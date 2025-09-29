DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Hamás pide a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a 2 rehenes en Gaza

Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, pidió este domingo al Ejército israelí que retroceda en una zona de la ciudad de Gaza y detenga sus bombardeos durante 24 horas para intentar rescatar a dos rehenes israelíes allí cautivos.

En sendos comunicados, las Brigadas Al Qasam anuncian que se ha interrumpido la comunicación con los rehenes Omri Miran y Matan Angrest debido a los ataques lleva a cabo Israel desde hace dos días en los barrios de Sabra y Tal al Hawa de la capital gazatí. "La vida de los dos prisioneros está en peligro", afirma el brazo armado de Hamás.

"Las fuerzas de ocupación (israelíes) deben retroceder inmediatamente al sur de la calle 8 y detener las salidas aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de esta tarde para intentar sacar a los prisioneros. Quien avisa no es traidor", dicen las Brigadas del Al Qasam.

El pasado abril, Hamás publicó un vídeo propagandístico de Omri Miran, que arrancaba con imágenes de un túnel subterráneo hasta llegar a la habitación donde se encontraba el cautivo.

Miran, que ahora tiene 28 años, fue secuestrado de su casa en el kibutz Nahal Oz durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ya había aparecido en otro vídeo propagandístico de los islamistas en abril de 2024.

Y el pasado marzo publicó otro vídeo de Matan Angrest, que ahora tiene 22 años y fue secuestrado también de Nahal Oz. Su familia denunció entonces "el grave estado psicológico evidente" en que está su ser querido, asegurando que su mano derecha no funcionaba, sus ojos y su boca se veían asimétricos y tenía la nariz rota.