DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia, dice Zelenski

El Gobierno ucraniano está trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional, afirmó este sábado el presidente Volodímir Zelenski, en un mensaje en redes sociales en el que hizo un balance de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

"Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas de armas ucranianas; se alcanzó otro acuerdo sobre esto y estamos ya trabajando con cuatro países para abrir nuestras plataformas de exportación", declaró.

En declaraciones a la prensa citadas por la agencia Ukrinform, el presidente ucraniano explicó que solo se exportarán a socios -a socios en Europa y en Oriente Medio, así como a países en África y a EE. UU.- armas de las que no hay escasez, puesto que la prioridad son las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Y en los ámbitos en los que producimos más, podemos exportar el resto y obtener dinero de esta manera, que podemos invertir en bienes que son escasos -drones, interceptores, drones de largo alcance-, cosas para las que no hay suficiente dinero", declaró.