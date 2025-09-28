DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Maniobra solo defensiva
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha incidido en que las acciones emprendidas por la aviación polaca y aliada han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, poniendo el foco en la disuasión de posibles amenazas y en el mantenimiento de la integridad del espacio aéreo nacional en el marco del conflicto bélico que se desarrolla en la vecina Ucrania desde que Rusia invadiera el país en febrero de 2022.
Nuevo ataque ruso a Ucrania
Paralelamente a estos movimientos en las fuerzas de la OTAN, medios ucranianos han reportado que Kiev y otras ciudades ucranianas --como Zaporiyia o Jmelnitskii-- habían sido objeto de ataques enviados por Moscú, incluyendo "bombarderos de largo alcance, misiles y enjambres de drones", que han provocado interrupciones parciales en el tráfico aéreo nacional.
En este contexto, según datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24 recogidos por la emisora nacional TVN24, también las autoridades polacas han cerrado temporalmente ete domingo el espacio aéreo en torno a los aeropuertos de Rzeszów y Lublin debido a una "actividad militar no planificada relacionada con garantizar la seguridad del Estado".
Vigilancia fronteriza
Como parte de la operación, las autoridades militares polacas han reforzado asimismo la vigilancia en las regiones fronterizas para dar seguimiento a la situación actual y mantiene "sus fuerzas y recursos subordinados listos para una respuesta inmediata".
Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población".
Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Rusia contra Ucrania, según ha notificado el propio mando operativo en un comunicado difundido a través de la red social X.
El mencionado texto señala que estas actuaciones se han llevado a cabo "de acuerdo con los procedimientos aplicables" y activando todas "las fuerzas y los recursos a su disposición".
Zelenski afirma que Rusia está poniendo a prueba a Europa con incidentes híbridos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que con los recientes incidentes con drones Rusia está poniendo a prueba a Europa y sostuvo que este mes, cuando 19 drones rusos penetraron en el espacio aéreo polaco, eran originalmente 92 las aeronaves no tripuladas que se dirigían hacia la frontera, aunque Ucrania derribó el resto. "92 drones se dirigían hacia Polonia. Los interceptamos sobre territorio ucraniano, 19 alcanzaron su espacio aéreo (de Polonia)", escribió en sus redes sociales.
"Italia podría ser la próxima", advirtió y señaló que los incidentes en Noruega, Dinamarca, Polonia y los países bálticos -donde en las últimas semanas se han detectado intrusiones de drones sin identificar y de aeronaves rusas, en el caso de Estonia- indican que el presidente ruso, Vladímir Putin, está poniendo a prueba las defensas europeas.
Moscú está intentando además influenciar a las sociedades europeas para que la población empiece a preguntarse "Si no nos podemos proteger a nosotros mismos, ¿por qué deberíamos seguir apoyando a Ucrania?", sostuvo el presidente. De esta manera, continuó, Rusia quiere reducir la asistencia al país invadido, en especial de cara al invierno.
María Mondéjar
Lavrov asegura que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una respuesta “firme” ante cualquier agresión
La conclusión que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, asegura extraer de la semana de reuniones y ponencias en la Asamblea General de la ONU es la existencia de una fractura entre las naciones que defienden un mundo multipolar, donde todos los Estados gocen de soberanía, y aquellas que buscan mantener un orden mundial unipolar. En su particular división entre el buen y el mal hacer de los integrantes de Naciones Unidas, Lavrov ha aprovechado para arremeter contra la Alianza Atlántica, a quien acusa de querer expandir su control hacia el este, y contra Europa, que según él "está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica a Rusia”. Lea el artículo completo aquí.
Ucrania acusa a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica
Ucrania acusó este sábado a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica ucraniana desde hace cuatro días y de intentar "robarla" enlazándola al sistema bajo control ruso, a pesar de los riesgos de seguridad.
"Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear a que dejen claro a Moscú que debe poner fin a su apuesta nuclear", declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en un mensaje publicado en su cuenta de X.
La central nuclear de Zaporiyia, ubicada el sur de Ucrania, es la más grande de Europa y está en manos de Rusia desde poco después del inicio de la invasión en febrero de 2022.
Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia, dice Zelenski
El Gobierno ucraniano está trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional, afirmó este sábado el presidente Volodímir Zelenski, en un mensaje en redes sociales en el que hizo un balance de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
"Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas de armas ucranianas; se alcanzó otro acuerdo sobre esto y estamos ya trabajando con cuatro países para abrir nuestras plataformas de exportación", declaró.
En declaraciones a la prensa citadas por la agencia Ukrinform, el presidente ucraniano explicó que solo se exportarán a socios -a socios en Europa y en Oriente Medio, así como a países en África y a EE. UU.- armas de las que no hay escasez, puesto que la prioridad son las Fuerzas Armadas de Ucrania.
"Y en los ámbitos en los que producimos más, podemos exportar el resto y obtener dinero de esta manera, que podemos invertir en bienes que son escasos -drones, interceptores, drones de largo alcance-, cosas para las que no hay suficiente dinero", declaró.
Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de que durante la noche fueron neutralizados 97 de los 115 drones de diversos tipos lanzados por Rusia contra el territorio del país invadido.
Entre los dispositivos no tripulados había drones kamikaze de tipo Shahed, según escribió la Fuerza Aérea en Telegram, aunque también había modelos de ataque de tipo Gerbera y otros.
Las defensas ucranianas lograron suprimir 97 de las aeronaves enemigas sobre el norte, sur, este y centro del país, pero 17 de los drones de ataque lograron impactar en objetivos en seis emplazamientos distintos, mientras que en dos puntos se registró la caída de restos de drones derribados.
Guterres reivindica un "mundo libre de armas nucleares" e insta a los países poseedores a "disipar" su amenaza
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado un "mundo libre de armas nucleares", asegurando que el desarrollo de las mismas pone en riesgo a toda la población y ha pedido a las potencias que tengan en su poder este tipo de armamento que cumplan sus obligaciones y disipen la amenaza que "pende sobre la humanidad", en unas declaraciones realizadas en el marco del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
"Las armas nucleares continúan amenazando nuestro mundo. A pesar de décadas de promesas, la amenaza se está acelerando y evolucionando. No más excusas, retrasos, desconocimiento de obligaciones legales y abandono de las generaciones futuras. Construyamos un mundo libre de armas nucleares: Con valentía y acciones concretas", ha sostenido el jefe de la ONU en un mensaje desde su cuenta de la red social X.
En este sentido, ha indicado que la amenaza nuclear no solo continúa latente, sino que está "acelerándose y evolucionando". "La amenaza de la aniquilación nuclear sigue cerniéndose sobre nosotros y propagándose con rapidez", ha mencionado en el mismo día que ha tenido lugar una reunión sobre el tema en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El desarme ha sido la estrategia determinada por Guterres para lograr una "paz duradera"; sin embargo, ha avisado de que el aumento del gasto militar, la cada vez mayor posesión de armas y la utilización del "poderío nuclear" como "medio de coerción", provocan que la "humanidad" vaya "mal encaminada".
