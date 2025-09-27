Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

PI STUDIO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
  2. Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
  3. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  4. DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Siguen las muertes pese a las críticas internacionales
  5. España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza
  6. La Flotilla a Gaza advierte de que tiene información creíble sobre un ataque violento de Israel en las próximas 48 horas
  7. Netanyahu en la ONU: 'No hemos acabado aún
  8. La Flotilla a Gaza pide 'escolta y observadores' tras denunciar ataques de Israel: 'Vi cinco explosiones

DIRECTO UCRANIA | Ucrania detecta drones procedentes de Hungría, y Budapest lo niega

DIRECTO UCRANIA | Ucrania detecta drones procedentes de Hungría, y Budapest lo niega

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

¿India, Japón o Alemania en el Consejo de Seguridad? El unilateralismo de Trump entierra las esperanzas de reforma de la ONU

¿India, Japón o Alemania en el Consejo de Seguridad? El unilateralismo de Trump entierra las esperanzas de reforma de la ONU

Polonia advierte a sus ciudadanos en Bielorrusia de que no podrá evacuarlos en caso de guerra

Polonia advierte a sus ciudadanos en Bielorrusia de que no podrá evacuarlos en caso de guerra

EEUU revoca el visado a Gustavo Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

EEUU revoca el visado a Gustavo Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Gustavo Petro propone la creación de un "ejército de la salvación" para liberar a Palestina

Gustavo Petro propone la creación de un "ejército de la salvación" para liberar a Palestina

EEUU revoca el visado a Gustavo Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

EEUU revoca el visado a Gustavo Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Dinamarca informa de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares

Dinamarca informa de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares