DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Macron: si hay más provocaciones de Rusia en territorio OTAN, la reacción será más fuerte

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles de que si hay "nuevas provocaciones" rusas en países de la OTAN, como las de los últimos días con el envío de drones o cazas que han violado el espacio aéreo, la reacción aumentará y será "más fuerte". Se trata de "hacer lo que hemos planificado", explicó Macron en una entrevista radiotelevisada por France 24 y RFI en la que no quiso dar más detalles sobre la forma que podrían tener esa reacción por razones de confidencialidad y de estrategia. En cualquier caso, insistió en que "si hubiera nuevas provocaciones, subiríamos en un grado" la respuesta y recalcó que habría que "reaccionar de forma un poco más fuerte". También defendió que hasta ahora "la OTAN ha reaccionado de forma proporcionada" a las incursiones de drones en Polonia y en Rumanía y a las de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia: "No vamos a abrir el fuego frente a esto".