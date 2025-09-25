Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy | Siguen las muertes pese a las críticas internacionales

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Tanque israelí en Gaza.

Tanque israelí en Gaza. / EP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Trump lanza un ataque brutal contra la ONU y le acusa de 'financiar un asalto a Occidente
  2. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  3. La Flotilla Sumud denuncia 'al menos 13 explosiones' y cortes de las comunicaciones en su travesía
  4. La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización 'por presiones políticas
  5. Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump
  6. Alicha', el robot terrestre 'low cost' inventado por Ucrania que sustituye a los soldados en la primera línea del frente
  7. Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988
  8. El Reino Unido hace oficial su reconocimiento de Palestina como Estado

