DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Dinamarca prevé más "ataques híbridos" tras los avistamientos de drones en sus aeropuertos
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha afirmado en las últimas horas de este jueves que su país ha sufrido "ataques híbridos" y que "puede haber más", en una declaración institucional grabada en la que ha anunciado una mayor presencia policial y militar con "capacidades antidrones" en las inmediaciones de infraestructuras críticas en territorio danés. "Dinamarca ha sufrido ataques híbridos en los últimos días. Se han visto drones en varios lugares, cerca de infraestructuras críticas, tanto militares como civiles. Estos son ataques que debemos esperar, y pueden venir más", ha prevenido, reconociendo que "han mostrado vulnerabilidades" en los sistemas de defensa daneses.
Ucrania neutraliza 128 drones rusos y otros 26 impactan en distintos lugares del país
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron anoche 128 de los 154 drones de larga distancia, entre vehículos no tripulados de ataque y réplicas de estos que los rusos emplean para confundir al enemigo, que Rusia lanzó contra territorio de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este viernes. Otros 26 drones impactaron en nueve localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Los drones neutralizados fueron interceptados sobre varias regiones del norte, el sur, el este y el centro de Ucrania.
Un dron fue derribado a menos de un kilómetro de planta nuclear del sur en Ucrania
Un dron fue derribado y detonó a unos 800 metros del perímetro de la central nuclear del sur en Ucrania, situada a unos 350 kilómetros al sur de Kiev, informó este jueves el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Los inspectores del OIEA, estacionados en la planta cerca de la ciudad de Pivdennoukrainsk, detectaron 22 aeronaves no tripuladas en torno a la central, algunas de ellas a solo medio kilómetro de las instalaciones atómicas. Según Grossi, este incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos constantes para la seguridad nuclear en medio de un conflicto militar, en referencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. La central del sur es una de las tres plantas nucleares operativas en Ucrania y actualmente sus tres reactores funcionan a plena capacidad.
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este jueves durante una reunión en Washington con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que le gustaría que Turquía "dejara de comprar petróleo" a Rusia para dejar de apoyar al Kremlin en su guerra contra Ucrania. "Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania", aseguró a los medios Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca al inicio de la reunión bilateral, en la que el republicano afirmó que ambos mandatarios tratarán también temas comerciales y la posible venta de cazas F-35 y F-16 a Ankara. En una comparecencia posterior, Trump incluso llegó a decir sobre su propuesta "si yo quiero, él (en referencia al presidente turco) lo hará", para después añadir que cree que Erdogan "dejará de hacerlo", en referencia a la compra turca de petróleo y gas procedente de Rusia.
Alemania dispara el gasto militar ante la creciente amenaza rusa
Alemania anunció este jueves el lanzamiento de un programa de defensa espacial por 35.000 millones de euros, comprometiéndose además en una "carrera armamentística" en el sector de drones para enfrentar particularmente a la amenaza rusa. Durante una conferencia en Berlín, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció que estos fondos se invertirán hasta 2030 en proyectos militares espaciales defensivos y ofensivos. Según el ministro, los países occidentales deben ponerse al día con respecto a Rusia y China. Unas horas antes, frente a los diputados alemanes, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, declaró que Europa estaba "en una carrera armamentística" en lo que respecta a los medios para defenderse contra drones hostiles, tras la multiplicación de incidentes en los que Moscú aparece como principal sospechoso. Al dirigirse a un grupo de industriales, Boris Pistorius describió un panorama sombrío de cara a la amenaza rusa y china en el espacio, acusando a sus rivales de espionaje, agresiones y desarrollo de armas antisatelites.
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este jueves durante una reunión en Washington con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que le gustaría que Turquía "dejara de comprar petróleo" a Rusia para dejar de apoyar al Kremlin en su guerra contra Ucrania. "Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania", aseguró a los medios Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al inicio de la reunión bilateral, en la que el republicano afirmó que ambos mandatarios tratarán también temas comerciales y la posible venta de cazas F-35 y F-16 a Ankara.
