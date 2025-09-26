DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Reino Unido reitera en la ONU su apoyo a Palestina porque "lo que sucede en Gaza es indefendible e inhumano" El vice primer ministro británico, David Lammy, ha defendido este jueves el reconocimiento de Reino Unido al Estado de Palestina en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que ha reiterado que la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza y sus consecuencias es "indefendible, inhumano (e) injustificable". "El pueblo de Palestina, cuyo Estado reconocemos con orgullo esta semana, y el pueblo de Israel merecen algo mejor que los horribles actos de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás del 7 de octubre, que dejaron a niños sin sus padres y a padres sin sus hijos", ha declarado tras defender la reciente medida del Ejecutivo británico, a la que se ha sumado una decena de países aludiendo a la Carta de Naciones Unidas y señalando que "creemos en la igualdad de derechos, la autodeterminación y la dignidad de todos los pueblos".

Países Bajos defiende la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel El primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, ha afirmado este jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas que su Gobierno interino quiere "suspender" el Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea e Israel, dos semanas después de que la Comisión Europea propusiese una suspensión parcial del mismo. "Declaramos claramente que queremos suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel, rechazar los productos procedentes de asentamientos ilegales y dejar de emitir licencias de exportación de armas", ha afirmado, subrayando que "esta guerra, este sufrimiento, debe terminar ya". El dirigente neerlandés se ha comprometido a seguir, "tanto a nivel nacional como europeo, instando al Gobierno israelí a que cambie drásticamente su rumbo", y ha mostrado el apoyo de su gabinete a "la propuesta de la Comisión Europea de restringir la inversión en empresas israelíes que desarrollan tecnologías de doble uso". Asimismo, ha pedido "el acceso seguro, sin trabas e ilimitado de la ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza, incluida la ayuda de la ONU".

Trump se compromete a paralizar la colonización israelí de Cisjordania Los dirigentes árabes y musulmanes exigieron esta semana garantías a EEUU contra la anexión de partes de Cisjordania (ocupada por Israel desde 1967) o cualquier medida que altere el estatus legal e histórico de los lugares sagrados de Jerusalén, según una fuente diplomática consultada por AFP. También pidieron garantías contra el desplazamiento de los gazatís, contra cualquier obstáculo a su regreso y cualquier intento de ocupar Gaza. Según Axios, Trump aseguró a los dirigentes de Oriente Próximo y otros países musulmanes que no permitiría a Israel anexar partes de Cisjordania. Pero la desconfianza prevalece. Trump causó indignación en el mundo árabe -y entusiasmo en Israel- en febrero al plantear la idea de convertir Gaza en "la Riviera de Medio Oriente", desalojando a los palestinos y colocando el territorio bajo control estadounidense.

El nuevo plan de Trump para Gaza no da garantías de vida a los terroristas de Hamás El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó esta semana un nuevo plan de paz para Gaza ante los dirigentes de países árabes y musulmanes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La iniciativa, expuesta a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán, debería responder, según Washington, a las preocupaciones de Israel y de los países de todo Oriente Próximo. Una fuente diplomática con conocimiento de la reunión dijo a AFP que el plan contempla un cese el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelís cautivos en el territorio palestino, el retiro de las tropas israelís y la entrada de ayuda humanitaria. Los dirigentes árabes y musulmanes acogieron favorablemente el plan, pero pidieron en la reunión que se ponga fin a las operaciones israelís en Gaza y a cualquier intento de ocupar el territorio. Pero Israel se ha conjurado en ajustar cuentas con todos los terroristas de Hamás, los mismos que deberían firmar el acuerdo de paz.

Trump dice que Israel y Hamás están "cerca de alcanzar" un acuerdo sobre Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Israel y Hamás están "cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo" para un alto el fuego en Gaza, pero no especificó sobre las condiciones de ese supuesto pacto. "Creo que estamos cerca de concretar algún tipo de acuerdo", explicó Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El estadounidense insistió en exigir a Hamás que libere de inmediato y a la vez a todos los rehenes que mantiene secuestrados en la Franja. "Mucha gente está muriendo, pero queremos a los rehenes de vuelta. No los queremos de vuelta uno esta semana, otro en dos meses, tres más tarde. Como ha estado ocurriendo", dijo Trump: "Los queremos de vuelta de una sola vez".

Abás reivindica a la Autoridad Palestina ante la ONU para administrar la Gaza de posguerra El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, intervino este jueves por videoconferencia en la Asamblea General de la ONU para reivindicar el papel de aquella como administradora de Gaza una vez concluya la ofensiva de Israel, excluyendo a Hamás del gobierno que hasta ahora mantiene en el enclave. "Estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza (la de Gaza) y a garantizar su seguridad. Hamás no tendrá un papel que desempeñar como parte de la gobernanza", aseveró el líder palestino. Durante su intervención, Abás reivindicó la propuesta de la Declaración de Nueva York, aprobada por los estados participantes en la reciente conferencia para la solución de los dos estados y adoptada por la Asamblea General y que consiste en el desarme de Hamás y su exclusión del Gobierno de Gaza en favor de la ANP.

Al menos dos muertos y 48 heridos en bombardeos de Israel contra Saná, según los hutís Al menos dos personas murieron y otras 48 han resultado heridas por la nueva ola de bombardeos efectuada por Israel contra la capital del Yemen, Saná, informaron los rebeldes chiíes hutís de este país, que denunciaron que los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra instalaciones civiles y residenciales. "Dos personas murieron y 48 resultaron heridas, según un balance inicial", dijo en su cuenta de X el portavoz del Ministerio de Sanidad controlado por los insurgentes, Anees al Asbahi, que añadió que los "bombardeos directos dañaron varias viviendas en el centro de Saná". El portavoz indicó que los equipos de defensa civil, de rescate y ambulancias "siguen buscando a personas desaparecidas" entre los escombros. "Los ataques deliberados y sistemáticos contra instalaciones civiles, militares y residenciales constituyen un crimen de guerra en toda la extensión de la palabra", añadió Al Asbahi, que denunció el "oscuro historial" de Israel "repleto de crímenes de guerra y genocidio en la región".

El Ejército israelí sobre la Flotilla: "Estamos preparados para defender las fronteras" El portavoz del Ejército israelí, Effie Gefrin, afirmó este jueves que están "monitorizando el viaje" de la Global Sumud Flotilla, conformada por 51 barcos, y que la Armada está preparada "para defender las fronteras del Estado de Israel por mar como lo está por aire y tierra". En un comunicado, el portavoz aseguró además que la flotilla "está organizada y financiada por Hamás" y "representantes de Hamás en Europa" y advirtió que quienes la apoyan respaldan "a los perpetradores del 7 de octubre, asesinos de niños, violadores". Gefrin subrayó que seguirán vigilando y actuando para proteger las líneas marítimas, los puertos y la seguridad de la población, en coordinación con las capacidades navales, aéreas y terrestres del país.

Mario Saavedra La Flotilla de la Libertad prevé recibir un ataque en las próximas 48 horas La Global Sumud Flotilla, un grupo de 50 barcos y centenares de políticos, médicos, actores y activistas que quieren romper el bloqueo israelí de Gaza, asegura que ha recibido “inteligencia creíble sobre un ataque violento por parte de Israel”. Han dado una rueda de prensa de emergencia para alertar a la comunidad internacional de que “Israel probablemente va a escalar los ataques a la flotilla en las próximas 48 horas, potencialmente usando armas para hundir barcos, herir o matar a los participantes”. No han entrado en los detalles concretos sobre la información que han recibido, pero sí han dicho que ha llegado en forma de carta desde "un ministerio de Luxemburgo". Más información, aquí.