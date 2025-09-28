DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

En Directo
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Hamás pide a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a 2 rehenes en Gaza
Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, pidió este domingo al Ejército israelí que retroceda en una zona de la ciudad de Gaza y detenga sus bombardeos durante 24 horas para intentar rescatar a dos rehenes israelíes allí cautivos.
En sendos comunicados, las Brigadas Al Qasam anuncian que se ha interrumpido la comunicación con los rehenes Omri Miran y Matan Angrest debido a los ataques lleva a cabo Israel desde hace dos días en los barrios de Sabra y Tal al Hawa de la capital gazatí. "La vida de los dos prisioneros está en peligro", afirma el brazo armado de Hamás.
"Las fuerzas de ocupación (israelíes) deben retroceder inmediatamente al sur de la calle 8 y detener las salidas aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de esta tarde para intentar sacar a los prisioneros. Quien avisa no es traidor", dicen las Brigadas del Al Qasam.
El pasado abril, Hamás publicó un vídeo propagandístico de Omri Miran, que arrancaba con imágenes de un túnel subterráneo hasta llegar a la habitación donde se encontraba el cautivo.
Miran, que ahora tiene 28 años, fue secuestrado de su casa en el kibutz Nahal Oz durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ya había aparecido en otro vídeo propagandístico de los islamistas en abril de 2024.
Y el pasado marzo publicó otro vídeo de Matan Angrest, que ahora tiene 22 años y fue secuestrado también de Nahal Oz. Su familia denunció entonces "el grave estado psicológico evidente" en que está su ser querido, asegurando que su mano derecha no funcionaba, sus ojos y su boca se veían asimétricos y tenía la nariz rota.
Miles de israelíes manifiestan por un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza
Miles de israelíes se congregaron el sábado por la noche en Tel Aviv para pedir un acuerdo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, dos días antes del encuentro previsto entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en Washington. Los manifestantes desplegaron una gran pancarta en la que se leía "Todos los rehenes, regrésenlos a casa ahora", cuando llegaban a la plaza de los Rehenes en Tel Aviv.
La Global Sumud Flotilla hacia Gaza prevé entrar en zona de "alto riesgo" en dos días
La Global Sumud Flotilla, compuesta por 51 embarcaciones y alrededor de 500 activistas que zarparon desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza, prevé entrar en "la zona de alto riesgo" del Mediterráneo oriental en dos días, según informaron este sábado sus organizadores.
Los organizadores de la flotilla, cuyos barcos empezaron a zarpar este sábado desde costas griegas, afirmaron en sus redes sociales que el acercamiento a la alta zona de riesgo es el momento en el que la vigilancia y la solidaridad internacionales son "más necesarias".
Según los organizadores, los barcos se encuentran a 463 millas náuticas (857 kilómetros) de Gaza y estimaron llegar a la Franja en un plazo de entre cuatro y siete días, tras "una breve parada" en la isla griega de Creta para evaluar "problemas mecánicos" en algunos de sus barcos.
Hizbulá rechaza desarmarse ante miles de seguidores congregados para recordar a Nasrala
El grupo chií Hizbulá reafirmó este sábado su negativa a acatar el desarme que el Gobierno libanés busca imponerle, ante miles de seguidores congregados a las afueras de Beirut para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su líder histórico, Hasán Nasrala, en un bombardeo israelí.
Los simpatizantes del grupo llenaron las calles aledañas al mausoleo de Nasrala en el extrarradio capitalino del Dahye con fotografías del asesinado secretario general y banderas de Hizbulá, ratificando su capacidad de convocatoria un año después de la guerra con Israel.
El aniversario llega en medio de una iniciativa gubernamental para desarmar a la formación chií, dirigida a que todo el armamento del país se concentre en manos de las fuerzas de seguridad oficiales y que será implementada por el Ejército libanés antes de finales de este mismo año.
"No dejaremos el frente de guerra y no abandonaremos las armas", clamó el actual jefe del movimiento político y armado, Naim Qassem, en un discurso emitido en pantallas grandes durante las conmemoraciones en el Dahye.
Bruselas insta a Israel a reabrir el cruce de Allenby para mercancías
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, instó este sábado a Israel a reabrir el cruce fronterizo de Allenby entre Cisjordania y Jordania para mercancías, tras la decisión de las autoridades israelíes de cerrarlo y posteriormente reabrirlo para el paso de personas.
"El cruce del puente Allenby/Rey Hussein, al igual que otros cruces fronterizos, debe permanecer abierto para garantizar una respuesta humanitaria eficaz. Aproximadamente una cuarta parte de los artículos de ayuda humanitaria que entran en Gaza a través del mecanismo 2720 de la ONU lo hacen a través de Jordania", dijo Kallas a través de un comunicado. Asimismo, añadió que "tomaban nota" de la reapertura del cruce para pasajeros, pero instaban a Israel "a que también permita el cruce de mercancías".
