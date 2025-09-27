DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

En Directo
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
Un médico gazatí afincado en España: "Mi familia está en la cola de la muerte"
Amir Ismail Hejazy nació en Gaza, llegó a España en 1983 y ve a su familia, que permanece en la Franja, "en la cola de la muerte": "Han muerto ya más de veinte por el genocidio", denuncia.
"Netanyahu y Trump son genocidas, terroristas, que dicen claramente: 'Vamos a abrir las puertas del infierno a Gaza'. Y todo el mundo se queda mirando para ellos. Es increíble. Estamos viviendo una época en el mundo muy difícil", reflexiona Ismail en una entrevista con EFE.
Afincado en Ferrol, donde ejerce como traumatólogo en el hospital Arquitecto Marcide, detalla que sus hermanos, tíos, primos y sobrinos siguen en Gaza y mantiene contacto con ellos cuando las comunicaciones lo permiten, pues los cortes son frecuentes.
"Han muerto ya más de veinte familiares por el genocidio. Han derrumbado la casa de mis abuelos, un edificio de cinco plantas, fue en diciembre del año pasado y mataron a doce. Mis hermanos se fueron a refugiar a un edificio alto, que también derrumbaron. Hace dos meses derrumbaron otro edificio de doce viviendas donde vivían mis sobrinos y mis hermanas, ahora están en manos de Dios, no sé dónde están ahora", desvela.
La parte de su familia que sigue con vida está sin hogar, pero otra tuvo que "ir al sur cuando empezó el genocidio" y murió por falta de una asistencia médica que ahora necesitan los que resisten, de los que muestra fotografías en su móvil, pues sufren las consecuencias físicas de un reciente bombardeo.
"Están en la cola de la muerte", lamenta, pues cada día ve las noticias, con jornadas que empiezan con "20 asesinados, luego por la noche, 85, 100 o 120 muertos, y además están los lesionados, que se cuentan por cientos, con muchos amputados graves" en un lugar en el que "no hay electricidad, no hay gasolina, no hay energía para poner a funcionar las máquinas, ya están bombardeando los hospitales, es un genocidio en toda regla".
Un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para Israel, según Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quiere "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".
"Creo que tenemos un acuerdo" para poner fin a la guerra en Gaza, declaró por su parte en Washington el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Aceptar un Estado palestino sería un "suicidio nacional", entre otras cosas porque la Autoridad Palestina es "corrupta hasta la médula", aseguró Netanyahu.
En un mensaje pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu se dirigió a los rehenes retenidos por el grupo armado islamista Hamás, tras anunciar que las fuerzas israelíes habían instalado altavoces en Gaza para retransmitir su intervención.
"No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa", dijo Netanyahu, que acusó a la comunidad internacional de permitir "mentiras antisemitas".
Israel quedó un poco más aislado esta semana con el reconocimiento de un Estado de Palestina por parte de países como Francia, Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal.
MSF se ve obligada a suspender sus actividades en Ciudad de Gaza por la ofensiva israelí
Médicos Sin Fronteras (MSF) se ha visto obligada a suspender "sus actividades médicas vitales" ante la "implacable" ofensiva israelí en Ciudad de Gaza y ante "el rápido deterioro de la situación de seguridad". En un comunicado, MSF alerta de continuos ataques aéreos y el avance de tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones sanitarias.
Familias de rehenes advierten de que las palabras de Netanyahu en la ONU ponen en peligro a los cautivos en Gaza
El Foro de las familias de rehenes condenó este viernes las palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la ONU para "terminar el trabajo" en la Franja de Gaza, afirmando que pone en peligro a los secuestrados que siguen cautivos. "Cada día que se prolonga la guerra pone en mayor peligro a los rehenes vivos y amenaza la recuperación de los que fueron asesinados", afirmó en un comunicado este grupo, la principal organización israelí que congrega a los seres queridos de los cautivos. "Una y otra vez, (Netanyahu) ha optado por desperdiciar todas las oportunidades de traerlos de vuelta a casa", agregó la asociación. Durante su ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, combatientes islamistas secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 25 que fueron declaradas muertas por el ejército israelí.
