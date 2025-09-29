En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Gaza, hoy
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes en Ciudad de Gaza por los bombardeos israelíes
El brazo armado de Hamás declaró este domingo que perdió contacto con dos rehenes durante los intensos bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza de las últimas 48 horas. Las Brigadas Ezedin al Qasam anunciaron en un comunicado "la pérdida de contacto con los dos prisioneros (...) debido a las brutales operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tal al Hawa durante las últimas 48 horas", en referencia a las zonas donde las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva aérea y terrestres. "La vida de los dos prisioneros está en verdadero peligro y las fuerzas (israelíes) deben retirarse inmediatamente al sur de la calle 8 y cesar las operaciones aéreas durante 24 horas a partir de las 18h00 de hoy para permitir los intentos de rescate de los prisioneros", escribieron en otro comunicado posterior.
El Gobierno gazatí asegura que el Hospital Al Shifa de Gaza permanece operativo pese a los bombardeos de Israel
Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado en las últimas horas de este domingo de que el Hospital Al Shifa, situado en la ciudad de Gaza, sigue operativo y brindando servicios pese a la intensificación de ataques del Ejército israelí sobre esta localidad del enclave, cuando la cifra de palestinos muertos ya supera los 66.000. "El Complejo Médico Al Shifa está todavía funcionando y prestando servicios médicos a los ciudadanos, a pesar de la difícil situación actual y de los grandes desafíos que enfrenta el sector sanitario, especialmente en la ciudad de Gaza", ha indicado el Ministerio de Sanidad a través de Telegram.
Italia pide a la Global Sumud Flotilla que evite "poner en riesgo la vida de cualquier persona"
El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, se ha reunido en la tarde de este domingo con la portavoz de la Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, en un encuentro en Roma en el que ha pedido que se evite cualquier acción que "pueda poner en riesgo la vida de cualquier persona, especialmente la de los activistas italianos". "He reiterado todas mis preocupaciones, pero también la importancia del diálogo y la necesidad de evitar acciones que puedan poner en riesgo la vida de cualquier persona, especialmente la de los activistas italianos", ha declarado el ministro a través de un comunicado difundido en la página web de su cartera.El encuentro, celebrado en una comisaría de los Carabinieri en Roma, ha contado también con la presencia de otras dos integrantes de la organización de la Flotilla, Simona Moscarelli y Giorgina Levi.
Hamás pide a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a 2 rehenes en Gaza
Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, pidió este domingo al Ejército israelí que retroceda en una zona de la ciudad de Gaza y detenga sus bombardeos durante 24 horas para intentar rescatar a dos rehenes israelíes allí cautivos.
En sendos comunicados, las Brigadas Al Qasam anuncian que se ha interrumpido la comunicación con los rehenes Omri Miran y Matan Angrest debido a los ataques lleva a cabo Israel desde hace dos días en los barrios de Sabra y Tal al Hawa de la capital gazatí. "La vida de los dos prisioneros está en peligro", afirma el brazo armado de Hamás.
"Las fuerzas de ocupación (israelíes) deben retroceder inmediatamente al sur de la calle 8 y detener las salidas aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de esta tarde para intentar sacar a los prisioneros. Quien avisa no es traidor", dicen las Brigadas del Al Qasam.
El pasado abril, Hamás publicó un vídeo propagandístico de Omri Miran, que arrancaba con imágenes de un túnel subterráneo hasta llegar a la habitación donde se encontraba el cautivo.
Miran, que ahora tiene 28 años, fue secuestrado de su casa en el kibutz Nahal Oz durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ya había aparecido en otro vídeo propagandístico de los islamistas en abril de 2024.
Y el pasado marzo publicó otro vídeo de Matan Angrest, que ahora tiene 22 años y fue secuestrado también de Nahal Oz. Su familia denunció entonces "el grave estado psicológico evidente" en que está su ser querido, asegurando que su mano derecha no funcionaba, sus ojos y su boca se veían asimétricos y tenía la nariz rota.
Miles de israelíes manifiestan por un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza
Miles de israelíes se congregaron el sábado por la noche en Tel Aviv para pedir un acuerdo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, dos días antes del encuentro previsto entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en Washington. Los manifestantes desplegaron una gran pancarta en la que se leía "Todos los rehenes, regrésenlos a casa ahora", cuando llegaban a la plaza de los Rehenes en Tel Aviv.
La Global Sumud Flotilla hacia Gaza prevé entrar en zona de "alto riesgo" en dos días
La Global Sumud Flotilla, compuesta por 51 embarcaciones y alrededor de 500 activistas que zarparon desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza, prevé entrar en "la zona de alto riesgo" del Mediterráneo oriental en dos días, según informaron este sábado sus organizadores.