La jefa de la diplomacia europea señaló que la decisión del Gobierno israelí de cerrar el paso fronterizo llega "en un momento en que la ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza está empeorando gravemente una situación humanitaria ya catastrófica e insostenible" y llamó a Israel a "tomar medidas inmediatas y eficaces" para aumentar el flujo de ayuda humanitaria en Gaza.
Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 77 fallecidos --incluidos tres cuerpos recuperados fallecidos con anterioridad-- y 256 heridos, por lo que ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.926 mártires y 167.783 heridos desde el 7 de octubre".
Así, ha detallado que entre los muertos durante el último día hay 17 personas tiroteadas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, antes de agregar que al menos 2.560 palestinos han muerto y 18.703 han resultado heridos en este tipo de incidentes, condenados por la comunidad internacional.
El ministro de Exteriores de EAU pide a Netanyahu acabar con el "derramamiento de sangre" en Gaza
El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed, ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ponga fin "de forma urgente" al "derramamiento de sangre" en la Franja de Gaza durante un encuentro en los márgenes del debate de la Asamblea General de la ONU que está teniendo lugar en Nueva York.
Bin Zayed ha destacado la necesidad de poner fin a la guerra, "llegar a un acuerdo sostenible y permanente de alto el fuego y evitar más pérdidas de vidas humanas" en el enclave palestino. "Hay que poner fin a la crisis y a las trágicas condiciones a las que hacen frente los civiles en Gaza", ha afirmado, según informaciones de la agencia de noticias emiratí WAM.
Así, ha defendido que su país apoya "todos los esfuerzos internacionales encaminados a garantizar la liberación de los rehenes" que siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja y la importancia de "confrontar el extremismo y el terrorismo en todas sus formas".
Un médico gazatí afincado en España: "Mi familia está en la cola de la muerte"
Amir Ismail Hejazy nació en Gaza, llegó a España en 1983 y ve a su familia, que permanece en la Franja, "en la cola de la muerte": "Han muerto ya más de veinte por el genocidio", denuncia.
"Netanyahu y Trump son genocidas, terroristas, que dicen claramente: 'Vamos a abrir las puertas del infierno a Gaza'. Y todo el mundo se queda mirando para ellos. Es increíble. Estamos viviendo una época en el mundo muy difícil", reflexiona Ismail en una entrevista con EFE.
Afincado en Ferrol, donde ejerce como traumatólogo en el hospital Arquitecto Marcide, detalla que sus hermanos, tíos, primos y sobrinos siguen en Gaza y mantiene contacto con ellos cuando las comunicaciones lo permiten, pues los cortes son frecuentes.
"Han muerto ya más de veinte familiares por el genocidio. Han derrumbado la casa de mis abuelos, un edificio de cinco plantas, fue en diciembre del año pasado y mataron a doce. Mis hermanos se fueron a refugiar a un edificio alto, que también derrumbaron. Hace dos meses derrumbaron otro edificio de doce viviendas donde vivían mis sobrinos y mis hermanas, ahora están en manos de Dios, no sé dónde están ahora", desvela.
La parte de su familia que sigue con vida está sin hogar, pero otra tuvo que "ir al sur cuando empezó el genocidio" y murió por falta de una asistencia médica que ahora necesitan los que resisten, de los que muestra fotografías en su móvil, pues sufren las consecuencias físicas de un reciente bombardeo.
"Están en la cola de la muerte", lamenta, pues cada día ve las noticias, con jornadas que empiezan con "20 asesinados, luego por la noche, 85, 100 o 120 muertos, y además están los lesionados, que se cuentan por cientos, con muchos amputados graves" en un lugar en el que "no hay electricidad, no hay gasolina, no hay energía para poner a funcionar las máquinas, ya están bombardeando los hospitales, es un genocidio en toda regla".
Un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para Israel, según Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quiere "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".
"Creo que tenemos un acuerdo" para poner fin a la guerra en Gaza, declaró por su parte en Washington el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Aceptar un Estado palestino sería un "suicidio nacional", entre otras cosas porque la Autoridad Palestina es "corrupta hasta la médula", aseguró Netanyahu.
En un mensaje pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu se dirigió a los rehenes retenidos por el grupo armado islamista Hamás, tras anunciar que las fuerzas israelíes habían instalado altavoces en Gaza para retransmitir su intervención.
"No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa", dijo Netanyahu, que acusó a la comunidad internacional de permitir "mentiras antisemitas".
Israel quedó un poco más aislado esta semana con el reconocimiento de un Estado de Palestina por parte de países como Francia, Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal.
MSF se ve obligada a suspender sus actividades en Ciudad de Gaza por la ofensiva israelí
Médicos Sin Fronteras (MSF) se ha visto obligada a suspender "sus actividades médicas vitales" ante la "implacable" ofensiva israelí en Ciudad de Gaza y ante "el rápido deterioro de la situación de seguridad". En un comunicado, MSF alerta de continuos ataques aéreos y el avance de tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones sanitarias.
