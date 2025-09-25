En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Cerrado el aeropuerto de Aalborg, en Dinamarca, debido a la presencia de drones
Las autoridades de Dinamarca han anunciado el cierre del espacio aéreo sobre el aeropuerto de Aalborg, en el norte del país, debido a la presencia de varios drones, días después de un incidente similar en el aeropuerto de la capital danesa, Copenhague. El comisario de Policía Jesper Bojgaard ha confirmado en una rueda de prensa difundida por la televisión estatal que "hasta que tengamos una visión completa de la situación y podamos asegurar los drones, ningún avión despegará", lo que ha afectado al menos a cuatro vuelos. Mientras, la Policía de Jutlandia meridional ha señalado por su parte que se ha detectado actividad de varios drones cerca de los aeropuertos de Esbjerg, Sonderborg y Skrydstrup, si bien no ha dado más detalles hasta el momento.
Hungría declara ante la ONU que Trump "es la única esperanza" de paz en Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, declaró en su intervención ante la Asamblea General de la ONU que el presidente estadounidense, Donald Trump, "es la unica esperanza para lograr la paz en Ucrania" a pesar de que "muchos en Europa menoscaben sus esfuerzos". En un discurso plagado de ataques a la Unión Europea (UE) y de halagos a Trump, donde incluso parafraseó el lema del dirigente estadounidense para reclamar "hacer Hungría grande de nuevo", Szijjártó recordó que su país "ha padecido las consecuencias" de la guerra en Ucrania "de manera cotidiana" a raíz de la migración de desplazados ucranianos. El representante húngaro denunció que "la UE ha optado por una estrategia fracasada" y valoró que "el paquete de sanciones de la UE no ha cumplido de ningún modo las expectativas, ha causado más daños a la economía europea que a la rusa".
Rubio reclama a Lavrov desde Nueva York "medidas significativas" para acabar la guerra de Ucrania
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reclamado este miércoles a Moscú que tome "medidas significativas" para resolver el conflicto ucraniano a largo plazo durante una reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, desde la ciudad de Nueva York. "El secretario ha reiterado el llamamiento del presidente Trump para que cesen las muertes (en Ucrania) y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una solución duradera sobre la guerra", ha indicado en un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott. El encuentro, que se ha producido en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha durado alrededor de una hora y se ha desarrollado a puerta cerrada, sin declaraciones a los medios de comunicación, si bien Lavrov ha hecho un gesto de aprobación con el pulgar tras salir de la reunión.
Lituania pide a Robles que los cazas españoles derriben drones rusos en Báltico
La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, ha reclamado este miércoles ante Margarita Robles que la policía aérea en la que participa España con drones "reaccione" a las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de los aliados, pero la ministra mantiene su apuesta por la diplomacia. Así lo ha hecho en plena escalada de tensión con Rusia y después de mantener una reunión con Robles en la base aérea de Siuliai, donde está desplegado el destacamento VILKAS, formado por 150 militares españoles cuya principal misión es la de policía aérea en el Báltico, como disuasión en el flaco este de la OTAN ante la amenaza que planea Moscú.
Un 80% de las misiones de combate en Ucrania están a cargo de drones
El 80% de las misiones de combate se llevan a cabo en la guerra de Ucrania con la participación de drones, declaró este miércoles el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, en una reunión dedicada al desarrollo de este nuevo tipo de armamento que ha alcanzado especial protagonismo en la presente contienda. "La experiencia de la operación militar especial muestra que en los últimos tiempos la magnitud del uso de sistemas de drones se incrementó considerablemente. En la zona del frente son utilizados hasta en un 80 % de las misiones de combate", afirmó, citado en un comunicado publicado por Defensa en Telegram. Beloúsov celebró un consejo técnico dedicado al desarrollo de estos sistemas con representantes del mando militar ruso, centros de investigación científica, organizaciones educativas y sociales y empresas, según el ministerio ruso. En particular, destacó que el éxito del Ejército depende en gran medida de la eficacia del pilotaje de los drones, por lo que "el perfeccionamiento de los sistemas de mando pasa a un primer plano".
