El Kremlin teme el retorno de veteranos de guerra descontentos con el régimen

El Kremlin ha aprobado 140 proyectos en los últimos tres años para facilitar la reintegración social de los veteranos de guerra. Algunas fuentes apuntan a que existe el temor a que el colectivo de veteranos pueda llegar a poner en riesgo el sistema, como consecuencia de lo vivido en el frente y la creciente oposición de la población al mantenimiento del conflicto bélico en Ucrania. Se conocen veládamente muchos casos de corrupción en el frente, por el que los mandos intermedios llegan a cobrar dinero si se quieren evitar las misiones más peligrosas. El presidente ruso, Vladímir Putin, y el gobernador del óblast de Smolensk, Vasiliy Anokhin, debatieron el 10 de septiembre sobre los esfuerzos del óblast de Smolensk para establecer un nuevo centro psiquiátrico y otros servicios de atención médica para los veteranos rusos. Putin ha puesto énfasis en los asuntos de los veteranos, lo que indica que el Kremlin sigue preocupado por la necesidad de reintegrar a la sociedad rusa a miles de veteranos heridos y traumatizados.