Netanyahu ordena retransmitir en Gaza su discurso ante la ONU

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército retransmitir a los habitantes de la Franja de Gaza su discurso de este viernes ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La operación, bautizada como 'El Grito', se realizará mediante altavoces instalados en camiones a lo largo de la frontera, según confirmó la Oficina del Primer Ministro (PMO) al diario 'The Times of Israel'.

En un primer momento, medios israelíes informaron de que soldados deberían penetrar en territorio gazatí para colocar equipos de sonido, lo que desató fuertes críticas dentro del Ejército por el riesgo que implicaba para las tropas. "Es una idea descabellada", declaró un alto oficial al medio israelí 'Haaretz'. "Nadie entiende qué beneficio militar hay aquí", proseguía el representante castrense.

Ante la polémica, la oficina de Netanyahu aclaró que los altavoces se ubicarán únicamente en el lado israelí de la frontera, subrayando que el primer ministro “ordenó explícitamente que esta operación no ponga en peligro a los soldados de las FDI”. No quedó claro si esta rectificación respondía a un cambio de plan o si se trataba de la intención original.

Un acto de guerra psicológica

Fuentes militares admitieron que la iniciativa constituye un acto de guerra psicológica contra los gazatíes. El propio discurso de Netanyahu, programado a las 16:00 hora local (15:00 en España), anticipa un ataque frontal al derecho de Palestina a constituirse como Estado. También se espera que critique con dureza a Francia, el Reino Unido, Portugal y otros países europeos que en las últimas semanas han reconocido oficialmente al Estado palestino.

La medida ha suscitado una oleada de reacciones adversas en Israel. El grupo Ima Era (Madres Despiertas), que agrupa a familiares de soldados combatientes, acusó al Gobierno de poner en riesgo a sus hijos para sostener la "campaña personal" de Netanyahu. "No son extras en su película de guerra. No son escenografía en su espectáculo megalómano", señalaron en un comunicado.

La voz de los rehenes

Las críticas más duras llegaron de los familiares de los 48 rehenes que siguen en manos de Hamás, de los cuales 26 ya han sido declarados muertos. Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, uno de los cautivos, pidió al primer ministro que utilice esos altavoces para transmitir un mensaje de esperanza a los secuestrados en lugar de un discurso político.

"En lugar de hablar con los gazatíes, me gustaría que hablara con quienes anhelan una voz de esperanza: los rehenes y los soldados", escribió. "Si ya están instalando altavoces, me gustaría que le pasaran mi grabación a Omri para que pueda decirle a él y a todos los rehenes y soldados, en voz alta, que la nación de Israel lucha por ellos y que una mayoría decisiva quiere un acuerdo que los devuelva a casa y ponga fin a la lucha. Y que no tenemos intención de rendirnos. ¿Están de acuerdo?", concluía tajantemente.

En la misma línea, Anat Angrest, madre de otro rehén, Matan, denunció que cualquier frase de Netanyahu que no esté vinculada a un acuerdo de liberación “es una forma de abuso psicológico” contra los cautivos.

A la espera de las declaraciones de Netanyahu, varios manifestantes se aúnaron en Nueva York para protestar en las inmediaciones de la Asamblea General, exigiendo un acuerdo global que asegure la liberación de los rehenes y el fin de la ofensiva a gran escala que asola Gaza desde el 7 de octubre, a la que cada vez más gobiernos y organizaciones humanitarias se refieren como "genocidio".