Macron: si hay más provocaciones de Rusia en territorio OTAN, la reacción será más fuerte
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles de que si hay "nuevas provocaciones" rusas en países de la OTAN, como las de los últimos días con el envío de drones o cazas que han violado el espacio aéreo, la reacción aumentará y será "más fuerte". Se trata de "hacer lo que hemos planificado", explicó Macron en una entrevista radiotelevisada por France 24 y RFI en la que no quiso dar más detalles sobre la forma que podrían tener esa reacción por razones de confidencialidad y de estrategia. En cualquier caso, insistió en que "si hubiera nuevas provocaciones, subiríamos en un grado" la respuesta y recalcó que habría que "reaccionar de forma un poco más fuerte". También defendió que hasta ahora "la OTAN ha reaccionado de forma proporcionada" a las incursiones de drones en Polonia y en Rumanía y a las de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia: "No vamos a abrir el fuego frente a esto".
Estonia y Letonia denuncian ante la Asamblea General los incidentes recientes con Rusia
Los presidentes de Estonia, Alar Karis, y Letonia, Edgars Rinkevics, denunciaron este miércoles en sus discursos ante la Asamblea General de Naciones Unidas los incidentes ocurridos recientemente con drones y aviones rusos en sus países e instaron a incrementar la presión sobre Moscú. "El incremento de las violaciones del espacio aéreo de países vecinos con drones y misiles rusos supone otra escalada y un recordatorio de la agresión rusa", declaró Karis, que recordó que cinco días atrás "cazas rusos violaron el espacio aéreo estonio". Este incidente fue "un acto hostil" que "parte de un patrón de incidentes similares en Europa oriental", señaló el presidente estonio, que enfatizó que el único camino para que Moscú se avenga a declarar un alto el fuego en Ucrania es "incrementar la presión" para que Rusia actúe de la manera que se espera de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Zelenski admite que ser miembro de la OTAN no garantizaría la seguridad del país
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el miércoles en Naciones Unidas que en caso de ser miembro de la OTAN, esto no garantizaría la seguridad de su país ante la ofensiva rusa, además de elogiar a Donald Trump, que en la víspera había dicho que Kiev podría recuperar todo su territorio perdido ante Moscú. Las palabras del presidente estadounidense suponen un giro de 180 grados en su posición sobre el conflicto. Trump se había mostrado crítico hasta ahora con Zelenski y cercano con el líder ruso, Vladimir Putin, con quien se ha reunido para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania, lo que sorprendió a sus aliados. "Debido a que las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso formar parte de la alianza militar de larga data no significa automáticamente que se esté a salvo", declaró Zelenski ante la Asamblea General de la ONU.
Zelenski agradece al Rey el "apoyo efectivo y genuino" que España está brindando a Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido al Rey Felipe VI el "apoyo efectivo y genuino" que España está brindando a su país desde que se produjo la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022. Ambos han coincidido en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde el Rey ha sido el primero en hablar en esta segunda jornada y le ha seguido precisamente el mandatario ucraniano. Según ha indicado Zelenski en su perfil en la red social X, ha mantenido "una buena conversación" con el monarca, con quien ya había tenido ocasión de hablar durante las dos ocasiones en las que el presidente ucraniano ha visitado España, en octubre de 2023 y en mayo de 2024.
Alemania admite que un avión ruso sobrevoló una fragata alemana en el mar Báltico
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró este miércoles en la Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) que un avión de combate ruso sobrevoló recientemente una fragata alemana en el mar Báltico, en lo que calificó de intentó de provocación por parte de Moscú. En el debate sobre los presupuestos de 2026, Pistorius afirmó que en los últimos días "han penetrado drones y aviones de combate rusos en profundidad en el espacio aéreo polaco y estonio y han sobrevolado una fragata alemana en el mar Báltico", sin proporcionar más detalles sobre cuándo es produjo este último incidente. El ministro afirmó que en las últimas semanas Europa ha experimentado "una y otra vez cómo de real es la guerra y la situación de amenaza" para el continente, pero instó a no "caer" en las provocaciones que atribuyó al presidente ruso, Vladímir Putin.
- Trump lanza un ataque brutal contra la ONU y le acusa de 'financiar un asalto a Occidente
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- La Flotilla Sumud denuncia 'al menos 13 explosiones' y cortes de las comunicaciones en su travesía
- La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización 'por presiones políticas
- Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump
- Alicha', el robot terrestre 'low cost' inventado por Ucrania que sustituye a los soldados en la primera línea del frente
- Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988
- El Reino Unido hace oficial su reconocimiento de Palestina como Estado