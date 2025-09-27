DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de que durante la noche fueron neutralizados 97 de los 115 drones de diversos tipos lanzados por Rusia contra el territorio del país invadido.
Entre los dispositivos no tripulados había drones kamikaze de tipo Shahed, según escribió la Fuerza Aérea en Telegram, aunque también había modelos de ataque de tipo Gerbera y otros.
Las defensas ucranianas lograron suprimir 97 de las aeronaves enemigas sobre el norte, sur, este y centro del país, pero 17 de los drones de ataque lograron impactar en objetivos en seis emplazamientos distintos, mientras que en dos puntos se registró la caída de restos de drones derribados.
Guterres reivindica un "mundo libre de armas nucleares" e insta a los países poseedores a "disipar" su amenaza
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado un "mundo libre de armas nucleares", asegurando que el desarrollo de las mismas pone en riesgo a toda la población y ha pedido a las potencias que tengan en su poder este tipo de armamento que cumplan sus obligaciones y disipen la amenaza que "pende sobre la humanidad", en unas declaraciones realizadas en el marco del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
"Las armas nucleares continúan amenazando nuestro mundo. A pesar de décadas de promesas, la amenaza se está acelerando y evolucionando. No más excusas, retrasos, desconocimiento de obligaciones legales y abandono de las generaciones futuras. Construyamos un mundo libre de armas nucleares: Con valentía y acciones concretas", ha sostenido el jefe de la ONU en un mensaje desde su cuenta de la red social X.
En este sentido, ha indicado que la amenaza nuclear no solo continúa latente, sino que está "acelerándose y evolucionando". "La amenaza de la aniquilación nuclear sigue cerniéndose sobre nosotros y propagándose con rapidez", ha mencionado en el mismo día que ha tenido lugar una reunión sobre el tema en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El desarme ha sido la estrategia determinada por Guterres para lograr una "paz duradera"; sin embargo, ha avisado de que el aumento del gasto militar, la cada vez mayor posesión de armas y la utilización del "poderío nuclear" como "medio de coerción", provocan que la "humanidad" vaya "mal encaminada".
Lukashenko llama a Zelenski a negociar con Rusia si no quiere perder toda Ucrania
El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, llamó hoy a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a negociar con Rusia si no quiere perder toda Ucrania, ya que mientras más tiempo pase, más difícil le será detener el avance del Ejército ruso. Lukashenko, el principal aliado del Kremlin en la guerra, añadió que si Kiev no acepta el diálogo, las cosas "serán peores, ellos perderán Ucrania". "Tenían que haber parado entonces (en 2022, tras las negociaciones en Estambul). Tendrían el control de todo el este, menos Crimea. No se pararon y perdieron el este. Si ahora no se paran, en mi opinión, van a perder toda Ucrania", añadió.
Dinamarca vuelve a cerrar un aeropuerto por una alerta de drones
Dinamarca volvió a cerrar un aeropuerto en la madrugada de este viernes tras una segunda alerta de drones en pocas horas, y después de que la primera ministra, Mette Frederiksen, atribuyera a "ataques híbridos" incidentes similares esta semana. Este cierre se produce después de un incidente similar en Noruega, incursiones de drones en territorio polaco y rumano y la acusación de que cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia esta semana, lo que atizó las tensiones en Europa derivadas de guerra en Ucrania. Varios países de la UE mantuvieron este viernes sus primeras conversaciones sobre una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para establecer un "muro" de defensa contra los drones. El espacio aéreo sobre la terminal de Aalborg, en el norte de Dinamarca, fue clausurado desde la última hora del jueves debido a una alerta por esos aparatos, antes de reabrirse alrededor de las 00H35 del viernes (22H35 GMT del jueves), informó la policía.
Budapest niega la incursión de drones húngaros en espacio aéreo ucraniano
El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, negó este viernes que drones magiares hayan violado el espacio aéreo de Ucrania y acusó al presidente del país vecino, Volodímir Zekenski, de ser hostil hacia Hungría por haber manifestado sospechas al respecto. "El presidente Volodímir Zelenski está empezando a volverse loco de su hostilidad hacia Hungría. Ahora incluso ve fantasmas", dijo Szijjártó en un breve comunicado publicado en la red social Facebook. El jefe de la diplomacia magiar reaccionó así a las declaraciones de Zelenski de que "son probablemente húngaros" unos drones de reconocimiento detectados en el espacio aéreo ucraniano cerca de la frontera con Hungría.