Merz da un giro y apoya ahora utilizar los activos rusos congelados para Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dado un giro en su postura al apoyar ahora el uso de los activos rusos congelados para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania, algo a lo que hasta ahora se había mostrado reticente. En un artículo publicado en el 'Financial Times', Merz argumenta que la medida podría desbloquear un préstamo de 140.000 millones de euros para Kiev y demostrar "perseverancia" contra la agresión rusa. Merz dijo que la UE podría poner a disposición de Ucrania un préstamo sin intereses "sin intervenir en los derechos de propiedad", que "solo se reembolsaría una vez que Rusia haya compensado a Ucrania por los daños causados durante esta guerra".
El Kremlin teme el retorno de veteranos de guerra descontentos con el régimen
El Kremlin ha aprobado 140 proyectos en los últimos tres años para facilitar la reintegración social de los veteranos de guerra. Algunas fuentes apuntan a que existe el temor a que el colectivo de veteranos pueda llegar a poner en riesgo el sistema, como consecuencia de lo vivido en el frente y la creciente oposición de la población al mantenimiento del conflicto bélico en Ucrania. Se conocen veládamente muchos casos de corrupción en el frente, por el que los mandos intermedios llegan a cobrar dinero si se quieren evitar las misiones más peligrosas. El presidente ruso, Vladímir Putin, y el gobernador del óblast de Smolensk, Vasiliy Anokhin, debatieron el 10 de septiembre sobre los esfuerzos del óblast de Smolensk para establecer un nuevo centro psiquiátrico y otros servicios de atención médica para los veteranos rusos. Putin ha puesto énfasis en los asuntos de los veteranos, lo que indica que el Kremlin sigue preocupado por la necesidad de reintegrar a la sociedad rusa a miles de veteranos heridos y traumatizados.
Condonación de deudas de más de 100.000 dólares por alistarse al ejército ruso
La República de Tartaristán y otros reclutadores rusos se dirigen a reclutas con dificultades económicas, ofreciendo una condonación de deuda de hasta 10 millones de rublos (119.547 dólares), además de las prometidas bonificaciones regionales multimillonarias por alistamiento, salarios mensuales y compensaciones municipales, informa ISW. Los sujetos federales rusos también están lanzando campañas de reclutamiento dirigidas a personas con experiencia previa en las estructuras de seguridad rusas y habilidades especializadas. Los reclutadores rusos están ofreciendo a los operadores de drones y conductores hasta seis millones de rublos (71.731 dólares) en compensación por el primer año de servicio y también están anunciando de 705.500 a más de un millón de rublos (8.427 a 12.497 dólares) en salarios mensuales y bonos semestrales de 620.000 rublos (7.412 dólares) a los operadores de drones Shahed recién reclutados. El salario mensual promedio nacional de Rusia es de 1.231 dólares.
El temor a una extensión del conflicto de Ucrania a la OTAN aumenta
El último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra sobre el conflicto de Ucrania abona el desasosiego occidental. La idea es los objetivos manifestados por el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, apuntan a que Rusia "podría estar preparándose para una confrontación mayor con la OTAN a medio plazo". Belousov afirmó que su objetivo principal es lograr la victoria en Ucrania y definió el reclutamiento como un factor clave para la capacidad de Rusia de mantener operaciones ofensivas. Para compensar posibles dificultades para el reclutamiento, Belousov afirmó que se aumentará el suministro de drones tácticos y de guerra electrónica (EW) a las unidades de primera línea, mejorar el apoyo logístico, optimizar el entrenamiento de drones y abordar los problemas de conocimiento táctico del campo de batalla de Rusia mediante el recién creado sistema de conocimiento situacional Svod, que se someterá a pruebas de combate entre septiembre y noviembre de 2025.
