Trump firma una orden que allana el camino para concluir el acuerdo de venta de TikTok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que allana el camino para concluir el acuerdo sobre la venta de las operaciones estadounidenses de la red social TikTok, propiedad de la compañía china Bytedance.

"Las pequeñas empresas han tenido mucho éxito gracias a TikTok. la han usado prácticamente como herramienta publicitaria, y sin ella no tendrían nada. Por lo tanto, es algo muy importante para las pequeñas empresas", ha explicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Trump ha indicado que "inversores estadounidenses" se harán cargo de la empresa, además de que los 170 millones de usuarios en el país no tendrán que preocuparse más por el algoritmo de la aplicación, que estará controlado por Washington. "Oracle va a jugar un papel muy importante en términos de seguridad y protección", ha señalado.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha subrayado que la nueva empresa "estará valorada en unos 14.000 millones de dólares". "Este acuerdo realmente significa que los estadounidenses podrán utilizar TikTok, pero con más confianza que antes, porque sus datos estarán seguros y no se usarán como arma de propaganda contra nuestros conciudadanos", ha dicho.

El acuerdo cederá el control de las operaciones estadounidenses de TikTok, junto con una copia del algoritmo, a una nueva empresa conjunta con sede en territorio estadounidense. Se espera que ByteDance mantenga una participación no superior al 20 por ciento, según ha recogido la cadena CNN.

La Administración Trump estaba pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprendiera de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se cerró el pasado lunes en una reunión celebrada en Madrid que estuvo encabezada en el lado norteamericano por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte de China participó el vice primer ministro He Lifeng.