Ucrania sospecha que drones espía húngaros entraron en su espacio aéreo
Ucrania denunció este viernes que varios drones de reconocimiento violaron su espacio aéreo y afirmó que "probablemente" eran de origen húngaro, acusando a Budapest de intentar espiar la zona fronteriza. "Las fuerzas ucranianas registraron violaciones de nuestro espacio aéreo por drones de reconocimiento, que probablemente sean húngaros", declaró en X el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Para el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto, el presidente ucraniano está "perdiendo la cabeza por su obsesión antihúngara".
El "muro antidrones" europeo formará parte de una arquitectura de defensa más amplia
El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, afirmó este viernes que los países europeos del flanco oriental de la OTAN acordaron que el "muro antidrones" sea una prioridad inmediata para poner disponer de él cuanto antes a la vista de las provocaciones rusas y que forme parte de una arquitectura de defensa más amplia al que se podrán sumar otros estados miembros. "Acordamos pasar del concepto a la acción concreta. Coincidimos en el punto más importante: la 'Vigilancia del Flanco Oriental', con el 'muro de drones' como núcleo, servirá a toda Europa", señaló el lituano en una rueda de prensa tras mantener una videoconferencia con los ministros de Defensa de Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, además de con los de Hungría y Eslovaquia.
Rusia tilda de "irresponsables" las amenazas de derribo de sus aviones por parte la OTAN
El Kremlin ha tildado este viernes de "muy irresponsables" las advertencias emitidas sobre el posible derribo de aviones rusos que penetren en espacio aéreo de países de la OTAN y ha reiterado que las acusaciones en torno a estos incidentes "son infundadas" y carecen de "pruebas convincentes". "No quiero hablar de esto porque son afirmaciones muy irresponsables", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha insistido en que "las acusaciones sobre que aviones de Rusia violaron el espacio aéreo de otros e invadieron sus cielos son infundadas". "No se han presentado pruebas convincentes (que respalden las acusaciones)", ha indicado. "Insistimos en que todos los vuelos de nuestros aparatos militares son llevados a cabo en respeto estricto a las regulaciones internacionales", ha agregado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Rasmussen cree que la OTAN debe declarar que aviones y drones rusos serán "eventualmente" derribados
El exsecretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen ha subrayado este viernes que la OTAN debe declarar que los aviones y drones rusos que violen el espacio aéreo aliado serán "eventualmente" derribados, afirmando que debe decidirse "caso por caso" pero Moscú debe saber que sus cazas pueden ser atacados si invaden el cielo de los países aliados. "Si aviones tripulados rusos violan el espacio aéreo de la OTAN, deben saber de antemano que serán derribados. Creo que ese tipo de disuasión evitaría tal violación de nuestro espacio aéreo", ha asegurado en una sesión con medios de su organización, Rasmussen Global.
Ucrania intensifica ataques en suelo ruso entre nuevas amenazas a sus socios
Ucrania intensificó una campaña de ataques a refinerías y otras infraestructuras que sostienen el esfuerzo de guerra ruso, como parte de la cual, este mismo viernes, fue alcanzada otra infraestructura clave en la región rusa de Krasnodar, al tiempo que algunos de los principales financiadores de los programas de drones de Kiev se enfrentan a amenazas híbridas desconocidas hasta ahora. En un encuentro con periodistas celebrado en Kiev, el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, hizo balance de estas operaciones y dijo que los ataques con drones de larga distancia contra objetivos situados dentro de Rusia está reduciendo sustancialmente las capacidades de guerra del enemigo. El impacto, agregó, se está sintiendo ya en el campo de batalla, con un déficit de combustible refinado que estaría afectando a la logística y los suministros para las tropas del Kremlin. Según los números ofrecidos por el general, en los últimos dos meses las fuerzas ucranianas han alcanzado 85 objetivos en la Federación Rusa, de los que 33 son bases militares, arsenales, aeródromos y otras instalaciones militares y los 52 restantes infraestructuras industriales dedicadas a la producción de armamento, combustible, munición, motores, drones o piezas de las que precisa el Ejército ruso.
