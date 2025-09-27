DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Un médico gazatí afincado en España: "Mi familia está en la cola de la muerte"

Amir Ismail Hejazy nació en Gaza, llegó a España en 1983 y ve a su familia, que permanece en la Franja, "en la cola de la muerte": "Han muerto ya más de veinte por el genocidio", denuncia.

"Netanyahu y Trump son genocidas, terroristas, que dicen claramente: 'Vamos a abrir las puertas del infierno a Gaza'. Y todo el mundo se queda mirando para ellos. Es increíble. Estamos viviendo una época en el mundo muy difícil", reflexiona Ismail en una entrevista con EFE.

Afincado en Ferrol, donde ejerce como traumatólogo en el hospital Arquitecto Marcide, detalla que sus hermanos, tíos, primos y sobrinos siguen en Gaza y mantiene contacto con ellos cuando las comunicaciones lo permiten, pues los cortes son frecuentes.

"Han muerto ya más de veinte familiares por el genocidio. Han derrumbado la casa de mis abuelos, un edificio de cinco plantas, fue en diciembre del año pasado y mataron a doce. Mis hermanos se fueron a refugiar a un edificio alto, que también derrumbaron. Hace dos meses derrumbaron otro edificio de doce viviendas donde vivían mis sobrinos y mis hermanas, ahora están en manos de Dios, no sé dónde están ahora", desvela.

La parte de su familia que sigue con vida está sin hogar, pero otra tuvo que "ir al sur cuando empezó el genocidio" y murió por falta de una asistencia médica que ahora necesitan los que resisten, de los que muestra fotografías en su móvil, pues sufren las consecuencias físicas de un reciente bombardeo.

"Están en la cola de la muerte", lamenta, pues cada día ve las noticias, con jornadas que empiezan con "20 asesinados, luego por la noche, 85, 100 o 120 muertos, y además están los lesionados, que se cuentan por cientos, con muchos amputados graves" en un lugar en el que "no hay electricidad, no hay gasolina, no hay energía para poner a funcionar las máquinas, ya están bombardeando los hospitales, es un genocidio en toda regla".