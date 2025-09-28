Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Epstein

Musk asegura que rechazó la invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

La reacción de Elon Musk llega después de que los demócratas en el Congreso de EEUU hicieran públicos una serie de documentos, supuestamente extraídos de la agenda diaria de Jeffrey Epstein entre los años 2014 y 2019

Elon Musk.

Elon Musk. / EFE

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El multimillonario Elon Musk ha asegurado este sábado que rechazó la invitación del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein para visitar su isla privada, después de que este viernes la representación demócrata del Congreso estadounidense publicara una serie de documentos supuestamente extraídos de la agenda de Epstein en los que aparecía el nombre del empresario.

"Epstein intentó que fuera a su isla y me negué, pero me nombraron incluso antes que el príncipe Andrés, que sí lo visitó", ha sentenciado Musk en un breve comentario en la red social X, publicado al hilo de una noticia de la cadena británica Sky News a este respecto.

En la misma línea, el magnate ha tildado de vergonzoso el hecho de que se hayan publicado "titulares engañosos sobre la supuesta aparición de su nombre en materiales relacionados con el caso Epstein y ha añadido que "cualquiera que difunda esta falsa narrativa merece total desprecio".

Documentos extraídos de la agenda de Epstein

La reacción de Elon Musk llega después de que, la víspera, los demócratas en el Congreso de EEUU hicieran públicos una serie de documentos, supuestamente extraídos de la agenda diaria de Jeffrey Epstein entre los años 2014 y 2019, en la que queda reflejada la intención de este de reunirse con donantes republicanos Peter Thiel o el propio Musk, entre otros, y en los que se mencionaba también al príncipe Andrés.

Jeffrey Epstein, quien ha sido acusado de haber cometido abusos contra menores durante años, era propietario de una isla privada en el Caribe, conocida como Little St. James, que ha sido señalada como posible escenario de actividades delictivas.

Su fallecimiento ocurrió en 2019, cuando tenía 66 años, en una celda de una prisión en Nueva York. Las autoridades declararon entonces que se trataba de un suicidio, si bien esta versión ha generado numerosas teorías de conspiración, alimentadas por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del ámbito político, celebridades y grandes magnates.

Este tema ha vuelto a poner en el foco al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido relacionado con Epstein a través de antiguos vídeos en los que se les ha visto juntos en eventos sociales. Trump también ha enfrentado críticas por no haber cumplido plenamente con su compromiso de desclasificar todos los documentos relacionados con el caso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
  2. Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
  3. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  4. DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Siguen las muertes pese a las críticas internacionales
  5. España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza
  6. La Flotilla a Gaza advierte de que tiene información creíble sobre un ataque violento de Israel en las próximas 48 horas
  7. Netanyahu en la ONU: 'No hemos acabado aún
  8. La Flotilla a Gaza pide 'escolta y observadores' tras denunciar ataques de Israel: 'Vi cinco explosiones

DIRECTO | Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo tras las incursiones rusas

DIRECTO | Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo tras las incursiones rusas

Javid Abdelmoneim, presidente de MSF: "Lo que ocurre en Gaza es un genocidio, vi cosas que no había visto antes"

Javid Abdelmoneim, presidente de MSF: "Lo que ocurre en Gaza es un genocidio, vi cosas que no había visto antes"

Terremotos hoy, 28 de septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 28 de septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Musk asegura que rechazó la invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

Musk asegura que rechazó la invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

DIRECTO GAZA | Nueva protesta en Israel por la liberación de los rehenes

DIRECTO GAZA | Nueva protesta en Israel por la liberación de los rehenes

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay

Lavrov asegura que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una "respuesta decisiva” ante cualquier agresión

Lavrov asegura que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una "respuesta decisiva” ante cualquier agresión

Una multitud clama en Berlín contra la 'complicidad alemana' en el genocidio de Gaza

Una multitud clama en Berlín contra la 'complicidad alemana' en el genocidio de Gaza