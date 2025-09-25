DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Siguen las muertes pese a las críticas internacionales

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

El enviado especial de Trump prevé un "avance decisivo" en Oriente Medio en pocos días El enviado especial estadounidense Steve Witkoff dijo el miércoles que esperaba un "avance decisivo" relacionado con Gaza en los próximos días, después de que Donald Trump presentara un plan a los países de la región. "Tenemos esperanzas, y podría decir incluso confianza, de que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance decisivo", dijo Witkoff en una cumbre al margen de la Asamblea General de la ONU. Witkoff, un aliado de Trump del sector inmobiliario que se ha convertido en su embajador itinerante, dijo que el presidente estadounidense expuso sus ideas al reunirse con un grupo de países árabes e islámicos el martes, al margen de la Asamblea General de la ONU. "Presentamos lo que llamamos el plan de 21 puntos de Trump para la paz en Medio Oriente y Gaza", dijo Witkoff.

Bombardeo israelí mata a 11 palestinos, dice Defensa Civil de Gaza Un bombardeo aéreo israelí contra una casa que albergaba desplazados en el centro de la Franja de Gaza mató el jueves al menos a 11 personas, informó a la AFP la Defensa Civil del territorio. Israel ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva contra el devastado territorio palestino, obligando a cientos de miles de personas a desplazarse. "Once personas murieron y muchas más están desaparecidas o heridas después del bombardeo aéreo israelí de una casa (...) donde se albergaban personas desplazadas al norte de Al Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza", dijo Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil. Varios niños figuran entre los muertos, según los socorristas, y sus cuerpos fueron llevados a un hospital cercano.

Sánchez no prevé más sanciones contra Israel El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que no hay previstas nuevas sanciones contra Israel, ya que las medidas acordadas se destinan contra el actual Gobierno de Israel y no contra el país.

Sánchez apoya completamente el discurso del Rey Sobre el discurso del Rey de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado completamente de acuerdo con cada una de sus palabras. Defender el multilateralismo y una visión internacional basada en la colaboración. En su opinión se está ideologizando una situación que tiene que ver más con el sentido común. El 82% de la población española considera que lo que está pasando en Gaza es un genocidio ha resaltado Sánchez, según los datos de los estudios de opinión. Si España está defendiendo a escala europea la suspensión del acuerdo comercial con Israel tomado a nivel europeo, "sería positivo que todos los grupos parlamentarios lo tuvieran en cuenta", ha dicho el presidente.

Sánchez se compromete a rescatar a los miembros de la Flotilla "en caso de dificultad" Sánchez ha recordado que en la Flotilla de la Libertad están representada una cuarentena de países y las oenegés pretenden llevar ayuda alimentaria para la población de Gaza. "Vamos a protegerlos desde un punto de vista político, pero en caso de que haya alguna dificultad podrán ser rescatados".

Sánchez defiende el papel internacional de España en la ONU con la defensa de la democracia y la agenda medioambiental El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado que Palestina tenga pleno derecho como Estado en la ONU. También ha mostrado su apoyo a Ucrania ante la invasión de Rusia. Sánchez ha remarcado también la defensa que ha hecho en la ONU de la agenda medioambiental y la defensa de los derechos de las mujeres. En la lista de los contactos realizados con otros países, Sánchez ha destacado el buen crecimiento económico de España en un contexto internacional complejo, de guerras arancelarias y guerras. En el 80 aniversario de la ONU, Sánchez ha apostado por el multilateralismo y la democracia.

España enviará una fragata de guerra para dar cobertura a la Flotilla de la Libertad El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en Nueva York que una fragata española se desplazará desde Cartagena para dar cobertura de seguridad de la Flotilla de Libertad. Para el presidente, "todo el mundo se sobrecoge con el drama que se vive en Ucrania y en Gaza". El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional por lo que se enviará un buque capaz de dar cobertura de seguridad a las oenegés que exigen el desbloqueo de la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.

Al menos 20 heridos por un ataque con dron de los rebeldes yemeníes contra el sur de Israel Al menos 20 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por un ataque con dron perpetrado este miércoles por los rebeldes hutíes de Yemen contra la ciudad de Eilat, situada en el sur de Israel, según han informado fuentes médicas del país. Todos los afectados, que han sufrido heridas de metralla, han sido trasladados al Hospital Yoseftal de Eilat tras el incidente, tal y como ha confirmado el servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), en un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, ha indicado que dos hombres heridos presentan "lesiones graves en las extremidades", mientras que otro tiene heridas de metralla en la parte superior del cuerpo. Otras 17 personas presentan lesiones leves.

Urtasun reitera que el Gobierno de España no parará hasta detener el "atroz genocidio" en Gaza El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asistido a la proyección de la película 'La voz de Hind', de la directora Kaouther Ben Hania, en el marco del 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde ha reiterado que el Gobierno de España no parará hasta detener el "atroz genocidio" en Gaza. 'La voz de Hind Rajab', dirigida por Kaouther Ben Hania, emplea el audio real de todas las llamadas de la niña Hind Rajab y arranca contando que el barrio Tel Al Hawa, de Gaza, fue objeto de una orden de evacuación por parte del ejército israelí el 29 de enero de 2024. Durante la película se mezcla la ficción con los vídeos reales de los voluntarios que grabaron para subir a las redes sociales, con el objetivo de presionar a Israel.