Netanyahu se marcha de la ONU sin hablar con Guterres, tras dos años de incomunicación
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, terminó su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas y se marchó de la sede en Nueva York sin haberse entrevistado con el secretario general de la ONU, António Guterres, según confirmó el portavoz de este último, Stéphane Dujarric. Es el segundo año en que Netanyahu viene a la ONU y no se entrevista con Guterres; de hecho, el primer ministro no ha respondido a varias llamadas del secretario general desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados de Hamás.
La Casa Blanca apuesta por Tony Blair para dirigir la Autoridad Transitoria de Gaza después de la guerra
Tony Blair es el hombre escogido por Estados Unidos para tener un papel clave en Gaza cuando se produzca un hipotético alto el fuego que conduzca al final de la guerra. El primer ministro británico ha participado en conversaciones sobre la creación de un organismo que llevaría el nombre de Autoridad Transitoria de Gaza (GITA por sus siglas en inglés), que gobernaría de manera provisional la Franja de Gaza, misión en la que no participaría directamente la Autoridad Palestina.
La Flotilla envía a una portavoz a Italia para hablar con autoridades sobre su seguridad
La Global Sumud Flotilla, que se dirige hacia la Franja de Gaza, enviará a su portavoz italiana, Maria Elena Delia, de regreso a Italia para dialogar con las autoridades con el fin de "garantizar la seguridad de los activistas y el cumplimiento de los objetivos de la misión". La decisión responde a las solicitudes formuladas por el Gobierno italiano y el Presidente de la República, Sergio Matarella, quienes han instado a los voluntarios de la Flotilla a entregar su carga de ayuda humanitaria. "En respuesta a las solicitudes planteadas por el Gobierno y el Presidente de la República, la delegación italiana del Global Movement to Gaza consideró oportuno solicitar la presencia en Italia de la portavoz Maria Elena Delia, con el fin de llevar a cabo un diálogo directo con las instituciones para garantizar la seguridad de los miembros italianos de la tripulación y el cumplimiento de los objetivos de la misión, respetando el derecho internacional", explicaron los activistas en un comunicado.
MSF suspende sus actividades en Ciudad de Gaza por el aumento de las hostilidades
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció la suspensión de sus actividades en Ciudad de Gaza, la principal de la Franja, ante el rápido deterioro de la situación de seguridad en el contexto de la actual ofensiva israelí. "Los cada vez mayores ataques de las fuerzas israelíes han generado un nivel de riesgo inaceptable para nuestro personal, obligándonos a suspender unas actividades médicas vitales", señaló un comunicado de la organización. El coordinador de emergencias de MSF en Gaza, Jacob Granger, aseguró que las clínicas de la organización "están rodeadas por las fuerzas israelíes", en un momento en el que los pacientes más vulnerables, incluyendo bebés en cuidados neonatales, no pueden moverse y corren grave peligro.
Alemania se desmarca de la opinión pública internacional y se compromete a colaborar con la economía de Israel
La ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, se comprometió este viernes a profundizar la cooperación económica con Israel, según informó tras haberse reunido el jueves con su homólogo israelí, Nir Barkat, en un encuentro que no había sido anunciado a la prensa. "La economía de Israel no solo es resiliente, sino que es famosa a nivel global por su tecnología puntera, su espíritu emprendedor y su vibrante ecosistema de empresas emergentes. Estamos comprometidos a seguir profundizando la cooperación económica para aumentar el crecimiento en ambas partes", declaró Reiche. La ministra no hizo referencia a la ofensiva israelí en Gaza ni a las recientes declaraciones de su homólogo a favor de la disolución de la Autoridad Palestina y de la anexión de Cisjordania.
Barcelona colgará el domingo una pancarta contra el genocidio en el ayuntamiento
Los grupos del PSC, BComú, ERC y JuntsxBarcelona han acordado este viernes en la Junta de Portavoces municipal colgar una pancarta de denuncia del genocidio en Gaza en el balcón de la sede del Ayuntamiento de Barcelona coincidiendo con la Diada Castellera del domingo 28 en la plaza Sant Jaume. La pancarta se colgará por la mañana para condenar el genocidio que sufre el pueblo palestino por parte del gobierno de Israel y mostrando solidaridad con la Global Sumud Flotilla, que cuenta con la participación de ciudadanos de Barcelona, entre otros la exalcaldesa Ada Colau o el regidor de ERC Jordi Coronas.
