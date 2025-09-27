DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Guterres reivindica un "mundo libre de armas nucleares" e insta a los países poseedores a "disipar" su amenaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado un "mundo libre de armas nucleares", asegurando que el desarrollo de las mismas pone en riesgo a toda la población y ha pedido a las potencias que tengan en su poder este tipo de armamento que cumplan sus obligaciones y disipen la amenaza que "pende sobre la humanidad", en unas declaraciones realizadas en el marco del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

"Las armas nucleares continúan amenazando nuestro mundo. A pesar de décadas de promesas, la amenaza se está acelerando y evolucionando. No más excusas, retrasos, desconocimiento de obligaciones legales y abandono de las generaciones futuras. Construyamos un mundo libre de armas nucleares: Con valentía y acciones concretas", ha sostenido el jefe de la ONU en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

En este sentido, ha indicado que la amenaza nuclear no solo continúa latente, sino que está "acelerándose y evolucionando". "La amenaza de la aniquilación nuclear sigue cerniéndose sobre nosotros y propagándose con rapidez", ha mencionado en el mismo día que ha tenido lugar una reunión sobre el tema en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El desarme ha sido la estrategia determinada por Guterres para lograr una "paz duradera"; sin embargo, ha avisado de que el aumento del gasto militar, la cada vez mayor posesión de armas y la utilización del "poderío nuclear" como "medio de coerción", provocan que la "humanidad" vaya "mal encaminada".