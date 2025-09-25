Trump denuncia un "triple sabotaje" en la ONU y exige una investigación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que se investigue el "triple sabotaje" que sufrió durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes. El alegado "sabotaje" se habría materializado, según el mandatario, mediante herramientas de lo más mundanas: un teleprónter, unas escaleras mecánicas y el sonido del hemiciclo.

Así lo denunció en una publicación en su red social Truth Social, achacando a Naciones Unidas que las escaleras por las que subió junto a la primera dama, Melania Trump, a su llegada al edificio se detuvieron abruptamente. El magnate estadounidense tuvo que subir a pie hasta el hemiciclo, pero los contratiempos no cesaron ahí. Durante los primeros 15 minutos de su discurso, el teleprónter no funcionó correctamente y, en la escucha de otras comparecencias, se registró un problema de audio en la sala. "¡No uno, ni dos, sino tres acontecimientos muy siniestros!", escribió el dirigente, que negó que los problemas técnicos fueran "una coincidencia".

Además de exigir una revisión de las cámaras de seguridad, Trump llegó a declarar que su propia integridad física estuvo en riesgo, calificando de "increíble" que él y su esposa no se "cayeran de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero".

Responsabilidad estadounidense

Naciones Unidas reaccionó con un tono de estupefacción, explicando la simpleza de la causa de los tres "incidentes", cuya responsabilidad, en gran parte, atribuyeron a la propia delegación estadounidense desplazada hasta la Asamblea.

"Un camarógrafo" de la Casa Blanca "podría haber activado inadvertidamente el sistema de seguridad" mientras filmaba a la pareja, dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, quien añadió que el dispositivo se reactivó posteriormente. Tampoco dedicó demasiado tiempo al segundo fallo, que, según dijo, también competía a la delegación estadounidense. "No tenemos comentarios, ya que el teleprónter del presidente estadounidense lo gestiona la Casa Blanca", señaló. En relación al "sabotaje auditivo", otro funcionario de la ONU aclaró que el sistema está diseñado para transmitir las intervenciones traducidas a seis idiomas diferentes a través de auriculares.

Endurecimiento retórico

Lejos de quedar en una anécdota, la cúpula que rodea a Trump instó a la organización multilateral a abrir una investigación. "Si alguien en la ONU detuvo deliberadamente la escalera mecánica cuando el presidente y la primera dama la utilizaban, debe ser despedido de inmediato y se debe iniciar una investigación", dijo la portavoz de la presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, en X. En un tono cercano a una declaración de conflicto diplomático, Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, respaldó la demanda de su presidente. "Estados Unidos no tolerará amenazas a nuestra seguridad ni a nuestra dignidad en los foros internacionales. Esperamos una cooperación rápida y una acción decisiva".

Trump ya protestó por los inconvenientes en directo durante su discurso, que duró casi cuatro veces más del tiempo que le estaba permitido (57 minutos en lugar de los 15 reglamentarios) y en el que cargó fuertemente contra la organización. "Las dos cosas que recibí de Naciones Unidas fueron una escalera mecánica defectuosa y un teleprónter defectuoso", ironizó, en línea con su crítica al organismo, al que acusó tanto de pasividad —"al no apoyar sus esfuerzos" en Gaza y Ucrania— como de proactividad en "financiar la migración ilegal", que a su juicio convierte a los países occidentales en un "infierno".