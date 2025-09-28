Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sánchez ratifica que España participará en el nuevo dispositivo en el flanco este de la OTAN y asegura: &quot;Putin no nos va a amedrentar&quot;

Sánchez ratifica que España participará en el nuevo dispositivo en el flanco este de la OTAN y asegura: "Putin no nos va a amedrentar" / PI STUDIO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

DIRECTO | Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo tras las incursiones rusas

DIRECTO GAZA | Nueva protesta en Israel por la liberación de los rehenes

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay

Lavrov asegura que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una "respuesta decisiva” ante cualquier agresión

Una multitud clama en Berlín contra la 'complicidad alemana' en el genocidio de Gaza

La manifestación contra el genocidio de Gaza en Berlín, en imágenes

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

Dinamarca informa de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares

