de Rusia

El Gobierno de Dinamarca ha denunciado este lunes ante la Asamblea General de la ONU "las reiteradas violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia", un día después de que Copenhague haya ordenado el cierre del espacio aéreo nacional para drones civiles tras detectar de nuevo aparatos no tripulados cerca de instalaciones militares en una semana en la que varios de sus aeropuertos han sufrido incidentes por avistamientos similares.

"Nunca olvidemos que Rusia es el agresor. Las reiteradas violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia, con aviones y drones, demuestran su insistencia en seguir el camino de la guerra", ha afirmado en su discurso la representante permanente de Dinamarca ante Naciones Unidas, Christina Markus Lassen, que ha preguntado a los demás Estados miembros si esas son "las acciones de un país verdaderamente comprometido con la paz".