Javid Abdelmoneim, presidente de MSF: "Es muy importante dejar claro que lo que ocurre en Gaza es un genocidio, vi cosas que no había visto antes"

Javid Abdelmoneim lleva toda la vida aportando su grano de arena para hacer de este mundo un lugar mejor. En 2009 decidió entrar a formar parte de Médicos Sin Fronteras (MSF), y como médico de urgencias ha estado presente en las guerras y conflictos más cruentos que asolan el planeta, desde Haití, a Irak, Siria, Sudán, Sierra Leona, Ucrania o Gaza. Nacido en Cambridge (Reino Unido) en 1979 en una familia sudanesa-iraní, Abdelmoneim ha combinado su labor médica con la divulgación científica para programas y documentales de Al Jazeera, la BBC o Channel 4. El 5 de septiembre asumió el cargo de presidente internacional de MSF tras ser elegido por la asamblea general de la organización para un periodo de tres años. Ahora se encuentra de gira por las diferentes delegaciones de MSF en el mundo y atiende a EL PERIÓDICO en su visita a la sede de Barcelona.

¿Cuáles son sus prioridades?

Es una pregunta muy difícil de responder porque el mundo en el que vivimos es cada vez más complejo, complicado y difícil. Y MSF debe centrarse en sus objetivos: las poblaciones y las personas en situación de sufrimiento. Esa es mi prioridad. Necesitamos reafirmar, mantenernos firmes, alzar la voz sobre lo importante que es nuestra humanidad y dignidad compartidas, pero también lo importante que es que se respete el trabajo humanitario y el espacio en el que se realiza. El médico de tu enemigo no es tu enemigo. Los civiles y su protección son importantes. El acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria es importante. Y vemos que, dondequiera que vamos, se vuelve mucho más difícil, complejo, violento y obstructivo. Esta tendencia a alejarse de la humanidad, la dignidad y la solidaridad colectivas es algo muy preocupante para nosotros.

El pasado año estuvo 5 meses en Gaza y pudo ser testigo de los horrores de la guerra. ¿Cómo explicaría a nuestros lectores lo que vivió?

Creo que es muy importante dejar claro que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. No se trata de un conflicto o una guerra cualquiera. Vi cosas que no había visto antes. No había seguridad. La gente no podía moverse para ponerse a salvo. Se podían ver los buques de guerra, los helicópteros, los drones, ver las explosiones y sentirlas a través de las tiendas. Hacían vibrar las ventanas y las puertas se cerraban de golpe por la onda expansiva. Esto era algo nuevo para mí, era un nivel diferente de violencia, tanto por la violencia contra los civiles como por la proximidad a esa violencia. Además, Israel controla y obstruye nuestro trabajo: la entrada del personal, los suministros, los materiales, la comida. Y aunque en ocasiones el trabajo era una distracción, incluso un consuelo, había días en los que realmente sentías que era el final. Nunca antes ni después he tenido esa sensación.

Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno de Israel para atacar hospitales en la Franja es que en ellos se esconden miembros de Hamás. ¿Qué responde a esto?

Mientras estuve allí, en ningún lugar ni momento se permitió la entrada a personas armadas a los hospitales, centros de salud y clínicas en los que trabajé. Las personas armadas tienen terminantemente prohibida la entrada, y los directores médicos lo saben. Es el protocolo estricto de MSF en todo el mundo. Si estamos allí, no hay personas armadas, y si las hay, te vas. Punto final. Es una regla de oro. Ya sea en la zona de pandillas de Haití o en Gaza.

Durante su estancia en Gaza pudo comprobar de primera mano cuál era el estado de ánimo del personal sanitario gazatí. ¿Qué le contaban?

Pensé en tratar de ello con mis empleados, pero es potencialmente traumático, y se les notaba en la cara que si empezaban a hablar se derrumbarían. Simplemente decían: "Levantémonos, vayamos a trabajar y concentrémonos en curar a esa persona que tenemos delante. Y mañana será otro día si estoy vivo y volveré a trabajar". Algunos de mis empleados solo tenían dos conjuntos de ropa, los que se pudieron llevar cuando abandonaron sus casas para ir a vivir a una tienda de campaña. Por la noche sufrían los bombardeos a su alrededor y venían temblando porque esa explosión podría haber acabado con su vida, pero al día siguiente volvían al trabajo.

¿Veían alguna salida al horror que es hoy sus vidas?

Había esperanza de un fin, esperanza de paz, solo quieren vivir. No arrastran odio ni ira, no lo sentí en ninguna de las discusiones. Solo quieren vivir.

Y sobre la actual ofensiva israelí contra Ciudad de Gaza, ¿qué le están contando sus equipos sobre el terreno?

Es una situación extremadamente difícil. Aún quedan muchas personas, muchas familias, gente que no quiere o no puede irse. Y la inseguridad es muy alta. A nuestros equipos les ha resultado casi imposible seguir yendo a la clínica o al hospital para realizar el trabajo en este período de intensos bombardeos [horas después de esta entrevista MSF anunció que suspendía sus actividades en Ciudad de Gaza por los constantes bombardeos israelíes]. Los colegas con los que trabajé en el centro y el sur, en Khan Yunis, en Al Mawasi, muchos de ellos fueron desplazados de Ciudad de Gaza y se aferraban a la esperanza de poder regresar algún día a casa. Pero con lo que saben que está sucediendo ahora, esa esperanza se está desvaneciendo y está teniendo un profundo impacto. Y entre los equipos internacionales, que van rotando, un número cada vez mayor de personal dice: "Quiero irme de aquí. Ya no puedo quedarme. No podemos reconstruir. ¡Sacadme!".