Los organizadores de la flotilla, cuyos barcos empezaron a zarpar este sábado desde costas griegas, afirmaron en sus redes sociales que el acercamiento a la alta zona de riesgo es el momento en el que la vigilancia y la solidaridad internacionales son "más necesarias".
Según los organizadores, los barcos se encuentran a 463 millas náuticas (857 kilómetros) de Gaza y estimaron llegar a la Franja en un plazo de entre cuatro y siete días, tras "una breve parada" en la isla griega de Creta para evaluar "problemas mecánicos" en algunos de sus barcos.
Hizbulá rechaza desarmarse ante miles de seguidores congregados para recordar a Nasrala
El grupo chií Hizbulá reafirmó este sábado su negativa a acatar el desarme que el Gobierno libanés busca imponerle, ante miles de seguidores congregados a las afueras de Beirut para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su líder histórico, Hasán Nasrala, en un bombardeo israelí.
Los simpatizantes del grupo llenaron las calles aledañas al mausoleo de Nasrala en el extrarradio capitalino del Dahye con fotografías del asesinado secretario general y banderas de Hizbulá, ratificando su capacidad de convocatoria un año después de la guerra con Israel.
El aniversario llega en medio de una iniciativa gubernamental para desarmar a la formación chií, dirigida a que todo el armamento del país se concentre en manos de las fuerzas de seguridad oficiales y que será implementada por el Ejército libanés antes de finales de este mismo año.
"No dejaremos el frente de guerra y no abandonaremos las armas", clamó el actual jefe del movimiento político y armado, Naim Qassem, en un discurso emitido en pantallas grandes durante las conmemoraciones en el Dahye.
Bruselas insta a Israel a reabrir el cruce de Allenby para mercancías
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, instó este sábado a Israel a reabrir el cruce fronterizo de Allenby entre Cisjordania y Jordania para mercancías, tras la decisión de las autoridades israelíes de cerrarlo y posteriormente reabrirlo para el paso de personas.
"El cruce del puente Allenby/Rey Hussein, al igual que otros cruces fronterizos, debe permanecer abierto para garantizar una respuesta humanitaria eficaz. Aproximadamente una cuarta parte de los artículos de ayuda humanitaria que entran en Gaza a través del mecanismo 2720 de la ONU lo hacen a través de Jordania", dijo Kallas a través de un comunicado. Asimismo, añadió que "tomaban nota" de la reapertura del cruce para pasajeros, pero instaban a Israel "a que también permita el cruce de mercancías".
La jefa de la diplomacia europea señaló que la decisión del Gobierno israelí de cerrar el paso fronterizo llega "en un momento en que la ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza está empeorando gravemente una situación humanitaria ya catastrófica e insostenible" y llamó a Israel a "tomar medidas inmediatas y eficaces" para aumentar el flujo de ayuda humanitaria en Gaza.
Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 77 fallecidos --incluidos tres cuerpos recuperados fallecidos con anterioridad-- y 256 heridos, por lo que ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.926 mártires y 167.783 heridos desde el 7 de octubre".
Así, ha detallado que entre los muertos durante el último día hay 17 personas tiroteadas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, antes de agregar que al menos 2.560 palestinos han muerto y 18.703 han resultado heridos en este tipo de incidentes, condenados por la comunidad internacional.
El ministro de Exteriores de EAU pide a Netanyahu acabar con el "derramamiento de sangre" en Gaza
El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed, ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ponga fin "de forma urgente" al "derramamiento de sangre" en la Franja de Gaza durante un encuentro en los márgenes del debate de la Asamblea General de la ONU que está teniendo lugar en Nueva York.
Bin Zayed ha destacado la necesidad de poner fin a la guerra, "llegar a un acuerdo sostenible y permanente de alto el fuego y evitar más pérdidas de vidas humanas" en el enclave palestino. "Hay que poner fin a la crisis y a las trágicas condiciones a las que hacen frente los civiles en Gaza", ha afirmado, según informaciones de la agencia de noticias emiratí WAM.
Así, ha defendido que su país apoya "todos los esfuerzos internacionales encaminados a garantizar la liberación de los rehenes" que siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja y la importancia de "confrontar el extremismo y el terrorismo en todas sus formas".
- Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
- Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- La Flotilla a Gaza advierte de que tiene información creíble sobre un ataque violento de Israel en las próximas 48 horas
- Netanyahu en la ONU: 'No hemos acabado aún
- DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Siguen las muertes pese a las críticas internacionales
- Conmoción en Argentina por un triple feminicidio precedido por torturas y amputaciones emitido en directo por TikTok
- España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza