¿Por dónde va la Flotilla a Gaza? Los barcos humanitarios encaran su tramo final hacia la Franja

529 millas náuticas (980 kilómetros) separan las 47 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla, actualmente varada en la isla de Creta, de la Franja de Gaza. Desde su partida de Barcelona el 31 de agosto, la misión ha sido víctima de averías técnicas, zumbidos de drones y ataques de éstos en los aledaños o cubiertas de una veintena de embarcaciones. En este momento, ya han realizado dos terceras partes del viaje y parece que la idea es llegar al enclave palestino en menos de una semana con el objetivo declarado de "romper el bloqueo israelí" y "abrir un corredor humanitario". El grupo contará con el socorro de un navío español y otros dos italianos en caso de ataque. El buque de la Armada española Furor ha partido la medianoche del jueves a viernes desde el puerto de Cartagena, y está previsto que llegue entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana a la zona en la que se encuentra la flotilla. El Ejército ha informado a las embarcaciones que el navío se mantendrá a una distancia prudencial de entre 12 y 24 millas.

recorrido y posición de la flotilla gaza global sumud a 29 de septiembre / El Periódico

El Familia, el buque cabecilla de la misión que lleva a personalidades como Ada Colau, también varado en aguas territoriales griegas, ha tenido que abortar la misión debido a una avería técnica que los propios ingenieros de la Flotilla han considerado irreparable. Además de la exalcaldesa de Barcelona, el barco alberga a la dirección de la "mayor misión humanitaria", como Saif Abukeshek o Thiago Ávila. Todos ellos serán relocalizados en otras embarcaciones.

Entre el rescate y la protección

Existen muchas dudas sobre el papel que van a desarrollar los tres navíos militares. Sobre todo en la tesitura que el Ejército israelí realize un ataque similar al que sufrieron dos de las embarcaciones mientras se encontraban ancladas en el puerto de Túnez, el 7 de septiembre. O este miércoles, cuando, según la organización, se dieron 13 explosiones alrededor de varios barcos, mientras más de 15 drones de baja altitud sobrevolaban el buque Alma, otro de los principales de la Global Sumud Flotilla.

La contribución española se define como "un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuera necesario asistir a la flotilla o realizar algún rescate", a palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Nueva York. Por lo que atañe a Italia, el ministro de Defensa Guido Crosetto declaró que bajo ninguna intención quería "declarar la guerra a un país amigo", refiriéndose a Israel, añadiendo que su objetivo es que "nadie salga herido" y que además "las ayudas lleguen a Gaza". Ambas declaraciones se encauzan en la misma línea: bajo el riesgo de azuzar las hostilidades, parece altamente improbable que España e Italia respondan a un ataque israelí similar a los ya registrados.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla afirmó este jueves, basándose en "información de inteligencia", que es "probable" que Israel intensifique "los ataques violentos contra la flotilla en las próximas 48 horas, potencialmente utilizando armas que podrían hundir barcos, herir y/o matar participantes". La organización ha hecho un llamamiento internacional a gobiernos y organismos para que "garanticen el paso seguro" de la misión.

Una respuesta incierta

En respuesta a los anuncios de España e Italia, Tel Aviv estaba "bastante seguro" ayer que los navíos en apoyo a las cincuentena de embaraciones "no harán falta". "No tenemos problema alguno con el hecho de que haya barcos alrededor. Fueron o serán enviados para estar a una cierta distancia", respondió el director general del Ministerio de Exteriores, Eden Bar Tal, además de agregar que la Marina israelí haría "lo máximo para proteger la seguridad de los pasajeros". El Ejecutivo israelí ha exhortado en los últimos días a descargar la ayuda en otros países (como Grecia o Chipre) mientras la hambruna declarada por la ONU sigue asolando Gaza.

Además, el precedente puede incentivar al miedo: en 2010, el buque turco Mavi Marmana fue asaltado y 10 de sus integrantes fueron asesinados por comandos israelíes, desencadenando una crisis diplomática sin precedentes entre Turquía e Israel. Además, Binyamín Netanyahu, primer ministro israelí, junto a su cúpula más cercana han realizado declaraciones incendiarias, definiendo a la GSF como la "flotilla de Hamás" y calificar a organizadores como Abukeshek de "operativos de Hamás".