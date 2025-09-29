En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ataques ucranianos causan dos muertos e importantes apagones en Bélgorod, Rusia
Las autoridades rusas han informado de que una serie de ataques ucranianos han provocado la muerte de dos personas e "importantes cortes" del suministro eléctrico en la región de Bélgorod. El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha informado de un ataque con misiles contra la capital de la región, Bélgorod, que ha causado dos heridos. "El enemigo ha atacado la infraestructura. Actualmente estamos evaluando los daños. Hay cortes de electricidad importantes", ha apuntado en su canal en Telegram. Gladkov ha explicado que han cambiado a fuentes de energía de emergencia y ha advertido de que el apagón podría afectar al sistema de alerta de misiles y drones.
El ataque masivo ruso causa daños en el edificio de la embajada de Polonia en Kiev
El Ministerio de Exteriores de Polonia informó este domingo de que el ataque masivo ruso de la pasada noche contra Ucrania provocó daños leves en la sección consular de la Embajada de Polonia en Kiev.
Un portavoz del ministerio, Pawel Wronski, confirmó la información a la agencia PAP, aunque matizó que los daños no han afectado a la capacidad de funcionamiento de la sección consular.
"Un fragmento de un misil dañó el techo, el mismo que había sido renovado después del ataque anterior. Son daños leves, pero todavía están siendo evaluados", declaró Wronski, según el cual no hubo ningún herido.
El edificio ya había sufrido daños durante un ataque en julio de este año.
Durante la noche pasada, Rusia lanzó 595 drones y 48 misiles contra territorio ucraniano, de acuerdo con la Fuerza Aérea del país invadido, en lo que supone uno de los ataques más masivos hasta la fecha.
Zelenski afirma que Rusia lanzó 500 drones y 40 misiles contra Ucrania la noche pasada
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de que durante la noche Rusia lanzó contra el territorio del país invadido casi 500 drones y cuarenta misiles, con el resultado de por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el Estado.
"Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció Zelenski en sus redes sociales.
Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina -donde sufrió daños el edificio del Instituto de Cardiología, entre otros-, fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, afirmó.
"Hasta ahora hay informaciones de cuatro muertos en Kiev, incluida una niña de 12 años", declaró Zelenski, haciéndose eco de los datos que ya había avanzado la administración militar de la ciudad, y agregó que al menos 40 personas han resultado heridas en todo el país, entre ellas niños.
Los daños materiales incluyen unas instalaciones de fabricación de pan, una planta de manufactura de neumáticos, viviendas particulares y otras infraestructuras civiles, según el presidente.
Zelenski advierte de que si Kiev queda a oscuras, también quedará a oscuras Moscú
El presidente de Ucrnaia, Volodimir Zelenski, advirtió el sábado de que si Rusia ataca Kiev y la deja sin suministro eléctrico, Moscú también sufrirá un apagón.
"Si Rusia se pone como objetivo un apagón en Ucrania cada invierno, entonces no estoy seguro de que la respuesta de Ucrania y sus socios deba ser diferente", ha apuntado Zelenski, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.
"Rusia debe saber que los países civilizados se distinguen de los salvajes en que jamás son los que empiezan. No son los agresores. Pero eso no significa que sean débiles. No debemos mostrar debilidad. Si amenazan con un apagón en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debe saber que habrá también un apagón en la capital de Rusia", ha argumentado.
El mandatario ucraniano ha destacado que ha tratado esta cuestión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su reciente encuentro en Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.
En la región de Chernigov un total de 177 localidades han quedado sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques rusos, según ha informado la empresa eléctrica JSC Chernihivoblenergo en un comunicado en Facebook.
"Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo masivo contra ciudades ucranianas cuando las personas dormían"
"Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo masivo contra ciudades ucranianas cuando las personas dormían", publicó en X el ministro Sibiga.
"De nuevo, centenares de drones y misiles destruyen edificios residenciales, causando bajas civiles", agregó.
El ministro publicó videos de llamas que salían de una ventana de un edificio de apartamentos después del ataque.
Antes de los últimos ataques, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que Kiev había recibido misiles de fabricación estadounidense Patriot, de defensa aérea, de parte de Israel para resguardarse de las incursiones rusas.
Cuatro muertos en Ucrania en ataque ruso con "centenares" de drones y misiles
Al menos cuatro personas murieron en Ucrania, incluida una niña de 12 años, luego de que las fuerzas rusas lanzaron "centenares de drones y misiles", informaron el domingo las autoridades ucranianas.
Timur Tkachenko, jefe de la administración de la capital, informó inicialmente de "tres víctimas fatales", incluida la menor de 12 años, pero rápidamente revisó la cifra a cuatro cuando se encontró el cuerpo de otro fallecido más.
Los ataques dañaron edificios de viviendas y causaron "bajas civiles", publicó en X el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reveló en Telegram que la capital se encontraba bajo un ataque "masivo" y llamó a los pobladores a permanecer en los refugios.
Maniobra solo defensiva
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha incidido en que las acciones emprendidas por la aviación polaca y aliada han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, poniendo el foco en la disuasión de posibles amenazas y en el mantenimiento de la integridad del espacio aéreo nacional en el marco del conflicto bélico que se desarrolla en la vecina Ucrania desde que Rusia invadiera el país en febrero de 2022.
Nuevo ataque ruso a Ucrania
Paralelamente a estos movimientos en las fuerzas de la OTAN, medios ucranianos han reportado que Kiev y otras ciudades ucranianas --como Zaporiyia o Jmelnitskii-- habían sido objeto de ataques enviados por Moscú, incluyendo "bombarderos de largo alcance, misiles y enjambres de drones", que han provocado interrupciones parciales en el tráfico aéreo nacional.
En este contexto, según datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24 recogidos por la emisora nacional TVN24, también las autoridades polacas han cerrado temporalmente ete domingo el espacio aéreo en torno a los aeropuertos de Rzeszów y Lublin debido a una "actividad militar no planificada relacionada con garantizar la seguridad del Estado".
Vigilancia fronteriza
Como parte de la operación, las autoridades militares polacas han reforzado asimismo la vigilancia en las regiones fronterizas para dar seguimiento a la situación actual y mantiene "sus fuerzas y recursos subordinados listos para una respuesta inmediata".
Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población".
Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Rusia contra Ucrania, según ha notificado el propio mando operativo en un comunicado difundido a través de la red social X.
El mencionado texto señala que estas actuaciones se han llevado a cabo "de acuerdo con los procedimientos aplicables" y activando todas "las fuerzas y los recursos a su disposición".
- Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
- Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- La Flotilla a Gaza advierte de que tiene información creíble sobre un ataque violento de Israel en las próximas 48 horas
- Netanyahu en la ONU: 'No hemos acabado aún
- DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Siguen las muertes pese a las críticas internacionales
- Conmoción en Argentina por un triple feminicidio precedido por torturas y amputaciones emitido en directo por TikTok
- España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza