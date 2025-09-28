Al menos cuatro muertos y 40 heridos tras un ataque masivo de Rusia sobre Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas como resultado de un ataque nocturno ruso contra Kiev, según informó este domingo el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko.

"Tenemos información preliminar de tres muertes, incluida una niña de 12 años a la que mataron los rusos", escribió en Telegram, para agregar más tarde que se había encontrado otro cuerpo y que hay conocimiento de "cuatro víctimas" mortales.

Tras el ataque, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó de que durante la noche Rusia lanzó contra el territorio del país casi 500 drones y cuarenta misiles, con el resultado de por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el país.

"Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció Zelenski en sus redes sociales.

El jefe de la administración militar habló de más de 15 emplazamientos que han sufrido daños y señaló que, en particular, se han producido impactos de drones en edificios de viviendas de varias plantas.

En total, cinco distritos de la capital se han visto afectados por los ataques, que han causado daños en un centro de educación infantil, y en el Instituto de Cardiología, de acuerdo con Tkachenko.

Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina -donde sufrió daños el edificio del Instituto de Cardiología, entre otros-, fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, afirmó por su parfte Zelenski.

"Hasta ahora hay informaciones de cuatro muertos en Kiev, incluida una niña de 12 años", declaró Zelenski, haciéndose eco de los datos que ya había avanzado la administración militar de la ciudad, y agregó que al menos 40 personas han resultado heridas en todo el país, entre ellas niños.

Los daños materiales incluyen unas instalaciones de fabricación de pan, una planta de manufactura de neumáticos, viviendas particulares y otras infraestructuras civiles, según el presidente.

Zelenski recalcó que "este vil ataque se produjo virtualmente al final de la semana de la Asamblea General de la ONU y esto es exactamente cómo Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando y merece que el mundo ejerza sobre ella la presión más dura".

"Seguiremos contraatacando para privar a Rusia de sus flujos de ingresos y forzarla hacia la diplomacia. Todos los que quieren la paz deben respaldar los esfuerzos del presidente (estadounidense Donald) Trump y detener todas las importaciones rusas", aseguró.