DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
Tony Blair ve "audaz e inteligente" el plan de Trump para el futuro de la Franja de Gaza
El ex primer ministro británico Tony Blair ha calificado como "audaz e inteligente" el plan de paz para la Franja de Gaza presentado este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un órgano provisional de gobierno en el enclave palestino que contaría con su participación y otros dirigentes.
Así lo ha dicho en un comunicado difundido a través de su Instituto para el Cambio Global en el que ha subrayado que este plan, de aprobarse, "puede (...) proporcionar un alivio inmediato a Gaza y ofrecer la posibilidad de un futuro mejor y más prometedor para su pueblo, al tiempo que garantiza la seguridad absoluta y duradera de Israel y la liberación de todos los rehenes".
"Nos ofrece la mejor oportunidad de poner fin a dos años de guerra, miseria y sufrimiento, y agradezco al presidente Trump su liderazgo, determinación y compromiso", ha agregado sobre una propuesta que ya cuenta con el apoyo expreso de países como Reino Unido, Francia, Italia, España, Egipto, Turquía y Arabia Saudí.
Trump apuesta a que en "algún momento" Irán se unirá a los Acuerdos de Abraham
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que espera "poder llevarse bien" con Irán y advirtió que cree que "en algún momento" Teherán se unirá como nuevo firmante de los Acuerdos de Abraham, orientados a la normalización de vínculos entre Israel y las naciones musulmanes. "Esperamos poder llevarnos bien con Irán. Creo que estarán abiertos a ello", indicó el mandatario a la prensa en una comparecencia conjunta tras un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En cuanto a los Acuerdos de Abraham de 2020, mediante los cuales Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán han ido reconociendo a Israel, insistió en que "de verdad" cree "que podrían ser miembros".
Las familias de los rehenes piden parar inmediatamente los ataques en Gaza
Las familias de los rehenes israelíes en Gaza celebraron la aceptación este lunes por parte de Israel del plan de alto el fuego presentado por Estados Unidos, que aún debe ser ratificado por Hamás, afirmando que supone un "acuerdo histórico", y pidieron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ordene inmediatamente parar los ataques en el enclave palestino. En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, agradece al presidente estadounidense, Donald Trump, que haya logrado este hito tras "casi dos años de una angustia inimaginable".
Netanyahu acepta el plan de Trump y deja en manos de Hamás la paz en Gaza
"Esto se puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil", dice Netanyahu. "Si Hamás rechaza su plan, señor Presidente, o si supuestamente lo acepta y luego básicamente hace todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo", ha añadido Netanyahu. El acuerdo, formalmente, queda pendiente de que los países que han participado en la negociación y redactado del plan lo firmen en las próximas horas. Tras ese momento, Hamás tendrá 72 horas para aceptar el acuerdo de paz.
Netanyahu: "Si Hamás no acepta el acuerdo, nosotros mismos acabaremos el trabajo"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que "si Hamás no acepta el acuerdo, nosotros mismos acabaremos el trabajo". Por ello, se ha mostrado partidario de que Hamás libere a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos para abordar una nueva etapa para Gaza sin Hamás. Netanyahu ha asegurado que el plan de Trump para el futuro de Gaza es una solución que supone un nuevo principio. El plan de Trump estipula que el conflicto terminaría de inmediato si es aceptado por ambas partes, y que todos los rehenes y los restos de quienes murieron serían devueltos en un plazo de 72 horas. El acuerdo también prevé que Israel libere a casi 2.000 prisioneros y establece que no ocupará ni anexará Gaza.
Netanyahu: "Estoy de acuerdo con su plan para la paz en Gaza mediante la libertad de los rehenes"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha agradecido para empezar la amistad y apoyo de Trump a Israel. Netanyahu ha dicho que con Trump han dado un paso de gigante para lograr la paz en Oriente Próximo. "Estoy de acuerdo con su plan para la paz en Gaza mediante la libertad de los rehenes y que la Franja de Gaza deje de ser una amenaza para Israel", ha dicho Netanyahu. El primer ministro ha resaltado el papel de EEUU en el ataque a las infraestructuras nucleares de Irán, que ha supuesto una garantía de paz. "Hamás debe de ser desarmada y Gaza desmilitarizada", ha dicho Netanyahu.
Trump deja en manos de Hamás la aceptación de la propuesta de paz y que se liberen los rehenes
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado este lunes su apoyo abierto a Israel y asegura que la paz se puede alcanzar si Hamás acepta la entrega de rehenes y los cuerpos de los muertos en un plazo máximo de 72 horas. Ha remitido que Hamás no participará en el futuro Gobierno de la Franja de Gaza y los terroristas deberán ser responsabilidad de los países musulmanes, que asumirán también la ayuda para la futura gestión del territorio.
Trump: "Incluso Irán podría entrar en el acuerdo de paz"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho que la población de Israel quiere a sus rehenes de vuelta, aunque 32 deben estar muertos ya. Según Trump, Hamás desaprovechó la oportunidad de crear un país en un enclave privilegiado, en la costa del Mediterráneo. "Los palestinos tienen que ser responsables de su destino pero condenando el terrorismo", ha dicho Trump. "El futuro de los palestinos no lo sabemos pero la paz tiene que volver", ha dicho Trump, prometiendo el apoyo de EEUU a la reconstrucción de Palestina con un nuevo liderazgo sin Hamás. "Incluso puede entrar Irán en el acuerdo de paz", ha dicho Trump.
Trump: "Los países musulmanes se encargarán de Hamás"
Trump: "Los países musulmanes se encargarán de Hamás". En caso contrario será Israel la que acabará con los miembros de Hamás. Trump ha dicho que tiene la sensación de que Hamás aceptará la oferta de liberar los rehenes a cambio del final de la guerra. "Mi plan prevé una junta de la paz o un comité de paz de los países árabes para gestionar la situación tras el acuerdo de paz". El exprimer ministro de Reino Unido, Tony Blair, participará en ese consejo, pero no Trump. El Banco Mundial también participará en la reconstrucción de la Franja de Gaza pero Hamás no participará ni directa ni indirectamente en la gestión del enclave, ha dicho el presidente del Gobierno de EEUU.
Trump: "Hamás tiene 72 horas para liberar a los rehenes, también de los cadáveres, y la guerra habrá acabado"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este lunes tras una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que la paz en Oriente Próximo está muy cerca. Trump ha dado las gracias a Netanyahu por aceptar el plan que le ha presentado este lunes tras hablar con los máximos responsables de países árabes. Según Trump, "Hamás tiene 72 horas para liberar a los rehenes, también de los cadáveres, y esto supondría el final inmediato de la guerra".
