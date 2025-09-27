Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en el este de Europa

Nuevo ataque nocturno de drones rusos: Ucrania derriba 97 de 115 aparatos

Un bombero ucraniano apaga el fuego en un garaje de Jersón tras los ataques de drones de la pasada noche

Un bombero ucraniano apaga el fuego en un garaje de Jersón tras los ataques de drones de la pasada noche

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno / Servicio de urgencias de Ucrania

EFE

Berlín
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de que durante la noche fueron neutralizados 97 de los 115 drones de diversos tipos lanzados por Rusia contra el territorio del país invadido.

Entre los dispositivos no tripulados había drones kamikaze de tipo Shahed, según escribió la Fuerza Aérea en Telegram, aunque también había modelos de ataque de tipo Gerbera y otros.

Las defensas ucranianas lograron suprimir 97 de las aeronaves enemigas sobre el norte, sur, este y centro del país, pero 17 de los drones de ataque lograron impactar en objetivos en seis emplazamientos distintos, mientras que en dos puntos se registró la caída de restos de drones derribados.

En la región meridional de Odesa, en la costa del mar Negro, uno de los ataques provocó daños en la infraestructura ferroviaria, aunque el tráfico de trenes ya ha sido restablecido, según informó la compañía Ukrzaliznitsia.

Daños civiles

También en el sur, en Zaporiyia, los ataques rusos dejaron sin electricidad a unos 9.000 usuarios, aunque las autoridades ucranianas informaron de que de madrugada ya se había restablecido el suministro al 95 % de los afectados.

En la región oriental de Vínitsia, varios drones rusos impactaron en elementos de la infraestructura crítica, según informaron las autoridades locales, que mencionaron también de incendios y daños a un edificio de viviendas.

Finalmente, en Dnipropetrovsk (centro) fue herida una mujer de 39 años en la localidad de Pokrovska.

Las autoridades regionales anunciaron además que los ataques han producido daños en diversas viviendas, así como en un edificio administrativo, un local comercial, una empresa y un museo.

Noticias relacionadas y más

La defensa aérea ha identificado la trayectoria de estos drones, situando sus puntos de lanzamiento en territorio ruso, concretamente en las áreas de Kursk, Milerovo, Primorsko-Ajtarsk y Chauda, pero también han partido algunos de ellos desde la Crimea ocupada.

TEMAS

