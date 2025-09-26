Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Trump lanza un ataque brutal contra la ONU y le acusa de 'financiar un asalto a Occidente
  2. Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  3. España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza
  4. DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Siguen las muertes pese a las críticas internacionales
  5. La Flotilla a Gaza pide 'escolta y observadores' tras denunciar ataques de Israel: 'Vi cinco explosiones
  6. Al menos dos muertos en un tiroteo a un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas
  7. La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización 'por presiones políticas
  8. Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump

