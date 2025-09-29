DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El ataque masivo ruso causa daños en el edificio de la embajada de Polonia en Kiev

El Ministerio de Exteriores de Polonia informó este domingo de que el ataque masivo ruso de la pasada noche contra Ucrania provocó daños leves en la sección consular de la Embajada de Polonia en Kiev.

Un portavoz del ministerio, Pawel Wronski, confirmó la información a la agencia PAP, aunque matizó que los daños no han afectado a la capacidad de funcionamiento de la sección consular.

"Un fragmento de un misil dañó el techo, el mismo que había sido renovado después del ataque anterior. Son daños leves, pero todavía están siendo evaluados", declaró Wronski, según el cual no hubo ningún herido.

El edificio ya había sufrido daños durante un ataque en julio de este año.

Durante la noche pasada, Rusia lanzó 595 drones y 48 misiles contra territorio ucraniano, de acuerdo con la Fuerza Aérea del país invadido, en lo que supone uno de los ataques más masivos hasta la fecha.