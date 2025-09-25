Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Soldado ucraniano en Donetsk.

Soldado ucraniano en Donetsk. / Ejército ucraniano

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Trump lanza un ataque brutal contra la ONU y le acusa de 'financiar un asalto a Occidente
  2. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  3. La Flotilla Sumud denuncia 'al menos 13 explosiones' y cortes de las comunicaciones en su travesía
  4. La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización 'por presiones políticas
  5. Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump
  6. Alicha', el robot terrestre 'low cost' inventado por Ucrania que sustituye a los soldados en la primera línea del frente
  7. Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988
  8. El Reino Unido hace oficial su reconocimiento de Palestina como Estado

El aeropuerto danés de Aalborg cierra su espacio aéreo debido a la presencia de drones

El aeropuerto danés de Aalborg cierra su espacio aéreo debido a la presencia de drones

GAZA DIRECTO | España enviará una fragata para dar cobertura de seguridad a la Flotilla de la Libertad

GAZA DIRECTO | España enviará una fragata para dar cobertura de seguridad a la Flotilla de la Libertad

UCRANIA DIRECTO | EEUU exige a Rusia muestras evidentes de que quiere acabar la guerra

UCRANIA DIRECTO | EEUU exige a Rusia muestras evidentes de que quiere acabar la guerra

El Rey y Sánchez se reúnen en la Asamblea de la ONU con Zelenski, que agradece el “apoyo genuino y efectivo” de España a Ucrania

El Rey y Sánchez se reúnen en la Asamblea de la ONU con Zelenski, que agradece el “apoyo genuino y efectivo” de España a Ucrania

El polémico retrato de Biden en el nuevo 'Paseo de la Fama' de la Casa Blanca

El polémico retrato de Biden en el nuevo 'Paseo de la Fama' de la Casa Blanca

Italia envía una fragata para proteger a la Flotilla de Gaza tras los últimos ataques sufridos

Italia envía una fragata para proteger a la Flotilla de Gaza tras los últimos ataques sufridos

España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza

España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza

El Rey, a Israel en la ONU: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"

El Rey, a Israel en la ONU: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"