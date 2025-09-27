Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Hu Yousong

EP

MADRID
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el envío de fuerzas militares a la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, y ha autorizado el uso de la "fuerza total" en el marco de su campaña para recuperar la seguridad en las principales ciudades estadounidenses.

"A petición del secretario de la secretaria de Seguridad Interior, Kirti Noem, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todos los militares que sean necesarios para proteger a una Portland en guerra", ha afirmado Trump en un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

El inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que hay instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "asediadas" por "antifas y otros terroristas domésticos". Por ello autoriza el empleo de la "fuerza total, si fuera necesario".

Trump ha ordenado intervenciones en otras grandes ciudades estadounidenses, pero es la primera vez que se refiere al uso de la "fuerza total".

Ya el viernes Trump advirtió de la situación de "anarquía" en Portland por la presencia de "locos" que intentan quemar edificios, incluidas sedes de organismos federales en referencia a las protestas contra la sede del ICE en Portland Sur.

Criticó a los "agitadores profesionales y anarquistas" y advirtió de que recurriría al "lático" para "devoler estas ciudades a su ser". "Es un ejemplo pequeño, pero es el más violento. Es cada noche y llevan años haciéndolo", se lamentó.

La ciudad está gobernada por el alcalde Keith Wilson, del Partido Demócrata, formación que es objetivo habitual de las críticas de Trump. Hasta ahora Trump ha enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington D.C., Chicago o Memphis.

Una ley federal de 1878, la Ley Posse Comitatus, prohíbe salvo excepciones muy concretas que un presidente autorice el uso de fuerzas militares para como fuerzas de seguridad internas dentro del país. Hasta ahora se había empleado a la Guardia Nacional, que cuenta con equipo y medios militares, pero que actúa generalmente como reserva y apoyo de las unidades militares convencionales.

Lavrov asegura ante que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una respuesta "firme" ante cualquier agresión

Una multitud clama en Berlín contra la 'complicidad alemana' en el genocidio de Gaza

La manifestación contra el genocidio de Gaza en Berlín, en imágenes

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

Dinamarca informa de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares

Polonia advierte a sus ciudadanos en Bielorrusia de que no podrá evacuarlos en caso de guerra

Milei sobrevive gracias a Trump, pero ¿hasta cuánto aguantará Argentina?

Moldavia decide si continúa en la senda de la UE en medio de un tsunami de injerencias lanzadas desde Rusia

