DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Tony Blair ve "audaz e inteligente" el plan de Trump para el futuro de la Franja de Gaza

El ex primer ministro británico Tony Blair ha calificado como "audaz e inteligente" el plan de paz para la Franja de Gaza presentado este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un órgano provisional de gobierno en el enclave palestino que contaría con su participación y otros dirigentes.

Así lo ha dicho en un comunicado difundido a través de su Instituto para el Cambio Global en el que ha subrayado que este plan, de aprobarse, "puede (...) proporcionar un alivio inmediato a Gaza y ofrecer la posibilidad de un futuro mejor y más prometedor para su pueblo, al tiempo que garantiza la seguridad absoluta y duradera de Israel y la liberación de todos los rehenes".

"Nos ofrece la mejor oportunidad de poner fin a dos años de guerra, miseria y sufrimiento, y agradezco al presidente Trump su liderazgo, determinación y compromiso", ha agregado sobre una propuesta que ya cuenta con el apoyo expreso de países como Reino Unido, Francia, Italia, España, Egipto, Turquía y Arabia Saudí.