La guerra civil en Sudán es otro de los grandes conflictos actuales, pero sobre el que no está puesta la atención mediática. Usted es de origen sudanés y estuvo allí a principios de año. ¿Cuál es la situación?

Es grave. Es la peor crisis humanitaria del planeta si analizamos objetivamente las cifras, la cantidad de zonas en hambruna, la cantidad de desplazados y los ataques a la atención médica. La violencia contra la población civil por parte de ambas partes en conflicto es extraordinaria. Los niveles de violencia sexual, violencia étnica y bloqueos son increíbles. Además, el cólera ha golpeado duramente este año, especialmente en verano.

¿Y por qué cree que el mundo no mira a Sudán?

Muchas noticias, al menos en Europa, cuando empezó la guerra trataban sobre la evacuación de los ciudadanos internacionales. Y luego llegó Gaza y el conflicto de Sudán desapareció por completo. Se podría argumentar que una razón es que no es geopolíticamente estratégico para Rusia, EEUU o China. Aunque regionalmente sí lo es. ¿Se trata simplemente de otra 'guerra civil africana'? No sé qué es lo que no parece captar la atención de la gente. En parte se debe a que hay menos actores gritando por los recortes en ayuda al desarrollo y por lo difícil que es trabajar allí. Es muy difícil conseguir visados, suministros y permisos por los bloqueos mutuos entre ambos bandos. Pero insto al mundo y a las organizaciones humanitarias a intentarlo. Las necesidades son catastróficas.

¿A qué otros conflictos deberíamos prestar más atención?

El nivel de violencia en Haití es extremadamente preocupante. El nivel de violencia crónica en la República Democrática del Congo, particularmente en el noreste, es preocupante. Igual que la crisis de los rohinyás, que no es estrictamente una guerra pero sí sufren mucha violencia. Y no podemos olvidar el Sahel. La extensión inhabitable del Sahara está aumentando debido al cambio climático, lo que ha ejercido presión sobre la población y los recursos hídricos, pero también ha generado inestabilidad crónica, desempleo crónico y falta de crecimiento económico, abriendo las puertas al extremismo. Creo que estos son contextos crónicamente ignorados. Y lo que es característico de todos estos lugares es que es difícil trabajar allí. Es violento, es peligroso, es complejo.

La falta de unas estructuras de Gobierno sólidas en estos países no debe ayudar.

Exactamente. Hay grupos armados, milicias, pandillas, insurgencias y una gobernanza débil. Es realmente difícil entrar en estos lugares y generar confianza. El gobierno de turno no puede garantizar la entrada o no quiere hacerlo. A veces, incluso nosotros, como MSF, somos un objetivo. A menudo somos la única organización sobre el terreno. Y las necesidades de la población son complejas. No se trata solo de salud mental o física.

Trump llegó al poder hace ocho meses y una de sus primeras decisiones fue cerrar USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional. ¿Cuál ha sido el impacto en MSF?

MSF no recibe financiación gubernamental de ninguna forma en ningún lugar del mundo. Nuestros donantes son las comunidades. Así que, en ese sentido, estamos bien, pero en muchos sentidos realmente importantes no estamos bien en absoluto. Y eso se debe a que trabajamos en un ecosistema de salud y ahora todos los otros actores, que se encargaban del agua, la alimentación, salud mental o atención a la infancia, se han ido porque ya no tienen la financiación del Gobierno. Esto tiene consecuencias directas en aspectos como por ejemplo el control de enfermedades. El sistema de distribución de la vacunación preventiva a las poblaciones está sufriendo por estos recortes, con lo que en MSF vamos a tener que atender más brotes y cambiar nuestras estructuras en determinados países. Además, observamos un alejamiento general de la solidaridad global o del reconocimiento de la dignidad humana y que casi se está criminalizando el humanitarismo.

Esta semana, en la Asamblea General de Naciones Unidas, hemos podido ser testigos de las disonancias de este mundo en crisis.

Es un momento sumamente peligroso. Desde el punto de vista personal, veo que las supuestas naciones poderosas que han defendido el derecho y el orden internacionales, así como los tribunales internacionales, los han abandonado hipócritamente en favor de Israel. Y creo que mucha gente también lo ve así. Hablando como portavoz de MSF, considero que si el derecho internacional humanitario y los derechos humanos no se aplican universalmente a todos, carecen de sentido. Y necesitamos que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos sigan teniendo significado, porque ese es el ámbito en el que trabajamos. No se puede elegir a quién se aplica la ley.

Pero parece que el mundo va en esa dirección.

Sí, por eso queremos reafirmar lo que es realmente importante. Trabajamos desde la base de que todo ser humano tiene dignidad y necesita ser protegida. Si todos recordamos eso, estaremos bien. Porque es puro, es la esencia. Es realmente poderoso, y una parte de mí, cuando me siento bien, dice que no necesitamos marcos o leyes, que podemos apelar y recordarle a todos esa humanidad. Qué ingenuo. Por eso también digo que la ley existe por una razón y es importante. Lo más peligroso de este momento y lo que lo hace diferente es que parece que quienes más defendieron esa ley son precisamente los mismos que ahora la están abandonando. Reconozco también que históricamente ha habido una aplicación desigual de esa ley. En muchas partes del mundo se ha visto como una herramienta de control, de imposición del orden occidental, el neoimperialismo. Pero esta rama del derecho humanitario y los derechos humanos es esencial y fundamental. Porque somos humanos.